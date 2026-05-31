„To, co zavádíme, je zcela nový model prodeje označovaný jako discovery commerce,“ říká nám Adam Zaorski, vedoucí globálních operací elektronického obchodování v TikTok Shopu. Uživatelé budou moci nakupovat produkty svých oblíbených značek, prodejců a tvůrců přímo v aplikaci. Kliknout na produkt označený ve videu, koupit zboží bez odchodu z TikToku, nakupovat během livestreamů (live shopping) anebo používat integrovaný checkout přímo v aplikaci, píše polský portál Rzeczpospolita.
|
Živé nákupy jsou na vzestupu. Neobjevenou cílovou skupinou se stali muži
Potenciál je obrovský. TikTok má celosvětově miliardu aktivních uživatelů měsíčně, z toho v Evropě přes 200 milionů, v samotném Polsku pak 14,2 milionu. Zástupci společnosti zdůrazňují, že z hlediska počtu uživatelů se aplikace řadí mezi tři největší platformy v zemi. Dosud šlo o zábavu, ale – jak ukazují statistiky – v této aplikaci každý druhý uživatel objevuje nové produkty nebo značky a tři čtvrtiny považují platformu za nejlepší místo k tomuto účelu.
Velmi lákavá příležitost
Průzkumy ukázaly, že každý třetí dotazovaný domácí drobný prodejce zaznamenal automatický nárůst fyzického prodeje po vstupu na TikTok. A to aniž by zatím nabízel prodej prostřednictvím aplikace. Nyní chce čínská platforma tento postup zdokonalit. TikTok Shop bude lákat prodejce nízkou provizí (dvě procenta) a kupující dlouhou lhůtou na vrácení zboží (minimálně 30 dní, zatímco zákonem stanovená lhůta je 14 dní) a rychlými dodávkami (maximálně čtyři dny). Jako strategické partnery si tento čínský gigant vybral v Polsku oblíbené logistické a platební operátory – InPost a Blik.
„To může změnit rozložení sil na polském trhu,“ říká Sebastian Błaszkiewicz, vedoucí oddělení Sales Excellence ve společnosti Univio. Čínská online tržiště v čele s Temu ukázala, že tržní status quo lze narušit v překvapivě krátkém čase, pokud chování a zvyky spotřebitelů pochopí lépe než dosavadní hráči. „TikTok Shop k tomu má všechny nástroje,“ dodává.
|
Aplikace e-shopu Temu krade data lidí víc než TikTok, varuje preventista
Obchodní potenciál je podle něj obrovský, neboť TikTok používá téměř polovina všech uživatelů internetu v zemi. „Na základě benchmarků z trhů, kde platforma funguje již rok – konzervativního německého a otevřenějšího britského – lze odhadovat, že v horizontu jednoho roku nakoupí přes TikTok Shop dva až pět milionů polských uživatelů,“ říká Błaszkiewicz.
V sázce jsou tak velké peníze. Podle prognóz společnosti Statista bude mít polský trh elektronického obchodování do roku 2030 hodnotu již 190 miliard zlotých. Je to tedy velmi lákavá příležitost.
Obchod jako efekt zábavy
Během pěti let má polský e-commerce růst v průměru o téměř pět procent ročně, což zemi z hlediska dynamiky zajišťuje čtvrté místo v EU a čtrnácté místo na světě. Rozsah expanze čínských tržišť je impozantní: Temu, Shein, AliExpress a v poslední době také méně známý Kakobuy přebírají zákazníky dosavadním lídrům na tamním trhu elektronického obchodu. „TikTok Shop sice během několika měsíců zavedené tržiště nezabije, ale může výrazně zvýšit jeho náklady,“ říká Mateusz Jeżyk, prezident společnosti Sales Intelligence.
V některých kategoriích, jako jsou kosmetika, móda, lifestyle, drobná elektronika a impulzivní nákupy, začne klasický model „vyhledat, porovnat, koupit“ prohrávat s modelem „podívat, vyzkoušet, kliknout“. Allegro bude bránit svůj rozsah a důvěru, Zalando zážitky z módy, Amazon logistiku a ekosystém... „TikTok však přináší něco jiného: obchod jako vedlejší efekt zábavy, zdůrazňuje Jeżyk.
Zaorski však ujišťuje, že TikTok nepředstavuje hrozbu pro ostatní prodejní kanály. „Pokud daná značka představí produkt, ten se stane virálním a lidé o něm mluví, velmi často si ho pak jdou koupit do kamenného obchodu nebo online, ne nutně přímo na TikToku. Důležité je, že TikTok nekanibalizuje ostatní prodejní kanály, ale ve skutečnosti je všechny posiluje. Prodej se „rozlévá“ mimo naši platformu,“ vysvětluje Zaorski z TikToku.
|
TikTok v Německu spouští novou funkci prodeje. První se připojuje About You
Odborníci se však domnívají, že TikTok Shop je dalším prvkem systematické ofenzívy čínských firem v Evropě: Největší čínský prodejce JD.com převzal firmu Ceconomy, která vlastní značky MediaMarkt a Saturn v celé Evropě včetně Polska, Shein zase koupil online podejce Everlane a spustil distribuční centrum v Polsku.
„Čínské platformy nejenže ovládají trhy, ale činí tak pomocí obchodních modelů, které vědomě překračují hranice, jak dokládají mechanismy gamifikace platformy Temu,“ vysvětluje Błaszkiewicz. Zdůrazňuje, že nejde o obchodní expanzi, ale o budování paralelní infrastruktury na evropském kontinentu, uzavřel polský portál.