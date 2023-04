Lisabon zakáže autům průjezd centrem. Z dočasného se může stát trvalé

Lisabon přichází s plánem, který od 26. dubna po dobu tří měsíců zkušební doby zakáže průjezd automobilů centrem města. Striktní červená zóna bude zakazovat průjezd všech aut, širší žlutá zóna zakáže vjezd většině vozidel nad 3,5 tuny a to včetně turistických autobusů mezi osmou a dvacátou hodinou. Výjimku budou mít všechny formy veřejné dopravy. Informaci přinesl deník Bloomberg.

Auta, která se budou snažit projet městem, budou odkloněna na půlkruhový prstenec hlavních silnic hned za lisabonským centrem. Ten bude de facto fungovat jako obchvat. Přestože tento plán neznamená úplný zákaz vjezdu automobilů, mohl by výrazně omezit dopravu v historickém centru portugalské metropole.

Musíte to pochopit

„Plány změn v dopravě ve městě jsou dynamické a budou se měnit v průběhu dokončovacích prací,“ řekl starosta Lisabonu Carlos Moedas. Na mysli měl současné horečné stavební aktivity, které ve městě panují. V centru Lisabonu nyní probíhá zásadní rozsáhlá výstavba včetně prodloužení metra, v jehož rámci vzniknou dvě nové stanice.

Město zároveň staví nové dešťové svody, které mají zabránit záplavám na nábřeží. Na řadě míst se také obnovují povrchy silnic. Tyto kombinované překážky hrozí ucpáním silnic, zejména pokud bude doprava pokračovat v dosavadním modu. „Zóny musí pochopit snad i ten nejzarytější vyznavač osobních automobilů,“ dodal starosta.

Co se týče aut v centru města, i v Lisabonu je ve vzduchu cítit větší změna, než by mohlo ze současných opatření vypadat. Město již dříve prohlásilo, že alespoň některá opatření budou zachována natrvalo. Například úplný zákaz denního provozu těžkých nákladních vozidel v centru má být téměř jistě trvalý. V blízké budoucnosti budou také pokračovat práce na prodloužení lisabonského metra na dalších dvou linkách, to znamená, že narušení centrálního silničního systému, kterému město čelí letos, by mohlo pokračovat.

Uhlíková neutralita

Jak upozornili někteří portugalští dopravní experti, plán by také mohl Lisabonu pomoci dosáhnout náročného cíle stát se do roku 2030 uhlíkově neutrálním. Právě to je úsilí, které aktivně prosazuje lisabonský starosta Moedas a bojoval za něj i ve ve své předchozí funkci komisaře Evropské unie pro výzkum, vědu a inovace. Lisabon je jedním ze 122 měst EU, která se zavázala tohoto cíle dosáhnout.

Schéma zobrazující nadcházející dopravní zóny v Lisabonu. Červená zóna je zakázána pro průjezdní dopravu, žlutá zóna pro těžší vozidla během dne. Modrá čára znázorňuje doporučenou trasu pro dopravu kolem centra města. (24. dubna 2023)

Ať už jsou současné dopravní kroky lisabonské radnice politikum či ne, události potvrzují trend současné doby. Také Paříž a Amsterdam již zavádějí opatření zakazující průjezd městem, Londýn již dlouho silně odrazuje od průjezdu centrem města formou poplatků. Ve všech velkých evropských městech to začíná vypadat, že zvyk projíždět centrálními městskými zónami na cestě někam jinam by se mohl brzy stát minulostí.

„Bude se objevovat jeden projekt za druhým, které budou lidi obtěžovat, ale jsou nezbytné,“ vysvětlil podle Bloombergu starosta Moedas.