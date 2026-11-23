Na začátku tisíciletí zažívala takzvaná fast fashion zlaté časy. Značky jako Forever 21 a H&M chrlily nejnovější módní trendy za nízké ceny a lidé si z nákupů odnášeli plné tašky.
Pak ale udeřila pandemie a mnohé se změnilo. Ceny oděvů vzrostly a změnilo se také chování spotřebitelů. Zdražily totiž i potraviny, pohonné hmoty nebo nájmy.
Shein v roce 2025 přenesl náklady spojené s vyššími cly na spotřebitele. Následné zpomalení prodeje pak společnost přičítala právě zdražení. Zara se rovněž v očích veřejnosti propadla, její tržby však meziročně vzrostly.