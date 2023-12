Evropské supermarkety posilují privátní značky, lákají mezi regály spořivé

Na nával to v restauracích evropských měst letos o Vánocích moc nevypadá. Zákazníci šetří a pro honosnější pokrmy spíš než do gastropodniků míří do supermarketů. Obchodníci tak navyšují zásoby a sázejí na své cenově výhodné privátní značky. Platí to jak ve Velké Británii, osm z deseti spotřebitelů přechází na levnější výrobky také ve Francii, Německu, Itálii nebo Španělsku.