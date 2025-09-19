Porsche představilo sérii opatření, mezi nimiž je odložení uvedení některých elektrických modelů a prodloužení výroby vozů se spalovacími a hybridními motory. Podle generálního ředitele Porsche Olivera Blumeho, který je současně generálním ředitelem celého koncernu Volkswagen, se automobilka snaží přizpůsobit novým tržním podmínkám a měnícím se požadavkům zákazníků.
Změna strategie by měla snížit provozní zisk Porsche v letošním roce až o 1,8 miliardy eur. Marže EBITDA, tedy podíl hrubého provozního zisku na tržbách, by se měla pohybovat v rozmezí 10,5 až 12,5 procenta místo dosud očekávaných 14,5 až 16,5 procenta.
Volkswagen, který zastřešuje deset značek včetně Porsche, snížil odhad provozní ziskové marže na dvě až tři procenta, zatímco dosud očekával čtyři až pět procent.
Kromě pomalejšího přechodu na elektromobily čelí Volkswagen také slabé poptávce a vysokým nákladům v Evropě, silné konkurenci v Číně a dopadům cel zavedených americkým prezidentem Donaldem Trumpem, upozornila agentura AFP. Pro Volkswagen Spojené státy představují po Evropě a Číně jeho třetí největší trh.