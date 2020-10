Portugalské Algarve přichází o vodu. Platí vysokou daň za avokádový boom

Podobně jako tisíce dalších Britů se i Richard Alan přestěhoval na důchod za sluncem do portugalského regionu Algarve. Koupil si farmu, vzal si za ženu svou životní lásku a založil avokádovou plantáž. Jenže pak mu začala docházet voda a stejně tak i jiným místním farmářům.



On a někteří odborníci na životní prostředí tvrdí, že kvůli rozmachu pěstování avokáda se v oblasti už tak sužované suchem ještě víc prohlubuje nedostatek vody. Hruškovec přelahodný, který avokádo plodí, totiž spotřebuje čtyřikrát více vody než v Algarve tradiční pomerančovníky. Plantáže hruškovců zde nyní zabírají asi 1 600 hektarů, což je v porovnání s předloňskem skoro dvojnásobek.

Nedaleko Alanovy farmy v ospalé vesničce Barao de Sao Joao hruškovce ve dvousethektarovém sadu vysají denně v závislosti na sezoně 3,5 milionu až 4,1 milionu litrů vody. „Jsem si jistý, že podzemní vody nyní sebrala avokáda, anebo se vypařily,“ říká 74letý Alan. Když už zaprší, zachytává tedy dešťovou vodu alespoň ze střechy. Jeho studna téměř vyschla a okolí je také vyprahlé.

„Lidé v této oblasti žijí, protože chtějí být v přírodě,“ říká. Dodává ale, že když voda dojde, zmizí i příroda.

Nějakých 16 kilometrů od jeho farmy leží Bravura, jedna z hlavních nádrží v oblasti. Je nyní naplněna jen z 18 procent, což je nejméně v Portugalsku. Komise pro sledování sucha ve své poslední zprávě uvedla, že v přehradách v Algarve voda vydrží jen do konce roku.

„Brzy se stane katastrofa,“ varuje Mónica Vianová z ekologické skupiny Regenerarte, která bojuje proti monokulturám. „Změna klimatu tu rozhodně je a Algarve není výjimkou. Nechceme dopustit, aby se pěstování avokáda rozšiřovalo,“ říká a dodává, že zemědělci by se měli zaměřit na tradiční rostliny, jako jsou olivovníky, karob nebo korkové duby. „Až cena avokáda klesne, pozemky budou opuštěné, ale dopady pěstování hruškovců zůstanou,“ upozorňuje environmentální právník Rui Amores.

Zelené zlato

Pěstování avokáda je také lukrativní obor. Zatímco kilogram pomerančů zemědělci prodávají přibližně za 0,5 eura (13,6 koruny), za jeden kilogram avokáda podle úřadů dostanou průměrně 2,2 eura. Náklady na pěstování tohoto ovoce jsou také nižší, protože není potřeba tolik prostředků proti škůdcům.



„Avokádo je v kurzu, je to zelené zlato,“ tvrdí mladý pěstitel hruškovců přelahodných José Campos. Patří k nadpoloviční většině ze 110 zemědělců z Algarve, kteří spolupracují s firmou Trops, největším prodejcem avokáda ve Španělsku. Její zástupce Duarte Pereira uvádí, že 2 500 tun portugalských avokád zamířilo do Španělska a pak dále do Evropy. Pro letošek počítá s dvojnásobným exportem.

Kvůli nedostatku vody se však pěstitelé v Algarve ze svých avokádových snů mohou probudit dříve, než čekají. „Pokud se záležitost s vodou nepodaří vyřešit, pak si nejsem jistý, jestli má pěstování v Algarve budoucnost,“ přiznává Campos, který vyzývá úřady, aby sáhly k takovým opatřením, jako je čerpání vody z řek do nádrží.

Pedro Monteiro, šéf jedné ze zemědělských agentur v Algarve, říká, že region má potenciál na rozšíření pěstování hruškovců přelahodných, ale nedostatek vody některé investory odrazuje.

Pereira z Tropsu tvrdí, že většina zemědělců si je vědoma toho, že voda je nad zlato a používá úsporné technologie, jako je kapková závlaha. „Bez vody bude všechno toto ztraceno,“ uvědomuje si.

Avokádo se v posledních letech těší na celém světě obrovské oblibě. V Lisabonu je restaurace jménem Avocado House, která podává řadu pokrmů založenou právě na avokádo.

Jejími zákazníky jsou hlavně mladí lidé vyhledávající zdravé jídlo, jehož fotky rádi zveřejňují na instagramu. „Mám pocit, že nová generace zcela jednoznačně míří za zdravým jídlem,“ říká majitel restaurace Rui Barata.