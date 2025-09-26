Zálohování petek zavádí další český soused. Poláci budou vracet obaly do obchodů

Autor:
  20:00
Systém zálohování PET láhví a plechovek vstupuje v sousedním Polsku v platnost od začátku října. Při nákupu vybraných obalů zaplatí zákazníci zálohu, kterou dostanou zpět při navrácení nápojového obalu zpátky do obchodu.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto:  Petr Topič, MAFRA

ilustrační snímek
ilustrační snímek
ilustrační snímek
ilustrační snímek
41 fotografií

Systém záloh se bude vztahovat na jednorázové plastové obaly na nápoje o objemu do 3 litrů, kovové plechovky o objemu do 1 litru a opakovaně použitelné skleněné lahve o objemu do 1,5 litru.

Výši zálohy spotřebitelé vždy najdou na obalu výrobku. V případě PET láhví a plechovek bude výše zálohy činit 0,50 zlotých (2,8 Kč), u skleněných lahví pak 1 zlotý (5,7 Kč).

Spotřebitelé obdrží zálohu zpět při vrácení obalů na sběrné místo. Nemusí to nutně být stejné místo, kde nápoj zakoupili. Povinnost sběru obalů budou mít prodejny prodejny nad 200 m², menší prodejny se mohou do systému zapojit dobrovolně. Obal je však nutné přinést do prodejny nepoškozený včetně etikety.

Záloha petek nanečisto. Lidé vrátili do Kauflandu a Lidlu více než 1,4 milionu obalů

Polské ministerstvo klimatu a životního prostředí na svém webu uvádí, že zavedení systému zálohování má několik klíčových důvodů. Kromě úspory surovin zmiňuje také čistší životní prostředí a vědomý přístup. „Obal není odpad, ale cenný materiál, který stojí za to vrátit zpět do oběhu,“ uvádí resort na svém webu. Připomíná také, že zálohové systémy jsou zavedeny v mnoha zemích a využívá je 180 milionů Evropanů.

„Úspěch tohoto řešení dokazují čísla, konkrétně míra sběru dosažená prostřednictvím systémů zálohování. V Německu dosahuje systém zálohování 97procentní míry sběru obalů a v Norsku 95procentní míry návratnosti PET léhví. Dobrým příkladem je také Litva, která systém zálohování zavedla v roce 2016 a do dvou let dosáhla 90procentní míry návratnosti. To znamená, že drtivá většina obalů se vrací těm, kteří je uvedli na trh,“ uvádí resort.

V Česku zálohování neprošlo

Systémy zálohování nápojových obalů tak budou mít od října všechny sousední země České republiky. Kromě Německa, kde systém zálohování funguje od ledna 2003, zavedlo od roku 2022 zálohování také Slovensko. Rakousko se připojilo k iniciativě na začátku letošního roku.

Zálohovat PET láhve a plechovky měla v plánu i Česká republika. Novelu zákona o obalech, která měla zálohový systém zavést, Sněmovna projednat nestihla.

Zálohování PET lahví se nevyhneme a národní park stihneme, věří ministr Hladík

Ministr životního prostředí Petr Hladík v dřívějším rozhovoru pro iDNES.cz poukázal na evropské nařízení stanovující cíle sběru a recyklace, a to ve výši 80 procent pro petky a plechovky v roce 2026 a 90 procent pro petky a plechovky v roce 2029. Upozornil také, že jakmile Česká republika v roce 2026 cíle nesplní, zálohování bude muset zavést povinně.

Vyzkoušet si, jak systém funguje, mohou Češi ve vybraných prodejnách Kaufland a Lidl. Při nákupu ve vybraných prodejnách neplatí zákazníci při nákupu PET láhví a plechovek zálohu a za vrácení obalů nedostávají peníze. Při vrácení šesti a více kusů obalů však dostávají slevový poukaz na vybraný sortiment.

Vstoupit do diskuse (5 příspěvků)

Nejčtenější

Tunel mezi Itálií a Rakouskem proražen. Co pojede pod Brennerem

Pod Brennerským průsmykem prorazily ve čtvrtek stroje poslední úsek průzkumného tunelu vedoucím mezi Rakouskem a Itálií. Propojení obou zemí proběhlo za účasti italské premiérky Giorgie Meloniové a...

Je to nezákonné, naříkají Rusové. Dožadují se náhradních dílů pro svá letadla

Rusko naléhá na Mezinárodní organizaci pro civilní letectví (ICAO), aby zmírnila sankce týkající se leteckých náhradních dílů. Moskva krok označuje jako nezákonné donucovací opatření. Argumentuje, že...

Místo nákupu zábava. Obchodní domy v centrech měst se mění k nepoznání

Klasický obchodní dům v centru velkých měst dnes přežije jen těžko. V Praze se tak obchodní střediska proměňují k nepoznání a stávají se spíše zábavními centry, kam lidé chodí nakupovat jen zřídka....

