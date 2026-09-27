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Polyester jako nadávka. Vzestupy a pády umělých tkanin pokračují dodnes

Jan Dvořák
  9:00
Obří pop-up stánek značky The Gap propagující tašku GapBag v Rockefeller Center...

Obří pop-up stánek značky The Gap propagující tašku GapBag v Rockefeller Center v New Yorku (11. září 2026) | foto: Profimedia.cz

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Stále více zákazníků začíná být háklivých na množství polyesteru obsaženém v oděvech, uvědomují si důsledky syntetických vláken na životní prostředí i na své vlastní zdraví. Slovo „polyester“ se dokonce dostalo do slangu teenagerů jako označení pro cokoli falešného, nekvalitního nebo jinak nežádoucího. Odborníci však říkají, že popularita syntetických tkanin střídavě stoupá a klesá.

V červnu tohoto roku uvedla společnost Gap na trh limitovanou kolekci, která měla všechny příznaky velkého hitu. Malá řada topů, sukní a šatů s cenami přibližně od 60 dolarů byla poctou barevně pruhovanému rolákovému svetru, který se v poslední době mezi spotřebiteli generace Z stal vyhledávaným kouskem v second handech. Návrhář Zac Posen přetvořil hrubý úplet ze směsi vlny a proměnil jej v letní svetr tím, že na ultralehkou síťovinu z polyesteru a elastanu natiskl fotorealistický obraz jeho stehů.

Taktika spočívající v novém pojetí některých oblíbených modelů z éry před více než dvěma desítkami let se společnosti Gap vyplácí. Její tržby v posledních dvou letech po řadě neúspěšných pokusů o oživení konečně rostly. Tentokrát se však zákaznice na značku velmi rozzlobily. Ve videu s více než půl milionem zhlédnutí označila jedna uživatelka tuto kolekci za kvintesenci „všeho, co je dnes na módě špatné“. V komentářích s ní souhlasily tisíce dalších žen. Na mnoha různých platformách se reakce v podstatě shodovaly: Polyester? To jako vážně?

V honbě za lepšími cenami

Intenzita reakcí zákaznic na oděvy z umělých vláken se může zdát podivná. Polyester totiž dnes tvoří většinu celosvětové produkce vláken a značka Gap, stejně jako prakticky každá jiná oděvní značka na světě, prodává oděvy z polyesteru či jiných syntetických materiálů již dlouhou dobu. Původní svetr Happy Stripe byl ve své době sám o sobě z poloviny dokonce z akrylu.

Běžné syntetické materiály odvozené z ropy stojí ve srovnání s přírodními vlákny jen zlomek ceny a po celá desetiletí zákazníci upřednostňovali značky, které jimi nahrazují bavlnu, len a vlnu, aby tak snížily ceny. Nejprve si zamilovali evropské megaznačky rychlé módy H&M a Zara.

Poté se zákaznice hromadně vrhly na nákupní platformy Shein a Temu nabízející téměř nepředstavitelně široký sortiment levného oblečení dodávaného přímo od čínských výrobců. Značky, které používaly méně syntetických materiálů, tím utrpěly, protože zákazníci se obrátili jinam v honbě za lepšími cenami. Aby snížily své ceny, ustoupily a začaly rovněž používat více umělých vláken, píše agentura Bloomberg.

Zdá se však, že mnoho z těchto zákazníků nyní začíná ztrácet trpělivost s množstvím polyesteru ve svých šatnících. Možná už doma mají příliš mnoho levných oděvů, které se po několika praních rozpadly, nebo si možná obecně více uvědomují a obávají se množství plastů ve svém životě a jejich důsledků na jejich zdraví i budoucnost planety.

Přání zákaznic vyslyšeno?

