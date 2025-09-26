Zálohování petek zavádí další český soused. Poláci budou vracet obaly do obchodů

Systém záloh se bude vztahovat na jednorázové plastové obaly na nápoje o objemu do 3 litrů, kovové plechovky o objemu do 1 litru a opakovaně použitelné skleněné lahve o objemu do 1,5 litru.
Výši zálohy spotřebitelé vždy najdou na obalu výrobku. V případě PET láhví a plechovek bude výše zálohy činit 0,50 zlotých (2,8 Kč), u skleněných lahví pak 1 zlotý (5,7 Kč).
Spotřebitelé obdrží zálohu zpět při vrácení obalů na sběrné místo. Nemusí to nutně být stejné místo, kde nápoj zakoupili. Povinnost sběru obalů budou mít prodejny prodejny nad 200 m², menší prodejny se mohou do systému zapojit dobrovolně. Obal je však nutné přinést do prodejny nepoškozený včetně etikety.
Záloha petek nanečisto. Lidé vrátili do Kauflandu a Lidlu více než 1,4 milionu obalů
Polské ministerstvo klimatu a životního prostředí na svém webu uvádí, že zavedení systému zálohování má několik klíčových důvodů. Kromě úspory surovin zmiňuje také čistší životní prostředí a vědomý přístup. „Obal není odpad, ale cenný materiál, který stojí za to vrátit zpět do oběhu,“ uvádí resort na svém webu. Připomíná také, že zálohové systémy jsou zavedeny v mnoha zemích a využívá je 180 milionů Evropanů.
„Úspěch tohoto řešení dokazují čísla, konkrétně míra sběru dosažená prostřednictvím systémů zálohování. V Německu dosahuje systém zálohování 97procentní míry sběru obalů a v Norsku 95procentní míry návratnosti PET léhví. Dobrým příkladem je také Litva, která systém zálohování zavedla v roce 2016 a do dvou let dosáhla 90procentní míry návratnosti. To znamená, že drtivá většina obalů se vrací těm, kteří je uvedli na trh,“ uvádí resort.
V Česku zálohování neprošlo
Systémy zálohování nápojových obalů tak budou mít od října všechny sousední země České republiky. Kromě Německa, kde systém zálohování funguje od ledna 2003, zavedlo od roku 2022 zálohování také Slovensko. Rakousko se připojilo k iniciativě na začátku letošního roku.
Zálohovat PET láhve a plechovky měla v plánu i Česká republika. Novelu zákona o obalech, která měla zálohový systém zavést, Sněmovna projednat nestihla.
Zálohování PET lahví se nevyhneme a národní park stihneme, věří ministr Hladík
Ministr životního prostředí Petr Hladík v dřívějším rozhovoru pro iDNES.cz poukázal na evropské nařízení stanovující cíle sběru a recyklace, a to ve výši 80 procent pro petky a plechovky v roce 2026 a 90 procent pro petky a plechovky v roce 2029. Upozornil také, že jakmile Česká republika v roce 2026 cíle nesplní, zálohování bude muset zavést povinně.
Vyzkoušet si, jak systém funguje, mohou Češi ve vybraných prodejnách Kaufland a Lidl. Při nákupu ve vybraných prodejnách neplatí zákazníci při nákupu PET láhví a plechovek zálohu a za vrácení obalů nedostávají peníze. Při vrácení šesti a více kusů obalů však dostávají slevový poukaz na vybraný sortiment.