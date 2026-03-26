Polsko uleví řidičům s cenami benzinu. Premiér Tusk oznámil výrazné snížení DPH

  16:16aktualizováno  16:33
Polská vláda sníží sazbu daně z přidané hodnoty na pohonné hmoty z 23 procent na osm. Oznámil to ve čtvrtek premiér Donald Tusk. Vláda podle něj zredukuje i spotřební daň a zavede maximální ceny paliv. Polsko se tak podobně jako další evropské země snaží zmírnit dopady konfliktu na Blízkém východě na ceny pohonných hmot.
Polský premiér Donald Tusk v Kyjevě, kde se setkal s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským. (5. února 2026) | foto: Reuters

Na slovenských čerpacích stanicích se musí mít řidiči se zahraniční poznávací...
Robert Fico (26. ledna 2026)
O dražších cenách nafty pro auta se zahraniční poznávací značkou informují malé...
Premiér rovněž uvedl, že polská vláda v případě potřeby podnikne kroky, aby zabránila zahraničním motoristům v rozsáhlých nákupech pohonných hmot v Polsku. Dodal, že případná opatření musejí splňovat právní požadavky. Polská vláda nyní podle něj v této souvislosti analyzuje opatření zavedená na Slovensku.

Slovenské dvojí ceny nafty porušují právo EU, jsou diskriminační, uvedla Komise

Slovensko tento týden zavedlo dvojí ceny nafty. Řidiči aut se zahraniční poznávací značkou tak musejí platit více než domácí motoristé. Evropská komise následně uvedla, že tento postup je diskriminační a v rozporu s unijním právem.

Polský premiér ve čtvrtek rovněž oznámil, že jeho vláda nyní pracuje na dani z mimořádných zisků energetických společností. Ministr financí Andrzej Domański už ráno uvedl, že zavedení takové daně by bylo možné v případě, pokud by analýza ukázala, že některým podnikům současná situace na trhu přináší vysoké zisky.

Reaguje i Německo

Poslanci německého Spolkového sněmu ve čtvrtek schválili balík opatření, kterým reagují na zvýšení cen pohonných hmot kvůli íránské válce. Například čerpací stanice budou moci napříště zdražovat jen jednou denně, dosud se cena měnila i padesátkrát za den. Větší pravomoci dostal také Spolkový kartelový úřad. Soubor opatření musí schválit ještě druhá komora parlamentu, Spolková rada. V platnost by mohlo vstoupit ještě před Velikonocemi.

Balík opatření proti vysokým cenám pohonných hmot německá vláda avizovala už před dvěma týdny. Ministryně hospodářství Katherina Reicheová tehdy rovněž uvedla, že Německo vyhoví výzvě Mezinárodní agentury pro energii (IEA) a uvolní část svých ropných rezerv.

Pohonné hmoty plíživě zdražují. Kolik inkasuje stát z litru benzínu a nafty?

Čerpací stanice podle schváleného opatření budou moci napříště zdražovat jen jednou denně, a to v poledne. Zlevňovat budou moci nadále kdykoli. Inspiraci německá vláda našla v Rakousku a doufá, že zákon přinese na trh větší předvídatelnost a transparentnost. V případě porušení nového nařízení mohou čerpací stanice dostat pokutu až 100 000 eur (2,4 milionu Kč).

Česká vláda situaci monitoruje

Česká vláda zatím na rostoucí ceny benzinu a nafty reaguje sledováním marží prodejců pohonných hmot. Podle dnešních údajů společnosti CCS se průměrná cena pohonných hmot u čerpacích stanic v Česku dostala na nejvyšší úroveň zhruba za tři a půl roku. Nejprodávanější benzin Natural 95 za poslední týden zdražil o 2,40 Kč na průměrných 41,44 Kč za litr a nafta o 4,75 Kč v průměru na 47,90 Kč za litr. U benzinu tak nárůst činí 6,1 procenta, u nafty jedenáct procent.

„Lidi jsou zlí, radši to tu zavřít.“ Čerpadláři na Slovensku čelí nadávkám za dvojí ceny

U některých pražských čerpacích stanic už cena nafty překročila padesát korun za litr. Někteří představitelé vládní koalice v uplynulých dnech říkali, že by stát měl přistoupit k opatřením, jakmile cena překročí právě tuto padesátikorunovou hranici.

Premiér a šéf hnutí ANO Andrej Babiš vyzval ve čtvrtek hlavní distributory pohonných hmot, aby snížili „nehorázné“ ceny paliv. „Je to neakceptovatelné,“ řekl ve videu na svých sociálních sítích. Zdůraznil, aby společnosti nezneužívaly situaci na Blízkém východě. Vyzval také antimonopolní úřad, aby se tím aktivně zabýval.

Fialova vláda nakoupila benzínky, proč teď na nich stát nesníží marže? ptá se Singer

Evropě hrozí výpadek energií už příští měsíc, varuje Německo i ropná společnost

Generální ředitel společnosti Shell Wael Sawan. (2. října 2023)

Pokud válka s Íránem brzy neskončí, mohla by Evropu již od příštího měsíce postihnout energetická krize. Obavy zazněly na energetické konferenci CERAWeek 2026 pořádané společností S&P Global v...

Muzeum koroze a graffiti galerie pod širým nebem. Život vlaků končí v České Třebové

Likvidace vyřazených vlaků Českých drah

Takzvaný hřbitov vlaků v České Třebové se stal místem, kde skončí většina vozů svoji službu na českých kolejích. Dřívější praxe postupného rozebírání na odstavných nádražích se ukázala jako příliš...

Zkrachovalé Brašnářství Tlustý nabízí značku na Bazoši. Zvláštní, říkají experti

V roce 1981 se jeden ze zakladatelů Roman Tlustý dostal na učiliště, kde se...