Růst společností Shein a Temu se zpomalil a na začátku letošního léta Shein překvapivě převzal společnost Everlane, která se dlouhodobě chlubí svými přírodními textiliemi a transparentním dodavatelským řetězcem. Zdá se, že tato připravovaná transakce neměla velký vliv na dlouho odkládanou srpnovou primární emisi akcií společnosti Shein, která byla obecně považována za propadák.

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Zara se naopak snaží posunout do vyšší cenové kategorie, aby se odlišila od svých dřívějších konkurentů. Tradiční americké značky z nákupních center – včetně Gapu – začleňují do názvů svých produktů na internetu označení „100 % bavlna“ a „směs lnu“, aby zákazníkům daly najevo, že jejich přání vyslyšely.

Společnost Quince specializující se na cenově dostupné základní kousky z materiálů jako kašmír a organická bavlna nedávno oznámila, že dosáhla ročního obratu ve výši 2 miliard dolarů, a to méně než deset let od svého založení. Společnost Vuori, další z nejdiskutovanějších růstových skokanů v tomto odvětví, vynakládá značné úsilí na propagaci své bavlněné kolekce oblečení pro volný čas, a to i přesto, že jde o kategorii oděvů, ve které zákazníci vždy upřednostňovali syntetické materiály.

Úleva s praním

Slovo „polyester“ se dokonce dostalo do slangu teenagerů jako označení pro cokoli falešného, nekvalitního nebo jinak nežádoucího. Odpor k tomuto materiálu je tak v plném proudu. Nebo by snad bylo přesnější říci, že je v plném proudu znovu. Toto umělé vlákno – spolu s akrylem, polyamidem, elastanem, nylonem a dalšími syntetickými materiály odvozenými z fosilních paliv – je totiž v spotřebitelských výrobcích široce dostupné již od 50. let 20. století a lidé se od té doby snaží rozhodnout, jaký k němu zaujmout postoj. „Postoje k syntetickým tkaninám do značné míry vždy odrážely širší společenská témata dané doby,“ říká nizozemská výzkumnice módy Anneke Smeliková.

V 50. letech si syntetické materiály našly své zájemce, neboť přinášely řešení reálných problémů té doby – konkrétně toho, že ženy, z nichž stále více začalo během druhé světové války pracovat mimo domov, zoufale potřebovaly úlevu od vyčerpávající práce s praním prádla. Syntetické oděvy také rychle schly na šňůře a nebylo třeba je příliš žehlit. „Pak se v 60. letech polyester, podobně jako plast, stal ikonou modernity,“ píše Smeliková. Jeho fyzikální vlastnosti umožnily vznik módy hnutí „mod“ s prvky, jako jsou ultrajasné barvy anebo trvalé tepelné plisování.

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Během tohoto desetiletí tak výrobci výrazně zvýšili produkci syntetických textilií a ceny prudce klesly – stejně jako však klesla i kvalita. To se přihodilo právě v době, kdy se rozvíjelo hnutí hippies a propukla ropná krize 70. let. Byla to doba nedůvěry v technologii a zájmu o životní prostředí. Právě v tomto kontextu přestal být polyester v očích lidí řešením problémů a stal se vulgárním. Páchl a byl levný, ničil planetu a obohacoval korporace zodpovědné za znečištění. Studio 54, slavný newyorský superklub z konce 70. let, dokonce zavedl u vchodu zákaz vstupu v polyesteru.

Vzestupy a pády popularity polyesteru tak pokračují dodnes. Když se technologie jeví jako síla působící ve prospěch světa, a zejména když syntetické materiály nabízejí nový způsob řešení konkrétního problému – jak to bylo u sportovního oblečení odvádějícího pot na počátku 21. století –, zákazníci ochotně sahají do peněženek. Když ale technologie začne působit zlověstně a výrobci syntetických materiálů zaplaví trh braky, spotřebitelé si začnou klást otázku, proč se nechali zahalit do petrochemických produktů. V tomto smyslu přichází negativní reakce na polyester právě v ten správný čas, uzavírá Bloomberg.

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