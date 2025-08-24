Dánská pošta končí s doručováním dopisů. Reaguje tak na celosvětový trend

Autor:
  17:00
Dánská pošta PostNord se po více než 400 letech rozhodla ukončit svou činnost a soustředit se pouze na jednu doručovací oblast – balíky. Z hlavního města Kodaně pomalu mizí poštovní schránky a na rozvoz dopisů se připravuje jiná soukromá firma. Rozhodnutí státního podniku odráží podobnou situaci s dopisy po celém světě.

Poštovní schránka v Kodani (2. ledna 2023) | foto: ČTK

Kodaňský poštovní doručovatel Herman Moyano tráví posledních sedm let svá rána tříděním dopisů a balíčků. Vše pak naloží na svůj skútr a rozveze po městě. „Dřív jsem si myslel, že všichni lidé čekají na něco speciálního. Na důležitý dopis, zprávu nebo zásilku,“ popisuje svou práci. Teď ale množství pošty postupně ubývá a obzvlášť v posledních letech je pokles rychlejší, píše portál BBC.

Místo osobních vzkazů tak doručuje prakticky už jen účty anebo bankovní výpisy. Právě kvůli velmi nízkému objemu společnost PostNord v březnu oznámila, že do konce roku ukončí v oblasti dopisních služeb svou činnost.

„Dánové už dopisy téměř nedostávají a rok od roku je to horší. V průměru obdrží jeden za měsíc, což je skutečně málo, “ řekl britskému portálu generální ředitel PostNord Kim Pedersen. „Oblíbili si ale online nakupování, takže se zaměříme na tuto oblast.“

Konec éry. Dánská pošta přestane po 400 letech doručovat dopisy

Ještě před patnácti lety přitom státní podnik provozoval dokonce několik třídicích hal. Teď už zůstala jen jedna. Od roku 2000 se množství dopisů, které společnost zpracovává, snížilo o více než 90 procent z 1,4 miliardy na 110 milionů.

Celosvětový problém

Přestože z ulic pomalu mizí i typické červené poštovní schránky, nevypadá to, že by obyvatelům Kodaně jejich konec vadil. „Ani nevím, kdy jsem naposledy někomu poslal dopis... musí to být roky. Už bych ani nevěděl, jak se to dělá,“ svěřil se Dán Nikolaj Andrès.

Svět je totiž čím dál víc online. Od e-mailů a bezhotovostních plateb až po kontakt s přáteli na sociálních sítích. V Dánsku existuje aplikace téměř na všechno a podle indexu OECD z roku 2023 je druhou nejdigitalizovanější zemí hned po Jižní Koreji.

Dalším faktorem může být i vysoká cena dopisu. Od roku 2024 stojí kvůli novému zákonu jeho poslání 29 dánských korun, což je v přepočtu asi 95 českých.

Britská pošta doručila pohled z roku 1903. Teď se hledají potomci adresáta

Velký pokles poštovní korespondence ale zaznamenává celá Evropa. Nejpomalejší je v tomto ohledu Německo a Švýcarsko se 40 procenty, ostatní státy pozorují úpadek o 50 až 70 procent. Podobný trend ale zaznamenávají i Spojené státy se 46 procenty.

V březnu oznámila německá společnost Deutsche Post propuštění 8 tisíc zaměstnanců a britská Royal Mail bude kvůli snižování nákladů poštu doručovat jen v některé dny. „Myslím, že se v běžném životě dočkáme úplného konce dopisů,“ tvrdí novinářka Hazel Kingová z Parcel and Postal Technology International.

A co bude dál?

V Dánsku ale doručování úplně nekončí. Dopisní sektor převezeme soukromá firma DAO, která v zemi rozváží například noviny a časopisy. „Většina obyvatel v důchodovém věku žije v malých městech a na venkově. Když nebude dostatek poštovních schránek, budou mít s doručováním potíže,“ myslí si konzultantka Marlene Rishoj Cordesová.

„Jsme dostupní všem domácnostem i ve venkovských oblastech a podle nedávného průzkumu je naše doručování rychlejší než u PostNordu,“ ujišťuje generální ředitel Hans Peter Nissen.

Jak dlouho si postojíte ve frontě? Redakce otestovala pobočky pošt

Firma loni zpracovala 21 milionů dopisů a po převzetí podílu od státního podniku jich očekává dalších 30 až 40 milionů. „Naši zaměstnanci budou rozvážet všechny typy zásilek. Poštu si lidé budou moct vyzvednout ve schránkách poblíž některých obchodů, případně si ji za menší poplatek nechat doručit až ke dveřím,“ vysvětluje.

Jeho firma plánuje investovat do nového třídicího stroje a rozšířit tým o dalších 250 zaměstnanců. Jak to ale s dopisními službami bude vypadat za pár let, nikdo neví, uzavírá britský portál.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Odbory ztrácí trpělivost: Češi dřou, platy bídné a vláda nás uráží, říká Ďurčo

Nejčtenější

Za Prahou je na prodej vila, kde se skrýval Che Guevara s milenkou

V nabídce realitní kanceláře XREAL se objevila prvorepubliková vila, která se nejenom nachází na výjimečném pozemku nedaleko od Prahy, ale především má barvitou minulost. V dobách socialismu se v ní...

