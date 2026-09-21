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Porsche ve stínu české Škody: ztrácí v Číně a stává se největší přítěží Volkswagenu

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  19:52
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Porsche

Výrobce luxusních sportovních vozů Porsche byl dlouhou dobu spolehlivým zdrojem zisků německého automobilového koncernu Volkswagen. V současnosti se však podle analytiků stává jedním z největších problémů koncernu a dostává se do stínu české značky Škoda.

Volkswagen se v poslední době potýká s řadou problémů, včetně vysokých nákladů, nadbytečných kapacit, rostoucí čínské konkurence nebo amerických cel. Koncern proto plánuje rozsáhlou restrukturalizaci svých aktivit.

Divize Porsche se stala symbolem potíží celého koncernu. Přišla o své pozice na lukrativním čínském trhu a zasáhly ji nákladné chyby při přechodu k elektromobilům.

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Volkswagen v pátek výrazně zhoršil odhad letošního zisku, což zdůvodnil mimo jiné snížením hodnoty podílu v divizi Porsche. „Dny, kdy byla (divize Porsche) motorem zisků, již skončily,“ uvedl analytik automobilového průmyslu Ferdinand Dudenhöffer.

Vyvstává tak otázka, jaká je v současnosti pozice Porsche ve skupině Volkswagen, ve které se nyní jako ziskovější podnik jeví česká Škoda.

„Tato česká značka se v podstatě stává novým Porsche skupiny,“ uvedl nezávislý analytik automobilového průmyslu Matthias Schmidt.

Dozorčí rada koncernu Volkswagen tento měsíc schválila největší restrukturalizační plán v historii podniku. Volkswagen mimo jiné plánuje zrušit do konce desetiletí po celém světě až 100 tisíc pracovních míst či omezit počet modelů. Škoda Auto opakovaně uvedla, že nový transformační plán koncernu nemá na její aktivity žádný přímý dopad.

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