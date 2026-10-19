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Války a sucho zvedají ceny potravin po celém světě. Drahota přetrvá i příští rok

Tomáš Ventura
  12:30

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Pekař vytahuje bochníky chleba z pece v egyptské Káhiře (13. října 2026) | foto: Reuters

Války narušující námořní dopravu, dražší energie a hnojiva i sucho spojené s klimatickým jevem El Niño vytvářejí podmínky pro další zdražování potravin. Jejich ceny by podle expertů koncem letošního roku mohly výrazněji vzrůst a vysoké zůstat i po celý rok 2027.

Nejhůře situaci pociťují chudší domácnosti v Asii, na Blízkém východě a v severní Africe.

Muhamad Yasin, třiašedesátiletý hlídač parkoviště v centru indonéské Jakarty, musel v posledních měsících proškrtat jídelníček. I základní potraviny, které si dříve mohl dovolit, už pro něj začaly být příliš drahé.

Zdražování nepřichází do obchodů okamžitě. Zpracovatelé potravin obvykle nakupují suroviny na kontrakty s platností tři až šest měsíců. Při obnovování smluv nyní musejí počítat s vyššími cenami, které se následně promítnou do nákladů na výrobu.

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