Porsche na burze prohrává s Ferrari. Akciím ublížil výpadek čínského trhu

A zatímco akcie Ferrari od začátku roku 2023 posílily o více než 50 procent, Porsche za stejnou dobu zhruba pětinu odepsalo, uvedla agentura Bloomberg.

Zhoršil se i další klíčový ukazatel P/E, tedy poměr zisku na akcii k ceně akcie. Ten je nyní u Porsche někde pod čtvrtinou úrovně Ferrari, což experti přičítají potížím v Číně, která byla pro německou automobilku dlouho největším trhem. Porsche se v poslední době potýká také s problémy při uvádění klíčových modelů, včetně elektrické verze SUV Macan.

Porsche Macan

Ani vyhlídky na rok 2024 nevypadají lépe, Porsche minulý týden oznámilo, že objemy prodeje zůstanou meziročně pravděpodobně stejné.

„Mysleli jste si, že investujete do rostoucího podniku, ale ukázalo se, že tomu tak není,“ řekl Bloombergu Philippe Houchois, analytik společnosti Jefferies. „Otázkou tak zůstává, kdy začnou čísla růst.“

Porsche se zatím omezilo na prohlášení, že se letos zaměří „na růst orientovaný na hodnotu a stabilní úroveň prodeje“.

V den uvedení na burzu se akcie Porsche obchodovaly za 84 eur, pak vystoupaly až ke 120 eurům za kus. Ve čtvrtek 25. ledna se jejich cena pohybovala pod 75 eury.

„K počátečnímu růst akcií částečně přispěli i akcionáři VW, kteří prodávali akcie Volkswagenu a kupovali Porsche, stejně jako automobiloví investoři, kteří sázeli na podobný úspěch, jaký viděli u Ferrari,“ říká Tom Narayan, analytik RBC Capital Markets.

Podle Michaela Deana, analytika Bloomberg Intelligence, přispívají k současné skepsi investorů omezené možnosti řešení odbytových problémů v Číně a rizika při uvádění nových modelů na trh.

Na rozdíl od Ferrari, které spoléhá na exkluzivitu a má objednávky vyprodané na několik let dopředu, je Porsche více závislé na ekonomickém vývoji. To se teď projevilo právě při ochlazení čínské ekonomiky.

„Čína se teď nijak zvlášť nevzpamatovává, takže s tím, že by firmu vytáhly prodeje na tamním trhu, se ještě nepočítá,“ řekl automobilový analytik společnosti Bernstein Daniel Roeska. „Porsche se stává akcií, která závisí na ekonomickém cyklu. To je opak toho, co chcete od firmy zaměřené na segment luxury.“