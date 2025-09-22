Dali byste za něj přes 800 tisíc? Prorezlé porsche z roku 1965 ani nejezdí

Automobil Porsche 356C pocházející z roku 1965 několik posledních let pouze stál na místě. Nyní si jej mohou zájemci koupit, a to za 39 950 dolarů (přibližně 820 tisíc korun). Auto ovšem nejezdí a je potřeba ho kompletně renovovat.
„Je kompletní a nepoškozené, ale má rez a momentálně nejezdí. Právě opustilo dlouhodobého majitele a místo, kde bylo uschováváno,“ píše newyorský prodejce Gullwing Motor Cars na svých stránkách.

Podle něj potřebuje automobil kompletní renovaci. Šedesát let starý model má černý lak, zatímco interiér je červený.

Modely 356C Coupe jsou nicméně oblíbené mezi sběrateli, což z nich dělá velmi vyhledávané automobily. Zapomenutý exemplář tak navzdory absurdnosti požadované částky – z pohledu laika – tak má notnou naději na to, že se brzy dočká nového majitele.

