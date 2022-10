Polské domácnosti jsou bez uhlí. Lidé tam začínají spalovat nejrůznější odpady

Polsko dlouhodobě patří mezi státy s nejhorší kvalitou ovzduší v Evropské unii. V první stovce nejvíce znečištěných evropských měst je čtyřicet z nich právě z Polska. Letos mohou být tyto statistiky tak ještě horší. Informovala o tom agentura Bloomberg.

„V této topné sezoně je to tak zlé, že snad každý den cítím ve vzduchu hořící odpadky. Málokdy jde o normální palivo. Je děsivé pomyslet na to, co se stane, až se opravdu ochladí,“ řekla agentuře Bloomberg pětatřicetiletá Paulina Mroczkowská, která žije se třemi dětmi na severním okraji Varšavy.

Někteří Poláci se tak bojí, že kvalita polského ovzduší se po několika letech zase začne prudce zhoršovat. Polská vláda i kvůli těmto obavám zvažuje, že s klesající teplotou začne rozdávat ochranné masky.

Polské zkušenosti se smogem sice nejsou v posledních letech tak velké jako třeba v Bosně a Hercegovině, i tak se ale tato země kvůli svému vztahu k uhlí od ostatních členských zemí EU značně odlišuje. Země s 38 miliony obyvatel představuje až 77 % všech domácností v Evropské unii, které uhlí stále využívají k vytápění.

Podle odborníků jde o důsledek komunistické éry, která silně prosazovala těžbu nerostných surovin. I kvůli tomu je pro Polsko příznačné, že tam kvůli znečištěnému ovzduší každý rok předčasně umírá několik desítek tisíc lidí.

Polákům chybí ruské uhlí

Do současné situace Polsko dostaly hlavně protiruské sankce kvůli válce na Ukrajině. I přes opakované ujišťování polského prezidenta Andrzeje Dudy, že Polsko má dostatek uhlí na dalších 200 let, se totiž tato země stala až nebezpečně závislou na dodávkách ruského uhlí. Když polská vláda v dubnu přistoupila k zákazu jeho dovozu, začaly se před polskými doly tvořit dlouhé fronty, které přetrvávají dodnes.

Aktuální průzkumy ukazují, že asi šedesát procent polských domácností nemá dostatečné zásoby uhlí na zimu. „Lidé se v Polsku bojí a sbírají vše, co se dá použít ke spálení,“ řekl pro Bloomberg Piotr Siergiej, který je tiskovým mluvčím ekologické skupiny Polski Alarm Smogowy.

Ke spalování všeho možného vyzval Poláky i předseda strany Právo a spravedlnost Jaroslaw Kaczynski. Jeden z nejmocnějších politiků v zemi řekl, že lidé musí udělat vše pro to, aby se během další topné sezony zahřáli. Na shromáždění v jihopolském Novém Targu sdělil svým příznivcům, že mohou spalovat vše kromě pneumatik a podobně škodlivých věcí.

Na aktuální energetickou situaci v Polsku reagují i některé tamější obce. Řada z nich totiž zmírňuje ekologická omezení, ke kterým se v posledních letech uchýlila. Ještě před počátkem pandemie nemoci covid-19 třeba krakovská policie nasazovala drony s kamerami a kontrolovala, jestli některé domácnosti nelegálně nespalují právě nejrůznější odpady. To se ale nyní už neděje. Krakovské zastupitelstvo také přijalo odklad důležitých právních předpisů, které Polákům v oblasti vytápění stanovovaly nové povinnosti.

Podobné zkušenosti z posledních týdnů potvrzuje třeba i starosta polského města Nowy Sacz. Ačkoliv bylo toto místo v loňském roce označeno jako nejvíce znečištěné místo odpady v celé Evropské unii, letos se tam potýkají s až bezprecedentní situací. Tamější městské služby totiž v současné chvíli sbírají mnohem méně odpadu než dřív.

„Sledujeme výrazný pokles sběru odpadů. Jde zejména o materiály, které by alespoň teoreticky mohly být vhodné ke spálení, jako je papír, lepenka nebo různé obaly,“ řekl starosta města Ludomir Handzel zpravodajské televizi TVN24.