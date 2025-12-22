Od útoků k rekordům. Ukrajinská firma doručí více než 1,5 milionu balíků denně

„Měníme naše procesy, přizpůsobujeme se výpadkům proudu a válečnému stavu,“ říká pro agenturu Reuters Hanna Hončarová, regionální manažerka společnosti Nova Post v Černihivu.
Válka představuje pro firmu, která byla založena v roce 2001 a zásadně ovlivnila fungování ukrajinského poštovního trhu, výzvu v mnoha směrech. Agentura Reuters poukázala například na listopadový den, kdy v ukrajinském městě Černihiv, které leží v severní části země, zazněl alarm, který upozornil na možnost leteckého útoku.
„Válečná léta se z hlediska našeho rozvoje nestala o nic méně působivá než začátek roku 2010, kdy společnost rostla trojnásobně každý rok,“ řekl agentuře Reuters Vjačeslav Klymov, spoluzakladatel a spolumajitel společnosti Nova Post.
Investice i ztráty na životech
Společnost od začátku invaze vynaložila náklady ve výši přibližně miliardu hřiven (podle aktuálního kurzu asi 490 milionů Kč) kvůli poškození stovek poboček a dalších zařízení a dalších tři miliardy hřiven (1,5 miliardy Kč) na pokrytí přibližně 138 000 zničených balíků.
Provozování firmy během války s sebou nese i vyrovnání se ztrátami na životech. Během války firma přišla o 249 zaměstnanců, z nichž 227 bylo povoláno do armády a zahynulo v boji, a dalších 22 civilních pracovníků bylo zabito při ruských útocích na města, která nejsou přímo na frontové linii.
I tak společnost roste a očekává rekordní sezonu. V roce 2024 dosáhla rekordu v doručení přibližně 480 milionů zásilek, což je o 16 procent více než v předcházejícím roce, a očekává dvojciferný růst i letos, a to především díky silné vánoční sezoně. „Připravujeme se na vrcholnou sezonu,“ řekl Klymov a dodal, že firma najala další pracovní sílu.
Společnost aktuálně zaměstnává přibližně 30 000 lidí a zvýšila počet automatizovaných strojů na balíky ze zhruba 24 000 v roce 2024 na téměř 33 000 v roce 2025. Počet poboček zvýšila z 13 208 v předchozím roce na přibližně 15 000 v tom letošním.
Rozšířila také počet zemí, ve kterých působí. „Když jsme vstoupili do války, byli jsme přítomni v dvou zemích – Ukrajině a Moldavsku. Nyní jsme v 16 zemích,“ zmínil Klymov.
Firma se podle Klymova zaměřuje na růst v Evropě a plánuje zvýšení počtu dodávek do a z USA, Číny a dalších zemí.
Investovala mimo jiné do generátorů a ve velkých třídicích depech i do vlastního zásobování plynem.
„Pokud dojde k výpadku proudu nebo máme blackout, máme generátor a Starlink. I když ve městě není internet, připojíme Starlink a pokračujeme v práci,“ uvedl Ihor Šutkovskij, manažer pobočky v Černihivu. Podle něj se zákazníci na pobočku zastaví nejen s balíčkem, ale také si třeba nabít telefon nebo si vysušit vlasy.