Na prodej je přes sto let stará vila slavného muzikanta a herce. Trávil v ní léto

V nabídce realitních kanceláří se objevila vila z roku 1913, která stojí v Libčicích nad Vltavou. Vlastnil ji známý prvorepublikový herec a hudební skladatel Karel Hašler. Ten ji s rodinou využíval...

Kellnerová s dcerami vyplatily nevlastního syna z PPF

Renáta Kellnerová s dcerami odkoupily od Petra Kellnera mladšího jeho desetiprocentní podíl ve skupině PPF. Skupinu tak plně ovládnou, uvedla PPF v tiskové zprávě. Dokončení transakce se očekává do...

Kdo je Byron Baciocchi, který čeká dítě s českou miss Krystynou Pyszkovou?

Je to jako spojení z pohádky. Do krásné chudé princezny se zamiluje bohatý krásný princ. Otcem dítěte české Miss World Krystyny Pyszkové je švýcarský podnikatel, miliardář Byron Baciocchi. Kdo je to...

Do českého zemědělství půjde za pět let 200 miliard, ujistil Fiala na Živitelce

Na českobudějovický agrosalon Země živitelka dorazil i premiér Petr Fiala (ODS). Při prohlídce areálu si prohlédl výstavu hospodářských zvířat i moderní techniky. Připomenul také úsilí české vlády...

Dánská pošta končí s doručováním dopisů. Reaguje tak na celosvětový trend

Dánská pošta PostNord se po více než 400 letech rozhodla ukončit svou činnost a soustředit se pouze na jednu doručovací oblast – balíky. Z hlavního města Kodaně pomalu mizí poštovní schránky a na...

24. srpna 2025

Nejistota Made in USA. Poptávka po krabicích klesla nejníže od roku 2015

Potíže amerického maloobchodu a celé ekonomiky naznačují i prodeje vlnité lepenky, tedy materiálu používaného k výrobě krabic. Firmy vyčkávají, jak se americká celní politika odrazí do nákladů a...

24. srpna 2025

Pokud existuje jasný poražený, je to řidič-člověk. Lyft sází na robotaxi

Společnost Lyft začala v americké Atlantě testovat robotické taxi a plánuje rozšíření takové služby i do jiných amerických měst. Taxi bez řidiče má firma v plánu nasadit i do Evropy. „Pokud existuje...

24. srpna 2025

Prodej chat a chalup narostl meziročně skoro o desetinu, ceny opět stoupají

Češi v letošním roce zatím prodali 1545 chat a chalup, meziročně o devět procent více. Celková hodnota prodaných nemovitostí činila do července přes 4,4 miliardy korun, tedy o 200 milionů korun více...

24. srpna 2025  11:10

Češi přeplácejí za energie miliardy korun ročně. Proč to tak je a jak to můžou změnit

Češi přeplácejí za elektřinu miliardy korun ročně. Týká se to zejména spotřebitelů, kteří mají u svých dodavatelů staré smlouvy na dobu neurčitou. Těch je v Česku více než polovina. Takové smlouvy...

24. srpna 2025  10:04

Masové kuličky v novém hávu. IKEA se spojila se slavným designérem

Švédský nábytkový gigant IKEA představuje první produkt nové kolekce navržené designérem Gustafem Westmanem. Masové kuličky, kterých se každoročně prodají v miliardových objemech po celém světě,...

24. srpna 2025

Ruská ekonomika? Horší než původní nejpesimističtější prognózy, tvrdí analytici

Premium

V době, kdy Vladimir Putin po několika letech projevuje alespoň částečnou ochotu jednat o skončení války na Ukrajině, se ruská ekonomika ani zdaleka nenachází v ideální kondici. Příjmy z prodeje ropy...

24. srpna 2025

Labubu předhání Barbie. Čínská značka přepisuje dějiny hračkářského průmyslu

Postavička zubatého skřítka Labubu se stala globálním fenoménem. Čínská společnost Pop Mart, jež stojí za jejím úspěchem, již překonala tradiční značky jako Barbie nebo Transformers a během roku...

24. srpna 2025

Prostěradlo za sto tisíc uspí, probudí i zahraje. Má ho doma Musk i Zuckerberg

Americký startup Eight Sleep získal od investorů dalších sto milionů dolarů na rozvoj svého hi-tech ložního prádla. Se svým chytrým prostěradlem, které během spánku měří životní funkce, chce zamířit...

23. srpna 2025

Zloděj začne tápat v mlze. MOL testuje inovativní ochranu proti lupičům benzinek

Společnost MOL Česká republika začala nasazovat na svých čerpacích stanicích bezpečnostní systém Fog Cannon. Ten během několika sekund zaplní prostor hustým oparem a znemožní pachateli další pohyb....

23. srpna 2025

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Cena za výkup obilovin v Česku je teď stejná jako po pádu komunismu

Cena za výkup obilovin v Česku je podle agrární komory momentálně na stejné úrovni jako na začátku 90. let minulého století. Tuna stojí 4000 až 4500 korun. Znamená to, že z ceny za kilogram chleba...

23. srpna 2025  13:01

Mladí Kanaďané nemohou sehnat práci. Je jí málo a místa jim berou starší

Kanada zažívá nejvyšší úroveň nezaměstnanosti mladých lidí od 90. let. Absolventi mají problém najít práci a často končí na pozicích, které neodpovídají jejich vzdělání. Odborníci tvrdí, že důsledky...

23. srpna 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.