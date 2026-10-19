Války a sucho zvedají ceny potravin po celém světě. Drahota přetrvá i příští rok

Nejhůře situaci pociťují chudší domácnosti v Asii, na Blízkém východě a v severní Africe.
Muhamad Yasin, třiašedesátiletý hlídač parkoviště v centru indonéské Jakarty, musel v posledních měsících proškrtat jídelníček. I základní potraviny, které si dříve mohl dovolit, už pro něj začaly být příliš drahé.
Zdražování nepřichází do obchodů okamžitě. Zpracovatelé potravin obvykle nakupují suroviny na kontrakty s platností tři až šest měsíců. Při obnovování smluv nyní musejí počítat s vyššími cenami, které se následně promítnou do nákladů na výrobu.