Porsche zpomalí s výrobou elektromobilů. Volkswagen to přijde velmi draho

  20:32
Výrobce automobilů Porsche AG zpomalí kvůli slabé poptávce přechod na elektromobilitu. Mateřský koncern Volkswagen rovněž upozornil, že v důsledku změny strategie, čekají letos společnost mimořádné náklady za zhruba 5,1 miliardy eur (123,9 miliardy Kč). Volkswagen vlastní v Porsche podíl 75,4 procenta. Obě automobilky zároveň snížily cíle pro letošní ziskové marže.
Porsche Macan

Porsche Macan | foto: Porsche

Porsche 904 GTS (1964)
Porsche 911 Turbo S
Sraz Porschí 911 v pražském industriálním prostoru Pragovka
Porsche Macan
Porsche představilo sérii opatření, mezi nimiž je odložení uvedení některých elektrických modelů a prodloužení výroby vozů se spalovacími a hybridními motory. Podle generálního ředitele Porsche Olivera Blumeho, který je současně generálním ředitelem celého koncernu Volkswagen, se automobilka snaží přizpůsobit novým tržním podmínkám a měnícím se požadavkům zákazníků.

Změna strategie by měla snížit provozní zisk Porsche v letošním roce až o 1,8 miliardy eur. Marže EBITDA, tedy podíl hrubého provozního zisku na tržbách, by se měla pohybovat v rozmezí 10,5 až 12,5 procenta místo dosud očekávaných 14,5 až 16,5 procenta.

Volkswagen, který zastřešuje deset značek včetně Porsche, snížil odhad provozní ziskové marže na dvě až tři procenta, zatímco dosud očekával čtyři až pět procent.

Porsche končí v indexu DAX, potýká se s poklesem zisků i tržeb

Kromě pomalejšího přechodu na elektromobily čelí Volkswagen také slabé poptávce a vysokým nákladům v Evropě, silné konkurenci v Číně a dopadům cel zavedených americkým prezidentem Donaldem Trumpem, upozornila agentura AFP. Pro Volkswagen Spojené státy představují po Evropě a Číně jeho třetí největší trh.

