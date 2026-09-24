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Kanadské hnojivo nahradíme běloruským, chlubil se Trump. Lukašenko plán popřel

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  7:00
Zleva Donald Trump a Alexandr Lukašenko

Zleva Donald Trump a Alexandr Lukašenko | foto: koláž iDNES.cz / Ondřej HanušReuters

Prezident Běloruska Alexandr Lukašenko se účastní vojenské přehlídky na Rudém...
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Americký prezident Donald Trump se snaží odpoutat od svého klíčového obchodního partnera. Závislost na kanadském dovozu nenahraditelného hnojiva má nahradit Bělorusko. Lídr východoevropské země Alexandr Lukašenko plány na rozsáhlé zásobování potašem popřel. Podle Lukašenka Bělorusko sice zásobování obnovilo, ale na objemné dodávky nemá kapacitu.

„Spojené státy pracují na velké dohodě s Běloruskem o dodávkách potaše. S novými podmínkami zaplatíme méně než Kanadě, což přivítají naši farmáři,“ uvedl Trump na své sociální síti Truth Social. Uhličitan draselný – potaš – představuje nenahraditelné hnojivo, informuje CNN.

Běloruský prezident Alexandr Lukašenko se sice 11. září chlubil obnovením dodávek potaše USA, Trumpovo prohlášení o rozsáhlém zásobování ale popřel.

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„I kdybychom chtěli dodávat potaš západním zemím, se současnými zásobami si další vývoz dovolit nemůžeme. Vše máme vázáno smlouvami,“ prohlásil běloruský prezident.

Lukašenko si zároveň další spolupráci podmínil odblokováním státních fondů, které od roku 2022 zůstávají v americké bance Citibank. Washington ke zmrazení financi přistoupil v rámci sankcí za Lukašenkovu podporu ruské agrese v Ukrajině.

Spojené státy se na Bělorusko neobrací poprvé. Dodávky potaše přerušily až sankce, které USA na svého dodavatele uvalily v roce 2021 za násilné potlačení protestů proti znovuzvolení Alexandra Lukašenka prezidentem. Donald Trump sankce na hnojiva v prosinci 2025 zrušil výměnou za propuštění politických vězňů. Obnovení dodávek komplikuje zákaz Evropské unie na vývoz potaše z Běloruska, který platí od roku 2022. Lukašenko tak sice informoval o obnovení dodávek, neupřesnil ale, zda potaš skutečně odeslal.

Spojené státy na jaře požádaly Ukrajinu, Litvu a Polsko o umožnění přepravy běloruského potaše skrz své území, informuje the The Kyiv Independent.

Donald J. Trump @realDonaldTrump

The United States is working on a massive Deal with respect to the purchase of Potash from Belarus. The pricing would be for substantially less than we are currently paying to Canada, very good news for our Farmers and Ranchers. Thank you for your attention to this matter! President DONALD J. TRUMP

21. září 2026 v 14:47, příspěvek archivován: 23. září 2026 v 20:55

Odborníci jsou vůči Trumpovu plánu skeptičtí. „Dodávky z Běloruska se prodraží. Kvůli evropským sankcím bychom platili přibližně 200 dolarů za tunu hnojiva,“ uvedl analytik Alexis Maxwell z Bloomberg Intelligence.

Spojené státy Kanadě platí 130 dolarů za tunu potaše, běloruský plán by se tak výrazně prodražil.

Trumpův plán kritizoval i Scott Lincicome, který zastává pozici viceprezidenta v libertariánském think-thanku Cato Institute. „Prezident slibuje zoufalým farmářům nahrazení velkého množství hnojiva od našeho souseda malými dodávkami od diktátora, který se nachází tisíce mil daleko,“ napsal Lincicome na X.

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Kanada představuje největšího vývozce potaše na světě, ročně vyrobí 15 milionů tun hnojiva. Bělorusko za Kanadou výrazně zaostává, východoevropská země za stejné období vyrobí přibližně šest tun látky, což je podobné množství jako USA s 5,6 miliony, informuje Politico.

Spojené státy na kanadském potaši závisí, loni země získala přibližně 90 procent klíčového hnojiva od svého souseda. Americká cla uvalená na kanadské zboží zatím opomíjí klíčové suroviny, jakými jsou surová nafta, elektřina nebo potaš.

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Americké farmáře sužované krizí v Hormuzském průlivu navíc trápí vysoké ceny dusíkatých hnojiv a nafty, která pohání většinu náklaďáků, traktorů a vlaků. Ceny paliva v srpnu prudce vzrostly o 78 procent.

K nepříznivým ekonomickým podmínkám se navíc letos přidaly rozmary počasí. Úrodný střed Ameriky na jaře postihlo mimořádné sucho, které vyústilo v požáry. Země čelila i krupobití a silným mrazům.

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