V červnu tohoto roku uvedla společnost Gap na trh limitovanou kolekci, která měla všechny příznaky velkého hitu. Malá řada topů, sukní a šatů s cenami přibližně od 60 dolarů byla poctou barevně pruhovanému rolákovému svetru, který se v poslední době mezi spotřebiteli generace Z stal vyhledávaným kouskem v second handech. Návrhář Zac Posen přetvořil hrubý úplet ze směsi vlny a proměnil jej v letní svetr tím, že na ultralehkou síťovinu z polyesteru a elastanu natiskl fotorealistický obraz jeho stehů.
Taktika spočívající v novém pojetí některých oblíbených modelů z éry před více než dvěma desítkami let se společnosti Gap vyplácí. Její tržby v posledních dvou letech po řadě neúspěšných pokusů o oživení konečně rostly. Tentokrát se však zákaznice na značku velmi rozzlobily. Ve videu s více než půl milionem zhlédnutí označila jedna uživatelka tuto kolekci za kvintesenci „všeho, co je dnes na módě špatné“. V komentářích s ní souhlasily tisíce dalších žen. Na mnoha různých platformách se reakce v podstatě shodovaly: Polyester? To jako vážně?
V honbě za lepšími cenami
Intenzita reakcí zákaznic na oděvy z umělých vláken se může zdát podivná. Polyester totiž dnes tvoří většinu celosvětové produkce vláken a značka Gap, stejně jako prakticky každá jiná oděvní značka na světě, prodává oděvy z polyesteru či jiných syntetických materiálů již dlouhou dobu. Původní svetr Happy Stripe byl ve své době sám o sobě z poloviny dokonce z akrylu.
Běžné syntetické materiály odvozené z ropy stojí ve srovnání s přírodními vlákny jen zlomek ceny a po celá desetiletí zákazníci upřednostňovali značky, které jimi nahrazují bavlnu, len a vlnu, aby tak snížily ceny. Nejprve si zamilovali evropské megaznačky rychlé módy H&M a Zara.
Lore for you:— R.F. Kenmore (@rfkenmore) November 8, 2025
In the mid-90s — Gap launched what would become their iconic “Crazy Stripe”
At some point (last 10 years), the word Crazy was deemed offensive and the brand renamed it “Happy Stripe”
Different iterations pushing scale and silhouettes can be seen still today https://t.co/v2nvZpeIbz pic.twitter.com/FCHXQORt8v
Poté se zákaznice hromadně vrhly na nákupní platformy Shein a Temu nabízející téměř nepředstavitelně široký sortiment levného oblečení dodávaného přímo od čínských výrobců. Značky, které používaly méně syntetických materiálů, tím utrpěly, protože zákazníci se obrátili jinam v honbě za lepšími cenami. Aby snížily své ceny, ustoupily a začaly rovněž používat více umělých vláken, píše agentura Bloomberg.
Zdá se však, že mnoho z těchto zákazníků nyní začíná ztrácet trpělivost s množstvím polyesteru ve svých šatnících. Možná už doma mají příliš mnoho levných oděvů, které se po několika praních rozpadly, nebo si možná obecně více uvědomují a obávají se množství plastů ve svém životě a jejich důsledků na jejich zdraví i budoucnost planety.
Přání zákaznic vyslyšeno?
Růst společností Shein a Temu se zpomalil a na začátku letošního léta Shein překvapivě převzal společnost Everlane, která se dlouhodobě chlubí svými přírodními textiliemi a transparentním dodavatelským řetězcem. Zdá se, že tato připravovaná transakce neměla velký vliv na dlouho odkládanou srpnovou primární emisi akcií společnosti Shein, která byla obecně považována za propadák.
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Zara se naopak snaží posunout do vyšší cenové kategorie, aby se odlišila od svých dřívějších konkurentů. Tradiční americké značky z nákupních center – včetně Gapu – začleňují do názvů svých produktů na internetu označení „100 % bavlna“ a „směs lnu“, aby zákazníkům daly najevo, že jejich přání vyslyšely.
Společnost Quince specializující se na cenově dostupné základní kousky z materiálů jako kašmír a organická bavlna nedávno oznámila, že dosáhla ročního obratu ve výši 2 miliard dolarů, a to méně než deset let od svého založení. Společnost Vuori, další z nejdiskutovanějších růstových skokanů v tomto odvětví, vynakládá značné úsilí na propagaci své bavlněné kolekce oblečení pro volný čas, a to i přesto, že jde o kategorii oděvů, ve které zákazníci vždy upřednostňovali syntetické materiály.
Úleva s praním
Slovo „polyester“ se dokonce dostalo do slangu teenagerů jako označení pro cokoli falešného, nekvalitního nebo jinak nežádoucího. Odpor k tomuto materiálu je tak v plném proudu. Nebo by snad bylo přesnější říci, že je v plném proudu znovu. Toto umělé vlákno – spolu s akrylem, polyamidem, elastanem, nylonem a dalšími syntetickými materiály odvozenými z fosilních paliv – je totiž v spotřebitelských výrobcích široce dostupné již od 50. let 20. století a lidé se od té doby snaží rozhodnout, jaký k němu zaujmout postoj. „Postoje k syntetickým tkaninám do značné míry vždy odrážely širší společenská témata dané doby,“ říká nizozemská výzkumnice módy Anneke Smeliková.
V 50. letech si syntetické materiály našly své zájemce, neboť přinášely řešení reálných problémů té doby – konkrétně toho, že ženy, z nichž stále více začalo během druhé světové války pracovat mimo domov, zoufale potřebovaly úlevu od vyčerpávající práce s praním prádla. Syntetické oděvy také rychle schly na šňůře a nebylo třeba je příliš žehlit. „Pak se v 60. letech polyester, podobně jako plast, stal ikonou modernity,“ píše Smeliková. Jeho fyzikální vlastnosti umožnily vznik módy hnutí „mod“ s prvky, jako jsou ultrajasné barvy anebo trvalé tepelné plisování.
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Během tohoto desetiletí tak výrobci výrazně zvýšili produkci syntetických textilií a ceny prudce klesly – stejně jako však klesla i kvalita. To se přihodilo právě v době, kdy se rozvíjelo hnutí hippies a propukla ropná krize 70. let. Byla to doba nedůvěry v technologii a zájmu o životní prostředí. Právě v tomto kontextu přestal být polyester v očích lidí řešením problémů a stal se vulgárním. Páchl a byl levný, ničil planetu a obohacoval korporace zodpovědné za znečištění. Studio 54, slavný newyorský superklub z konce 70. let, dokonce zavedl u vchodu zákaz vstupu v polyesteru.
Vzestupy a pády popularity polyesteru tak pokračují dodnes. Když se technologie jeví jako síla působící ve prospěch světa, a zejména když syntetické materiály nabízejí nový způsob řešení konkrétního problému – jak to bylo u sportovního oblečení odvádějícího pot na počátku 21. století –, zákazníci ochotně sahají do peněženek. Když ale technologie začne působit zlověstně a výrobci syntetických materiálů zaplaví trh braky, spotřebitelé si začnou klást otázku, proč se nechali zahalit do petrochemických produktů. V tomto smyslu přichází negativní reakce na polyester právě v ten správný čas, uzavírá Bloomberg.