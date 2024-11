Musíme to zastavit. Obyvatelé Lisabonu žádají zákaz turistických pronájmů

Petice vyzývá představitele města, aby souhlasili s uspořádáním závazného referenda o zákazu turistických pronájmů v obytných domech. Již ji podepsalo více než 6 600 obyvatel. Cílem několikaměsíční snahy místních je přimět město, kde náklady na bydlení drasticky převyšují místní platy, k rozhodným krokům. „Krátkodobé pronájmy zabírají většinu bytového prostoru v historickém centru Lisabonu,“ uvedla Raquel Antunesová, členka skupiny Hnutí za referendum o bydlení. „Musíme to zastavit,“ dodává podle listu The Guardian.

V pátek hnutí předloží petici předsedovi městského zastupitelstva. Pak mají jeho členové povinnost vést i ni debatu. Pokud dají referendu zelenou, budou muset otázky na hlasovacím lístku prověřit soudy, aby se ověřilo, zda jsou v souladu s ústavou. Referendum se bude konat v první polovině příštího roku. Jeho výsledkem bude závazné usnesení o postupném zrušení zhruba 20 000 krátkodobě pronajímaných bytů ve městě do šesti měsíců, stejně jako zákaz jejich zřizování v obytných budovách v budoucnu.

Pro aktivisty v oblasti bydlení je to záblesk naděje na trhu s bydlením, neboť ceny nájmů se od roku 2015 téměř zdvojnásobily. „Nemusíme propadat zoufalství, což je myslím v této době velmi snadné,“ řekla Antuneová. Její skupina začala po celém Lisabonu sbírat podpisy již na začátku roku 2023.

Stovky různých příběhů

Jak se informace o petici šířily mezi lidmi, množily se i příběhy místních žijících ve městě plném pronajatých bytů. Někteří mluvili o tom, že ve svém domě nikoho neznají nebo že se necítí bezpečně, protože dovnitř a ven neustále proudí cizí lidé. Jiní s obavami sledovali, jak ceny bytů neúprosně stoupají.

Jádrem jejich příběhů byla otázka, co čeká ty, kteří nazývají Lisabon domovem. „Lidé se nám svěřovali, jaké město chtějí mít,“ řekla Antunesová. „Jakou zemi chceme pro mladé, pro starší lidi, pro lidi, kteří si nemohou pořídit dům?“ ptali se nás.

V petici jsou zastoupeni i ti, kteří kvůli prudkému růstu cen bydlení museli své byty opustit. Více než 6 600 podpisů lisabonských daňových poplatníků je posíleno dalšími 4 400, kteří podpořili výzvu k referendu, ale nemají ve městě trvalý pobyt. Mnozí z těchto signatářů jsou třeba bývalí obyvatelé, které rostoucí ceny vyhnaly z města. „Někdy se prostě musíte rozloučit s městem, které máte rádi, protože už si nemůžete dovolit v něm žít,“ říká Antunesová.

Když se hnutí připravovalo na předání petice, Antunesová zdůraznila, že cílem není zbavit město turistických pronájmů. Krátkodobé pronájmy by se mohly uskutečňovat i nadále, ale pouze v budovách registrovaných pro komerční využití, jako jsou například hotelové apartmány anebo ubytovny.

V konečném důsledku vidí v referendu prostředek, jak dát obyvatelům bezprecedentní možnost ovlivnit způsob využívání bytů ve městě. „Byl by to velký krok správným směrem,“ řekla. „Nejen naslouchat lidem, ale také jim dát naději, že můžeme vytvořit město, které bude pro všechny, nejen pro ty, kteří mají peníze,“ uzavřela autorka petice podle The Guardianu.