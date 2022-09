Potravinovému řetězci vládne hrstka firem. Jejich zisky jsou astronomické

Globálnímu potravinovému řetězci dnes dominuje jen malá skupina obrovských společností. Zatímco ještě například před pětadvaceti lety ovládalo čtyřicet procent celosvětového trhu s komerčním osivem deset společností, nyní jsou to pouhé dvě. Tvrdí to organizace zabývající se ekologickou spravedlností ETC Group, která si na toto téma nechala zhotovit studii.