Oktoberfest láme rekordy, ještě ani nezačal. Nabídne steak za deset tisíc

Německý Bild nedávno informoval o steaku za 229 eur (5 700 Kč), který se objevil na jídelním lístku pivního stanu Bräurosl na letošním Oktoberfestu i o rozporuplných reakcích, která tato zpráva...

Letitý spor o zvlněnou dálnici je u konce. Firmy ji budou muset zadarmo opravit

Poslední a zároveň nejhorší úsek zvlněné dálnice D1 u Ostravy se po třinácti letech soudů dočká opravy. Tu budou muset podle rozhodnutí rozhodčího soudu na své náklady provést společnosti Eurovia a...

Zálohování petek zavádí další český soused. Poláci budou vracet obaly do obchodů

Systém zálohování PET láhví a plechovek vstupuje v sousedním Polsku v platnost od začátku října. Při nákupu vybraných obalů zaplatí zákazníci zálohu, kterou dostanou zpět při navrácení nápojového...

26. září 2025

Německé aerolinky Lufthansa ruší tisíce míst. Zaostávají za konkurencí

Německé aerolinky Lufthansa se potýkají s vysokými náklady a s mnohem menší ziskovostí ve srovnání s konkurencí. Plánují proto zrušit tisíce míst v administrativě. Tímto způsobem se snaží ušetřit a...

26. září 2025  19:31

Německá divize výrobce autozámků míří do insolvence. Značka působí i v Česku

Německá divize jednoho ze světově nejvýznamnějších výrobců zamykacích systémů do aut bojuje s obrovskými finančními problémy. Společnost Kiekert, která vyrábí i v Česku nedaleko Přelouče, podala v...

26. září 2025

Tak úspěšný rok nepamatujeme. Výrobci cideru si pochvalují jablečnou úrodu

Britové se po rekordně teplém létě těší z nebývale povedené úrody jablek. Podle pěstitelů je plod§ nejen dostatek, ale navíc jsou proti předešlým rokům výrazně sladší. To těší především firmy, které...

26. září 2025

Budvar si prohlédneme z visuté lávky. Pivovar chystá proměnu za 800 milionů

Budějovický pivovar postaví nové návštěvnické centrum, přidá zeleň, parkovací dům pro 300 aut, posezení a další úpravy za více než 800 milionů korun. Vše bude hradit ze svých prostředků. Kompletně...

26. září 2025  15:57

V USA končí dotace na solární panely. Sektoru to paradoxně pomůže, soudí odborníci

Poptávka po solárních panelech ve Spojených státech je aktuálně na svém vrcholu. Důvodem jsou štědré federální dotace na jejich pořízení. Ty však rozhodnutím prezidenta Trumpa během letošního...

26. září 2025  14:07

Nike a SKIMS spojily síly. Spolupráce značek chce vytvořit nový standard oblečení

Společnost Nike právě představuje dlouho očekávanou řadu sportovního a fitness oblečení produkovaného ve spolupráci se značkou SKIMS, za kterou stojí Kim Kardashian. Kolekce zahrnuje 58 modelů a...

26. září 2025  11:38

Trumpova nová várka vysokých cel. Nyní na léky, nábytek a nákladní automobily

Americký prezident Donald Trump oznámil novou várku vysokých cel na širokou škálu zboží dováženého do Spojených států, včetně 100procentního cla na léky, 50procentního cla na kuchyňský nábytek a...

26. září 2025  7:06,  aktualizováno  10:16

Turecko obměňuje flotilu. Národní dopravce koupí dvě stovky letadel Boeing

Aerolinky Turkish Airlines plánují koupit až 225 letadel Boeing. Je to jedna z největších akvizic letadel uskutečněných společností, která si stanovila za cíl obnovit do roku 2035 celou flotilu.

26. září 2025  8:57

Prezident Trump podepsal příkaz o plánu na prodej TikToku za 14 miliard dolarů

Americký prezident Donald Trump v pátek podepsal exekutivní příkaz, podle něhož plán prodeje amerických operací sociální sítě TikTok americkým a světovým investorům splní bezpečnostní požadavky...

26. září 2025  8:26

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Češi věří digitálu. Bezhotovostní styk se stal dominantním způsobem plateb

Bezhotovostní platby postupně vytlačují hotovost. Zákazníci platí digitálně za donášky jídla, u lékaře i u kosmetičky, a pokud obchodník karty nepřijímá, dvě třetiny zákazníků jdou jinam. Podle...

26. září 2025

Nezdaněné spropitné jako motivace. Gastronomie volá po nových pravidlech

Premium

Spropitné tvoří významnou část příjmů zaměstnanců v české gastronomii, ale často není evidované nebo podléhá zdanění. Gastronomové proto chtějí zavést pravidla, která by dýško proměnila v...

26. září 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.