Novinka v polských obchodech. Všechny účtenky najdou zákazníci v jediné aplikaci

Již rok funguje vládní bezplatná aplikace e-Paragony. V praxi však aplikace ministerstva financí měla s elektronickými účtenkami dosud pramálo společného. Sloužila především ke správě domácího rozpočtu a případnému skenování QR kódů z účtenek. Od pátku 15. září se změnila.

„V souvislosti s účtenkovým HUBem bude aplikace e-Paragony aktualizována o funkci umožňující stahování účtenek v elektronické podobě,“ vysvětlilo polské ministerstvo financí na dotazy portálu Business Insider.

Elektronická účtenka je digitální alternativou papírových účtenek, ale nemají je zcela nahradit. V obchodech se stále vydávají tradiční účtenky. Elektronické účtenky, jako plnohodnotné fiskální doklady, lze použít jako doklad o nákupu mimo jiné také ke vrácení zboží a reklamaci.

Od 15. září začala fungovat celostátní platforma pro distribuci těchto elektronických účtenek – HUB ministerstva financí. V aplikaci budou moci zákazníci spravovat své účtenky za nákup, které vystaví různé pokladny. Této možnosti bude moci využít každé fiskální zařízení schválené pro vydávání elektronických účtenek a virtuálních pokladen, které komunikuje s MF HUB.

Vládní aplikace také umožňuje seskupovat výdaje podle účtenek a ukládat je do cloudu. To je způsob, jak si doklad ponechat, protože účtenka bude k dispozici v HUB MF ke stažení po dobu 30 dnů od data nákupu. Po uplynutí této doby se elektronická účtenka automaticky smaže „Úspora nákladů na samotný proces fiskalizace díky elektronickým účtenkám se může oproti těm papírovým pohybovat od 50 do 80 procent,“ vypočítal prezident Retail Platform Cezary Pierzan.

Podle vyjádření ministerstva financí je řešení dobrovolné a nenutí prodejce vystavovat účtenky v elektronické podobě.

Anonymní spotřebitel

Podle polského ministerstva financí je obsluha aplikace snadná a není zapotřebí uvádět citlivé údaje jako jméno, příjmení nebo číslo PESEL (rodné číslo).

Uvítali byste aplikaci spravovanou ministerstvem i v Česku? ANO 75 %(80 hlasů) NE 25 %(26 hlasů)

„Pro stažení elektronické účtenky při platbě musíte pokladníkovi ukázat vygenerované individuální ID z aplikace. Prodejce naskenuje kód a pokladna automaticky přenese účtenku do HUBu. Po chvíli si kupující může snadno stáhnout e-účtenku do svého mobilního zařízení. Účtenku bude možné do aplikace přidat i ručně po jejím obdržení ve fyzické podobě, vysvětluje Michał Sosnowski z Exorigo.

Elektronické účtenky se velmi rychle zabydlely i Česku. Obchodníci velkých řetězců možnost e-účtenky nabízí ve svých aplikacích. Řetězce se shodují, že díky absenci papírových účtenek ušetří ročně i několik tisíc kilometrů pokladního papíru. Navíc lze účtenky použít pro reklamace či kontrolu nákupu.