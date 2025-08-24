Kodaňský poštovní doručovatel Herman Moyano tráví posledních sedm let svá rána tříděním dopisů a balíčků. Vše pak naloží na svůj skútr a rozveze po městě. „Dřív jsem si myslel, že všichni lidé čekají na něco speciálního. Na důležitý dopis, zprávu nebo zásilku,“ popisuje svou práci. Teď ale množství pošty postupně ubývá a obzvlášť v posledních letech je pokles rychlejší, píše portál BBC.
Místo osobních vzkazů tak doručuje prakticky už jen účty anebo bankovní výpisy. Právě kvůli velmi nízkému objemu společnost PostNord v březnu oznámila, že do konce roku ukončí v oblasti dopisních služeb svou činnost.
„Dánové už dopisy téměř nedostávají a rok od roku je to horší. V průměru obdrží jeden za měsíc, což je skutečně málo, “ řekl britskému portálu generální ředitel PostNord Kim Pedersen. „Oblíbili si ale online nakupování, takže se zaměříme na tuto oblast.“
Ještě před patnácti lety přitom státní podnik provozoval dokonce několik třídicích hal. Teď už zůstala jen jedna. Od roku 2000 se množství dopisů, které společnost zpracovává, snížilo o více než 90 procent z 1,4 miliardy na 110 milionů.
Celosvětový problém
Přestože z ulic pomalu mizí i typické červené poštovní schránky, nevypadá to, že by obyvatelům Kodaně jejich konec vadil. „Ani nevím, kdy jsem naposledy někomu poslal dopis... musí to být roky. Už bych ani nevěděl, jak se to dělá,“ svěřil se Dán Nikolaj Andrès.
Svět je totiž čím dál víc online. Od e-mailů a bezhotovostních plateb až po kontakt s přáteli na sociálních sítích. V Dánsku existuje aplikace téměř na všechno a podle indexu OECD z roku 2023 je druhou nejdigitalizovanější zemí hned po Jižní Koreji.
Dalším faktorem může být i vysoká cena dopisu. Od roku 2024 stojí kvůli novému zákonu jeho poslání 29 dánských korun, což je v přepočtu asi 95 českých.
Velký pokles poštovní korespondence ale zaznamenává celá Evropa. Nejpomalejší je v tomto ohledu Německo a Švýcarsko se 40 procenty, ostatní státy pozorují úpadek o 50 až 70 procent. Podobný trend ale zaznamenávají i Spojené státy se 46 procenty.
V březnu oznámila německá společnost Deutsche Post propuštění 8 tisíc zaměstnanců a britská Royal Mail bude kvůli snižování nákladů poštu doručovat jen v některé dny. „Myslím, že se v běžném životě dočkáme úplného konce dopisů,“ tvrdí novinářka Hazel Kingová z Parcel and Postal Technology International.
A co bude dál?
V Dánsku ale doručování úplně nekončí. Dopisní sektor převezeme soukromá firma DAO, která v zemi rozváží například noviny a časopisy. „Většina obyvatel v důchodovém věku žije v malých městech a na venkově. Když nebude dostatek poštovních schránek, budou mít s doručováním potíže,“ myslí si konzultantka Marlene Rishoj Cordesová.
„Jsme dostupní všem domácnostem i ve venkovských oblastech a podle nedávného průzkumu je naše doručování rychlejší než u PostNordu,“ ujišťuje generální ředitel Hans Peter Nissen.
Firma loni zpracovala 21 milionů dopisů a po převzetí podílu od státního podniku jich očekává dalších 30 až 40 milionů. „Naši zaměstnanci budou rozvážet všechny typy zásilek. Poštu si lidé budou moct vyzvednout ve schránkách poblíž některých obchodů, případně si ji za menší poplatek nechat doručit až ke dveřím,“ vysvětluje.
Jeho firma plánuje investovat do nového třídicího stroje a rozšířit tým o dalších 250 zaměstnanců. Jak to ale s dopisními službami bude vypadat za pár let, nikdo neví, uzavírá britský portál.