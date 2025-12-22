Od útoků k rekordům. Ukrajinská firma doručí více než 1,5 milionu balíků denně

Válka na Ukrajině nezastavila růst jedné z největších soukromých firem v zemi – poštovní a kurýrní společnosti Nova Post. I přes časté výpadky elektřiny, raketové útoky a zničené pobočky se firma přizpůsobila novým podmínkám a dnes doručuje více než 1,5 milionu balíků denně.
Zaměstnanci společnosti Nova Post obsluhují zákazníky na poště v Černihivu na...

Zaměstnanci společnosti Nova Post obsluhují zákazníky na poště v Černihivu na Ukrajině. (7. listopadu 2025) | foto: Reuters

Zaměstnanci společnosti Nova Post se ukrývají v protileteckém krytu během...
Spoluzakladatel a spolumajitel společnosti Nova Post, Vjačeslav Klymov (4....
Zaměstnanec společnosti Nova Post v Černihivu na Ukrajině (7. listopadu 2025)
Zaměstnanec společnosti Nova Post v Černihivu na Ukrajině (7. listopadu 2025)
„Měníme naše procesy, přizpůsobujeme se výpadkům proudu a válečnému stavu,“ říká pro agenturu Reuters Hanna Hončarová, regionální manažerka společnosti Nova Post v Černihivu.

Válka představuje pro firmu, která byla založena v roce 2001 a zásadně ovlivnila fungování ukrajinského poštovního trhu, výzvu v mnoha směrech. Agentura Reuters poukázala například na listopadový den, kdy v ukrajinském městě Černihiv, které leží v severní části země, zazněl alarm, který upozornil na možnost leteckého útoku.

Jako ve Válce skladů, ale po česku. V Praze odstartovala loterie ztracených zásilek

„Válečná léta se z hlediska našeho rozvoje nestala o nic méně působivá než začátek roku 2010, kdy společnost rostla trojnásobně každý rok,“ řekl agentuře Reuters Vjačeslav Klymov, spoluzakladatel a spolumajitel společnosti Nova Post.

Investice i ztráty na životech

Společnost od začátku invaze vynaložila náklady ve výši přibližně miliardu hřiven (podle aktuálního kurzu asi 490 milionů Kč) kvůli poškození stovek poboček a dalších zařízení a dalších tři miliardy hřiven (1,5 miliardy Kč) na pokrytí přibližně 138 000 zničených balíků.

Provozování firmy během války s sebou nese i vyrovnání se ztrátami na životech. Během války firma přišla o 249 zaměstnanců, z nichž 227 bylo povoláno do armády a zahynulo v boji, a dalších 22 civilních pracovníků bylo zabito při ruských útocích na města, která nejsou přímo na frontové linii.

Pád ze 48 milionů na devět. Ukrajina stojí na prahu demografické krize

I tak společnost roste a očekává rekordní sezonu. V roce 2024 dosáhla rekordu v doručení přibližně 480 milionů zásilek, což je o 16 procent více než v předcházejícím roce, a očekává dvojciferný růst i letos, a to především díky silné vánoční sezoně. „Připravujeme se na vrcholnou sezonu,“ řekl Klymov a dodal, že firma najala další pracovní sílu.

Společnost aktuálně zaměstnává přibližně 30 000 lidí a zvýšila počet automatizovaných strojů na balíky ze zhruba 24 000 v roce 2024 na téměř 33 000 v roce 2025. Počet poboček zvýšila z 13 208 v předchozím roce na přibližně 15 000 v tom letošním.

Rozšířila také počet zemí, ve kterých působí. „Když jsme vstoupili do války, byli jsme přítomni v dvou zemích – Ukrajině a Moldavsku. Nyní jsme v 16 zemích,“ zmínil Klymov.

Balíky na Ukrajinu dostupněji. Nova Post otevřela v Česku svou pobočku

Firma se podle Klymova zaměřuje na růst v Evropě a plánuje zvýšení počtu dodávek do a z USA, Číny a dalších zemí.

Investovala mimo jiné do generátorů a ve velkých třídicích depech i do vlastního zásobování plynem.

„Pokud dojde k výpadku proudu nebo máme blackout, máme generátor a Starlink. I když ve městě není internet, připojíme Starlink a pokračujeme v práci,“ uvedl Ihor Šutkovskij, manažer pobočky v Černihivu. Podle něj se zákazníci na pobočku zastaví nejen s balíčkem, ale také si třeba nabít telefon nebo si vysušit vlasy.









