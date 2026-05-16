Mexické tortilly opět dobývají Polsko. Řetězec Taco Bell se tam vrací po letech

Autor:
  17:00
Řetězec Taco Bell se po letech vrátí na polský trh. Svou první restauraci otevře koncem letošního roku. Za rozvoj značky v zemi bude odpovídat skupina AmRest. Značka už v Polsku působila v 90. letech, po několika letech se ale stáhla. Teď se vrací v době, kdy roste zájem o rychlé občerstvení i o tex-mex kuchyni.
Pobočka Taco Bell v USA. (15. května 2026) | foto: Profimedia.cz

Tacos, burritos nebo třeba quesadilly – řetězec bude v Polsku nabízet své vlajkové produkty. Již oznámil, že se nezastaví u jedné pobočky a rozšíří řetězec i do dalších lokalit. Zatím však neposkytl podrobnosti o tom, které pobočky se otevřou jako první. Partnerství se společností AmRest má zajistit hladký vstup na polský trh.

Taco Bell patří do portfolia společnosti Yum! Brands. Ta se na expanzi v Polsku dohodla právě s AmRestem, který už v regionu provozuje několik známých gastronomických značek a s místním trhem má dlouholeté zkušenosti, informoval o tom polský web Omnichannelnews.pl.

Nabídka v Taco Bell v Polsku bude pestrá a nebude chyběr Crunchwrap Supreme, šestihranná pečená tortilla, a Doritos Locos Tacos. Mountain Dew Baja Blas, tyrkysový nápoj s příchutí limetky, se chystá dosáhnout kultovního statusu. Jídelní lístek je z velké části založený na amerických verzích mexických pokrmů. Jejich hlavními ingrediencemi jsou tortilly (pšeničné nebo kukuřičné), kořeněné mleté ​​maso, fazole, sýr, hlávkový salát a rajčata. K dispozici budou i vegetariánské možnosti.

Taco Bell

Je americký fastfood, který se už od roku 1962 zaměřuje na mexickou gastronomii.

V jeho nabídce jsou pokrmy mexické kuchyně jako například tacos, burrito, quesadilla nebo nachos.

Yum! Brands patří mezi největší gastronomické společnosti na světě. Vedle Taco Bell vlastní také KFC, Pizza Hut a Habit Burger & Grill. Podle firmy má více než 63 tisíc restaurací ve více než 155 zemích. Většina z nich funguje na franšízovém modelu.

Mimo USA otevřela společnost Taco Bell restaurace ve 37 zemích. Podle údajů obslouží až 40 milionů zákazníků týdně.

Již v minulosti se také mluvilo o vstupu řetězce Taco Bell na německý trh, to se se ovšem po několika odkládání zatím nestalo a pobočky jsou dostupné pouze v oblastech s amerických vojenských základách, které v Německu fungují, například v Rammstein-Miesenbachu. Nyní by se podle vyjádření generálního ředitele Ian Cranna po několika odložených pokusech měly první restaurace otevřít do konce roku 2026. V současné době se zmiňují Frankfurt, Stuttgart a Kolín nad Rýnem.

Ohledně případného vstupu řetězce na český trh redakce iDNES.cz oslovila vedení Global Amrestu, zatím bez odpovědi.

V USA a Evropě se řetězec zaměřuje na tzv. čtvrté jídlo neboli noční mlsání. Proto jsou jeho pobočky otevřené až do pozdního hodin, nebo dokonce do dvou hodin ráno.

Zájem o Česko řetězce mají

O vstup do Česka se ovšem již několik let zajímá hned několik jiných amerických gastronomických značek. Na loňské zářijové akci na americké ambasádě v Praze hledalo nové franšízové partnery osm gastro značek včetně Wendy’s, Olive Garden, Blaze Pizza, Barberitos nebo Velvet Taco. Mezi koncepty, které se tehdy představily, byly burgerové řetězce, pizza značky i tex-mex koncepty.

Americké fast foody hledají partnery v Česku. Sázejí na burgery, pizzu i tacos

Za nejžhavější možný příchod na český trh je ovšem považovaný Dave’s Hot Chicken. Řetězec už dříve oznámil expanzi do deseti evropských zemí a mezi nimi uvedl i Českou republiku. V Evropě má síť rozvíjet britská Azzurri Group ve spolupráci s místními partnery. Otevření v Česku tak může být jedním z dalších sledovaných kroků.

Na český trh navíc nedávno vstoupil i Five Guys. Jeho otevření se sice dříve opakovaně odkládalo, značka ale patřila mezi nejsledovanější americké fastfoodové příchody do Česka.

Vedle burgerů chtějí do Česka i další americké koncepty zaměřené na pizzu a italsko-americkou kuchyni. Partnera hledají například Olive Garden, Blaze Pizza, Russo’s New York Pizzeria, Pizza Inn nebo Vocelli Pizza. Zájem o český trh už dříve potvrdily také tex-mex značky Barberitos a Velvet Taco.

