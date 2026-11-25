Rozhodnutí poroty v New Yorku následovalo po několikatýdenním procesu, ve kterém žalobci tvrdili, že firma opakovaně kradla technologie svým konkurentům i obchodním partnerům v USA a dalších zemích.
Prokuratura během slyšení, které začalo v září, například uvedla, že Huawei prodávala routery, které používaly zdrojový kód zkopírovaný od konkurenční firmy. V jiném případě podle obžaloby osoba pracující pro Huawei na veletrhu v Chicagu tajně vyfotografovala obvody uvnitř síťového zařízení jiné společnosti.
|
Nevěřili jsme vlastním očím. Postavili repliku Prahy a nacpali ji kancelářemi
Huawei byla také mimo jiné shledána vinnou z obchodní aktivity v zemích, na které jsou uvaleny americké sankce, včetně Severní Koreje a Íránu, a z poskytování nepravdivých informací americkým úřadům a bankám ve snaze zakrýt protiprávní jednání.
Porota shledala firmu vinnou v deseti ze 12 bodů obžaloby. Proces u federálního soudu v Brooklynu se netýkal žádných jednotlivců. Firma mohla čelit pokutám v řádech miliard dolarů, až bude v září vynesen rozsudek.
|
Takový tablet by se nám líbil, jenže si nese cejch. Displej je skvělý
Podle právních zástupců firmy američtí vyšetřovatelé využili „izolovaných epizod“ protiprávního jednání několika mála z jejích více než 200 tisíce zaměstnanců, aby vytvořili nepravdivý příběh o „rozsáhlém spiknutí, které ve skutečnosti neexistovalo“.
Firma uvedla, že se odvolá, a zároveň dodala, že uvítala zproštění viny ohledně spiknutí za účelem vydírání a spiknutí za účelem maření spravedlnosti, což podle právních zástupců svědčí o tom, že firma jako celek dodržuje pravidla.