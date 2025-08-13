Nákup jachet, solárií či luxusního nábytku, Polsko řeší skandál zneužití eurofondů

Polskem rezonuje kauza zneužívání evropských dotací z plánu obnovy. Vládní představitelé tvrdí, že kauzu řeší a podezření prověřují. Opozice hovoří o gigantickém skandálu a rozkrádání veřejných peněz. Současná vláda viní z odpovědnosti právě své předchůdce. Podezřením se zabývá už i Evropská komise.

Polský premiér Donald Tusk (6. srpna 2025) | foto: Profimedia.cz

Polsko se v debatě o využívání eurofondů často uvádí jako následováníhodný příklad. Země totiž v posledních desetiletích prošla dynamickým rozvojem, ke kterému výrazně přispěly investice z EU.

Ukazuje se však, že ani Polsko není imunní vůči skandálům při využívání evropských peněz. V zemi rezonuje kauza zneužívání dotací z plánu obnovy, která výrazně zatřásla již tak oslabenou vládní koalicí, napsal portál euractiv.

Polsko má nového prezidenta. Nawrocki složil přísahu, po deseti letech střídá Dudu

Podezření se týkají projektů v sektoru HoReCa (hotelnictví, gastronomie, catering), pro který bylo v plánu obnovy vyčleněno 1,2 miliardy zlotých (6,9 miliardy Kč). Peníze měly sloužit k modernizaci a diverzifikaci činnosti, čímž se měla zvýšit odolnost sektoru pro případ nové pandemie.

Minulý týden se však objevily informace ohledně několika podezřelých žádostí o dotace. Mezi schválenými projekty měl být například nákup jachet, solárií, luxusního nábytku, virtuálních střelnic či e-learningové platformy pro výuku bridži.

Peníze budou splácet všichni

Na vládních webových stránkách byla zveřejněna mapa znázorňující rozdělení finančních prostředků KPO (Národního programu vodohospodářství). Polští uživatelé internetu data rychle analyzovali a poukázali na případy, kdy mohly být finanční prostředky použity v rozporu s cíli programu. Zjištění vyvolala vlnu kritiky ze strany opozice i veřejnosti. Podle předsedy opoziční strany Právo a spravedlnost (ECR) Jarosława Kaczyńského jde o gigantický skandál.

„Zničili státní finance, nedokázali zajistit příjmy do rozpočtu, a teď se podívejte, co dělají s penězi, které měly být určeny na rozvoj polské ekonomiky. Místo ekonomického stimulu gigantický skandál: jachty, solária, venkovní akce, mobilní kávovary. Dostalo je jen pár vyvolených a půjčku budou muset splatit všichni občané,“ uvedl Kaczyńský na síti X. Prostředky byly určeny podle něj na investice do místních samospráv, inovace, bezpečnost léků, energetický štít, osvobození od daně ani investice už nezbyly peníze. „Nic z toho však nezbylo,“ dodává.

ANALÝZA: Pravý hák pro Tuska. Čeká ho očistec s tragickým koncem

Členka Sejmu Marcelina Monika Zawisza z levicové strany Razem hovoří o otevřeném rozkrádání veřejných peněz, které měly být určeny k investicím. Ke kritice se přidal i jeden z lídrů krajně pravicové a euroskeptické Konfederace Sławomir Mentzen (ESN), který zpochybňoval systém evropských fondů. Podle něj se peníze z dotací masově utrácejí zbytečně a to jak samosprávami, tak podnikateli.

„Takže peníze z KPO, které jsme slibovali už léta, šly na jachty, grily, solária a kávovary? Proto jsme museli schvalovat zákony, které jsou v rozporu s naší ústavou, proto jsme museli sklonit hlavy a klečet před EU?

Aby si zlomek procenta podnikatelů mohl koupit jachty? To je šílené,“ uvedl ve svém příspěvku na síti X. „Všichni vrátíme peníze z KPO na daních, aby hrstka firem mohla rozšířit své aktivity o solárium? Jachtu s cateringem? Koupili zimní zahradu kebabárně? Golfové hole?“ rozčiloval se polský politik.

Kauzou se zabývá už i Evropská komise. Její mluvčí Maciej Berestecki v rozhovoru pro rádio RMF FM uvedl, že Polsko musí situaci objasnit a v případě nesrovnalostí přijmout nápravná opatření.

„Členské státy mají povinnost přijmout veškerá vhodná opatření k ochraně finančních zájmů Unie, včetně zajištění náprav a v případě potřeby zahájení soudního řízení k vymáhání zpronevěřeně použitých finančních prostředků,“ uvádí tisková služba Evropské komise.

Podle Tuska je vinna předchozí vláda

Vládní představitelé tvrdí, že kauzu řeší a podezření prověřují. Státní tajemník na ministerstvu rozvojových fondů a regionální politiky Jan Szyszko (Polsko 2050/RE) podle portálu euractiv uvedl, že jeho resort měl první informace o pochybných projektech dostat ještě před několika týdny. Když se ministerstvo seznámilo s rozsahem nesrovnalostí a dospělo k názoru, že jde o systémový problém, byla koncem července odvolána šéfka Polské agentury pro rozvoj podnikání (PARP) Katarzyna Duber-Stachurska. Szyszko zdůraznil, že k tomuto kroku došlo ještě před medializací aféry.

V dalších dnech se chystá kontrola využitých prostředků, která se má týkat všech investic v sektoru HoReCa. „Všechno zkontrolujeme tak, aby neproklouzla ani myš,“ uvedla ministryně pro rozvojové fondy a regionální politiku Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz (Polsko 2050/RE).

Vstup Ukrajiny do EU? Zemědělci z ostatních států by přišli o velkou část dotací

Ministryně také upozorňuje, že problematický sektor HoReCa představuje pouze 0,6 procenta celkové výše polských prostředků v rámci plánu obnovy.

Premiér Donald Tusk (PO/EPP) prohlásil, že nebude akceptovat žádné plýtvání prostředky z plánu obnovy, a že je nutné podezřelé dotace prošetřit. Zároveň je však podle premiéra za aktuální situaci zodpovědná i předchozí vláda, které pro spory o právní stát Evropská komise zmrazila finance z plánu obnovy.

„Problém s celým Plánem obnovy a odolnosti spočíval v tom, že pro blokování ze strany PiS Polsku hrozilo, že nestihne tyto prostředky utratit. Hledaly se různé způsoby, jak peníze co nejrychleji dostat k polským příjemcům, neboť jinak by tyto prostředky propadly, a 100 procent odpovědnosti za to nesou naši předchůdci,“ uvedl premiér Tusk. Jak dodal, ministerstvo muselo postupovat rychleji a tím i méně důkladně, z čehož mohla pramenit pochybení.

Trump likviduje původní americký kapitalismus. Jeho model se podobá čínskému

Když před několika desítkami let započala liberalizace čínská ekonomiky, mnozí se domnívali, že postupem času se bude čím dál více podobat té americké. S opětovným příchodem Donalda Trumpa do Bílého...

12. srpna 2025  16:03

Chmelaři jsou v napětí kvůli počasí. Ohlášené tropy rostlinám neprospějí

Pěstitelé chmele letos očekávají průměrnou sklizeň. Chmel, který nyní dozrává na 4 815 hektarech chmelnic, se začne sklízet o nadcházejícím víkendu. V posledních dnech jsou ale chmelaři v napětí a se...

12. srpna 2025  15:34

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.