Brašnářství Tlustý, které na sebe už dříve podalo insolvenční návrh, nyní nabízí svou ochrannou známku k prodeji. Překvapivě přes inzertní portál Bazoš. Insolvenční správkyně ji prodává jako součást...

Hostem pořadu Rozstřel je bývalý guvernér ČNB Miroslav Singer. (23. března 2026)

Geopolitické napětí zdražuje paliva, ale skutečný problém může přijít až tehdy, pokud se íránská krize protáhne a začne se přelévat do inflace. V Rozstřelu na iDNES.cz o tom hovořil předseda dozorčí...

Půlmiliarda. Před Trumpovým odkladem útoků na Írán sázel někdo na pád ropy

Americký prezident Donald Trump a ministr obrany Pete Hegseth (7. března 2026)

Krátce předtím, než americký prezident Donald Trump v pondělí oznámil odklad útoků na íránskou energetickou infrastrukturu, uzavřeli někteří obchodníci sázky na vývoj cen ropy v hodnotě stovek...

Thajsko sčítá ztráty z turismu. Kvůli válce letos přijde o miliony návštěvníků

Turisté u bankogského chrámu (11. června 2023)

Thajsko se v poslední letech těší z rostoucího zájmu zahraničních turistů. Pokud však bude pokračovat válka na Blízkém východě, mohou být letošní čísla výrazně slabší než loni. Úřady již zveřejnily...

26. března 2026  15:02

Samosprávy kritizují novelu stavebního zákona, vadí třeba výjimky z dokumentace

Bytový komplex Pekárenský dvůr se od ostatních liší konceptem klubového...

Mezi zástupci samospráv a profesních sdružení se šíří kritika chystané novely stavebního zákona. Ten má centralizovat stavební úřady a zrychlit zejména chybějící bytovou výstavbu. Podle kritiků je...

26. března 2026  14:02

Důsledky války: část dodavatelů zdražila plyn, benzin je nejdražší za 3,5 roku

ilustrační snímek

Část dodavatelů energií v důsledku blízkovýchodní krize zdražuje plyn. Největší dodavatel v ČR, společnost innogy, na začátku týdne zvýšila ceny některých fixovaných produktů o stovky korun. Úpravu...

26. března 2026  11:49,  aktualizováno  12:07

Pivovar ve Velkém Březně omezuje produkci, Heineken zde zastavil i exkurze

Otevření distribučního centra v pivovaru ve Velkém Březně (19. září 2017)

Nadnárodní pivovarnický koncern Heineken sníží objem piva uvařeného ve Velkém Březně na Ústecku. Firma také do odvolání přestane od konce dubna nabízet exkurze v historickém pivovaru, propouštět se...

26. března 2026  10:57

Co znamená výkup podílu nemovitosti a kdy dává smysl?

Komerční sdělení
Ilustrační obrázek

Výkup podílu nemovitosti je převod ideálního spoluvlastnického podílu (např. 1/2, 1/3) na jiného spoluvlastníka nebo na třetí osobu, za který prodávající obdrží finanční plnění. V praxi jde o řešení...

26. března 2026  10:20

Royal Mail čelí ostré kritice. Hájit sebe i poštu musel před Brity Křetínský

Daniel Křetínský, miliardář a většinový vlastník Energetického a průmyslového...

Miliardář Daniel Křetínský musel před výborem britského parlamentu obhajoval situaci v britské poště Royal Mail, jíž od loňska ovládá. Ta v poslední době čelí silné kritice zejména kvůli opožděnému...

26. března 2026  10:13

Konec svobodné plavby. Írán chce uzákonit poplatky, které bude vybírat v Hormuzu

Hormuzský průliv je průliv mezi Perským zálivem a Ománským zálivem, který je...

Íránský parlament připravuje návrh zákona, na jehož základě by Teherán formálně zpoplatnil cestu Hormuzským průlivem, napsala agentura AP s odvoláním na íránská média. Teherán již nyní po některých...

26. března 2026  10:03

Zájezdy a letenky kvůli cenám ropy zdraží. Může se to dotknout i těch zaplacených

Premium
ilustrační snímek

Konflikt na Blízkém východě rozkolísal trhy s ropou a prudce zvedl cenu leteckého paliva. Vyšší náklady se české cestovní kanceláře zatím snaží pokrýt z vlastních zdrojů. Připouštějí ale, že pokud...

26. března 2026

Záškrt se vrátil kvůli neočkovaným dětem. Na povinné vakcinaci trváme, říká Vojtěch

Vysíláme
Hostem pořadu Rozstřel je Adam Vojtěch, ministr zdravotnictví.

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch hájil v Rozstřelu zachování povinného dětského očkování, připustil debatu o budoucím slučování zdravotních pojišťoven a otevřeně promluvil o svém vztahu s Andrejem...

26. března 2026

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Je to klíč k úspěchu u přijímaček i praktické pro život, co je to? Počítání obvodu a obsahu

Premium
ilustrační snímek

Učitel: „Jak zní Pythagorova věta?“ Žák: „Velmi přesvědčivě, nebudu ji zpochybňovat.“ Pravidlo slavného řeckého filozofa je u přijímaček základ. Pojďte ukázat, že ho skvěle ovládáte.

26. března 2026

Drahá ropa prodražuje stavby. Hrozí, že nebude asfalt nebo polystyren

Na dálnici D1 nyní dělníci opravují úsek mezi Tištínem a Vrchoslavicemi na...

Vysoké ceny paliv netrápí jen řidiče nebo kamionové dopravce. Začínají se propisovat i do celé řady průmyslových odvětví a stavebních prací. Skokový nárůst cen nafty se projevil například na...

26. března 2026

