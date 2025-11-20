Nebudeme druhým Detroitem. Agilní Krakov čelí novým a neznámým výzvám

Polská ekonomika dlouhodobě vzkvétá. Přitahuje zahraniční investory a spolu s ní se daří i velkým polským městům. O ekonomickém zázraku je možné hovořit třeba v případě Krakova, který se za posledních několik let výrazně proměnil. Nástup umělé inteligence ale přidělává městu vrásky na čele. Někteří se obávají i detroitského scénáře.
Podnikatelka Zuzanna Jankiewiczová v krakovské čtvrti Kazimierz právě uzavřela svůj obchod s lokálními potravinami. Důvodem je, že její klientela začala šetřit. Dlouhá léta se spoléhala na nákupy zaměstnanců zahraničních firem. Ti se ale nyní obávají o svou budoucnost, a proto šetří.

Potravinářský gigant Heineken se z Krakova z části přesouvá do levnější Indie. Do Asie se přemisťuje i několik oddělení bankovní společnosti HSBC. Méně nabírat nové pracovníky plánuje v Krakově i ropná firma Shell.

Změny ve městě potvrzují i statistiky z nemovitostního trhu. Neobsazenost kanceláří ve třetím letošním kvartálu stoupla na 18,6 procenta. Ceny nových bytů zároveň začaly klesat, což v rámci Polska není vůbec obvyklé, píše agentura Bloomberg.

Pozice v ohrožení

V Krakově léta působí globálně nejvýznamnější firmy ze světa financí či IT. V současné době jde ale o obory, které výrazně proměňuje nástup umělé inteligence. Společnosti v těchto sektorech začíná propouštět, což ovlivňuje i běžný život ve městě. Místní šetří, krakovské restaurace mají menší tržby a některé obchody i úplně zavírají.

Finanční a IT sektor dlouhá léta zaměstnával značnou část obyvatel polského města. Nyní jsou ale tisíce pracovních míst v administrativě či účetnictví v ohrožení. Umělá inteligence totiž dokáže pracovní sílu zastat. Je rychlejší, efektivnější a hlavně mnohem levnější.

Česko vs. Polsko. Kdo koho poráží ve mzdách, stavbě silnic či dostupnosti bytů

Polská ekonomika navíc už není tak slabá jako ještě před pár lety. O zemi se naopak hovoří jako o ekonomickém tygru Evropy. Pro firmy, které zde působí, ale nehraje do karet, že s rostoucí úrovni polské ekonomiky stoupají i mzdy. Pro podniky to znamená, že jim rostou náklady.

Nezaměstnanost začíná růst

Mnoho firem na tento fenomén reaguje tím, že propouštějí. Stavy snižují společnosti jako UBS, HSBC, Heineken či Shell. Celkem 32 nejvýznamnějších zaměstnavatelů ve městě během října oznámilo, že propustí více než 4 195 lidí. To je však meziročně o 70 procent víc.

„Hromadné propouštění je pro Krakov velkou výzvou. Město bude muset změnit směr, kterým se ubírá. Polsko už totiž dávno není ekonomikou s nízkými mzdami,“ tvrdí analytik Andrzej Kubisiak.

Data z posledních měsíců hovoří jasně. Nezaměstnanost v Krakově začíná stoupat, zatím se zvedla z 2 na 2,5 procenta. Ačkoliv růst není zatím tak výrazný, je jen otázkou času, co bude dál. Místní podniky říkají, že i tento poměrně nízký růst nezaměstnanosti pociťují.

Polsko jako nový ekonomický motor Evropy. Vystřídat může strádající Německo

Město však věří, že se nové realitě dokáže přizpůsobit a odmítá detroitský scénář. Místní vysoká škola otevřela nové studijní obory, které se zaměřují právě i na AI. V plánu jsou i další novinky, které do města mají přilákat nové zaměstnavatele a investory.

„Jsme připraveni na změny, které nás čekají. Město Krakov je pro investory stále velmi atraktivní. Krakov zůstane Krakovem. Nebudeme druhým Detroitem. Máme schopnosti na to, abychom z Krakova dokázali vybudovat inovativní a technologicky vyspělé město,“ uzavřel pro Bloomberg místostarosta města Stanislaw Mazur.

Vydáme dosud nepublikované příběhy, které měl Foglar v hlavě, slibuje Šantora

