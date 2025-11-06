Poláci začnou vozit americký zkapalněný plyn pro Slovensko a Ukrajinu

„Pracujeme s našimi partnery - Američany, Slováky, Ukrajinci - na možnostech dovážet americký plyn s cílem podpořit energetickou bezpečnost v regionu,“ uvedlo polské ministerstvo energetiky.
Podle Reuters se očekává, že společné prohlášení o dovozu LNG zúčastněné strany oznámí později tento týden po jednání na transatlantické energetické konferenci. „Poté by následovaly diskuze o podmínkách dodávek na Slovensko,“ citovala agentura svůj zdroj.
Možný roční objem plynu, který by přes Polsko mohl proudit, činí čtyři až pět miliard kubických metrů. Zhruba tolik činí roční spotřeba Slovenska.
Slovensko dlouhodobě trvá na pokračování dodávek plynu z Ruska a odmítá také návrh postupně do konce roku 2027 zastavit dovoz plynu z Ruska do EU. Podle slovenského premiéra Roberta Fica přijde Slovensko o tranzitní poplatky a naopak při dodávkách plynu pro vlastní spotřebu bude platit za jeho přepravu. Slovensko má smlouvu o dodávkách ruského plynu do roku 2034.
Slovensko letos už nedostává ruský plyn původní trasou přes Ukrajinu, která se od února 2022 brání vojenské invazi Ruska a která neprodloužila tranzit ruského plynu přes své území. Ruský plyn pak začal proudit na Slovensko přes Turecko a další země, kapacita této trasy je ovšem omezena.