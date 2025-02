Kde vládnou potkani. Za přemnožení hlodavců může změna klimatu, tvrdí vědci

Podle studie zkoumající údaje z šestnácti měst po celém světě se počet potkanů nejvíc zvýšil ve Washingtonu, San Francisku, Torontu, New Yorku a Amsterdamu. „Jedenáct z těchto měst vykázalo výrazné trendy zvyšování počtu hlodavců,“ uvádí se v článku zveřejněném v časopise Science Advances. Tyto trendy budou podle studie pravděpodobně pokračovat, píše The Guardian.

Podle výzkumníků, kteří analyzovali pozorování veřejnosti a zprávy o výskytu, se za posledních deset let počet potkanů zvýšil o 390 procent ve Washingtonu, o 300 procent v San Francisku, o 186 procent v Torontu a o 162 procent v New Yorku.

Některá velká města, jako například Londýn nebo Paříž, ve studii zahrnuta nejsou, neboť neposkytla potřebné údaje. Výzkumníci však uvedli, že tato zjištění by se vztahovala na mnoho podobných měst po celém světě. „Není důvod očekávat, že na jiných místech to bude jinak,“ řekl Jonathan Richardson z richmondské univerzity ve Virginii.

Jedno z nejhůře hlodavci postižených míst na světě je kanadské Toronto. „Když se procházíte po ulicích, pod vašima nohama, hluboko v kanalizačním systému, se to hemží potkany,“ říká Alice Siniaová ze společnosti Orkin, největší firmy na hubení škůdců v zemi. „Zvířata se stále dostávají na nová území, buď výstavbou anebo povodněmi,“ říká odbornice.

Tísňová linka města Toronta přijala v roce 2023 přes tisícovku hovorů souvisejících s potkany, což je o 940 více než v roce 2019. Také sama společnost Orkin zaznamenala nárůst počtu stížností. „Ve skutečnosti ale nevíme, jak velká je to populace, protože ji nikdo nikdy oficiálně nezkoumal,“ řekla Siniaová.

„Je to opravdu kritický problém kvality života, když se lidé najednou setkávají s potkany, kteří se dostávají do jejich domů nebo do firem či pracoviště,“ potvrdila torontská radní Alejandra Bravová. Dodala, že se situace zvrhla v naprostou krysí bouři.

Mrazy jsou účinné

Mezi další města, v nichž se zvýšil počet potkanů, patří Oakland, Buffalo, Chicago, Boston, Kansas City a Cincinnati. Výzkum se zaměřil nejen na americká města, ale také na Amsterdam, Toronto a Tokio, protože všechna tato města shromažďovala podobné údaje o výskytu potkanů. Výzkum nevyčíslil celkovou populaci zvířat, pouze relativní nárůst hlášení v průběhu času.

Vědci ve své práci zdůraznili, že s rostoucím počtem potkanů souvisejí rostoucí teploty. Potkani jako malí savci v zimě trpí, ale při vyšších teplotách se mohou rozmnožovat po větší část roku a déle se živit.

„V Torontu dlouho působily jako ochrana matky přírody proti škůdcům chladné zimy,“ říká Siniaová. Postaraly se tak podle ní o vyhubení velké části populace. Mírné teploty však pomáhaly hlodavcům všeho druhu ve městě se rozmnožovat.

Skutečnost, že počet potkanů se nejrychleji zvyšoval ve městech, která se nejrychleji oteplovala, byla nejchmurnějším výsledkem studie,“ přiznává Richardson z richmondské univerzity. Loňský rok byl nejteplejší v historii, průměrná teplota byla o 1,6 oC vyšší než před průmyslovou revolucí.

Válka se škůdci

Potkani způsobují každoročně vnikáním do budov škody za miliardy dolarů a mohou na člověka přenášet nejméně šest desítek nemocí. Také ovlivňují ekologii dalších druhů zvířat žijících ve městech. V oblastech, v nichž jsou invazním druhem, působí obrovské škody na biologické rozmanitosti.

Výzkum naznačuje, že lidé, kteří se často setkávají s potkany, mají také horší duševní zdraví. Podle studie stojí „válka s krysami“ lidstvo celosvětově přibližně 500 milionů dolarů (11,3 miliardy Kč) ročně.

Vědci tvrdí, že nejlepší strategie boje proti škůdcům spočívá v tom, že se městské prostředí pro ně stane méně přívětivým. Například že se odpadky budou ukládat do kontejnerů, a ne do pytlů ležících na ulici.

Navzdory tisícům studií o laboratorních potkanech se toho podle Richardsona o volně žijících městských potkanech ví jen málo. V podstatě každé město podle něj vyhlašuje válku proti potkanům. „Nemám potkany rád, ale na organismu, který se dokázal rozšířit po celém světě a žít v takové blízkosti lidí tak úspěšně je něco fascinujícího,“ přesto přiznává profesor z richmondské univerzity podle The Guardianu.