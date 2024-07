Sklízejí, co zaseli. Vedra negativně dopadají i na produkci rafinérií

Skupina Macquarie Group odhaduje, že během loňských letních měsíců se kvůli přerušení provozu z důvodu vysokých teplot v Evropě nevyrobil až milion barelů pohonných hmot denně. To bylo asi 10 procent celkového objemu, který evropské závody v té době běžně zpracovávají. Letošní situace by mohla být ještě dramatičtější, píše agentura Bloomberg.

Teploty v Evropě momentálně výrazně překračují dlouhodobé průměry a nic nenasvědčuje tomu, že by se situace měla v dalších týdnech změnit. A globální oteplování postihuje i rafinérie. Výroba pohonných hmot je kvůli změnám klimatu rok od roku náročnější, a to hlavně během teplých letních měsíců.

„Většina evropských rafinérií byla projektována během šedesátých a sedmdesátých let minulého století. Od té doby se svět oteplil“ uvedl pro Bloomberg Alan Gelder, jeden z viceprezidentů poradenské společnosti Wood Mackenzie.

Rafinériím na Blízkém východě to příliš nevadí

Evropská rafinerie jsou většinou stavěny spíše na nižší teploty. To je odlišuje třeba od závodů na Blízkém východě, kde s horky bojují dlouhodobě a myslelo se na to již při jejich výstavbě. Částečné zlepšení pro evropské závody představuje využívání dodávek lehké americké ropy, což je trend, ke kterému se většina provozů v Evropě uchýlila po rozpoutání ruské invaze na Ukrajinu. S těžkou ruskou ropou by bylo vypořádávání se s horky ještě náročnější.

Každý výrobní závod je však unikátní. Jednotlivé provozy se od sebe v mnoha faktorech velmi odlišují a zkoumat dopady ve větším měřítku je poměrně náročné i pro analytiky. Podle aktuálních výpočtů se ale zdá, že v průměru musí evropské rafinerie v případě extrémních veder omezit svůj provoz až o 15 procent.

Komplikace i pro americké závody

Provozy v Evropě nejsou jediné. S podobnými potížemi se potýkají třeba i závody ve Spojených státech amerických, konkrétně v regionech na východním pobřeží a v oblasti Středozápadu. Tamní rafinérie jsou navrženy především tak, aby se vypořádaly se zimními mrazy – ale s letními vedry konstruktéři už příliš nepočítali.

Mezi výjimky se řadí hlavně rafinerie na pobřeží Mexického zálivu, kde se mimo jiné nacházejí největší závody v zemi. Oproti jiným totiž mají více chladicích věží, které jim umožňují lépe odolávat vysokým letním teplotám.

Problémy, se kterými odvětví momentálně bojuje, si však minimálně z části zavinilo samo. Klimatické změny se do určité míry odehrávají z důvodu vysoké spotřeby fosilních paliv. Většina amerických rafinérií přesto momentálně pracuje na plný výkon. Poptávka po naftě a benzínu je totiž v USA během léta vysoká.

Hlavně polské rafinerie s napětím očekávají, jaké budou teploty o nejbližším víkendu. Meteorologové totiž varují, že by měly překročit 35 stupňů Celsia. To je ale hranice, pro kterou je většina tamních závodů konstruována. Pokud by byla překročena, musely by rafinerie svůj provoz omezit.