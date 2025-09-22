Dali byste za něj přes 800 tisíc? Prorezlé porsche z roku 1965 ani nejezdí

„Je kompletní a nepoškozené, ale má rez a momentálně nejezdí. Právě opustilo dlouhodobého majitele a místo, kde bylo uschováváno,“ píše newyorský prodejce Gullwing Motor Cars na svých stránkách.
Podle něj potřebuje automobil kompletní renovaci. Šedesát let starý model má černý lak, zatímco interiér je červený.
Modely 356C Coupe jsou nicméně oblíbené mezi sběrateli, což z nich dělá velmi vyhledávané automobily. Zapomenutý exemplář tak navzdory absurdnosti požadované částky – z pohledu laika – tak má notnou naději na to, že se brzy dočká nového majitele.