Zatímco Německo se od pandemie potýká s nekončící hospodářskou stagnací a podobně i francouzská ekonomika na tom není o mnoho lépe, sousední Polsko zaznamenává jeden hospodářský úspěch za druhým. V loňském roce růst polského HDP dosáhl na hranici 3 procent a letos by to mělo být dokonce ještě lepší, píše portál Deutsche Welle.
Loňský hospodářský růst země byl proti průměru celé Evropské unie asi trojnásobný. Pro rok 2025 odhady naznačují, že by meziroční růst HDP měl dosáhnout dokonce na 3,3 procenta. Potvrzují to i čísla z letošního druhého kvartálu, kdy ekonomika zaznamenala růst o 0,8 procenta, což byl pátý nejlepší výsledek v celé EU.
I příští rok by podle predikcí měl být úspěšný, neboť se proti letošku momentálně počítá jen s drobným hospodářským zpomalením na úroveň 3 procent. Ekonomové ale tvrdí, že Polsko se nestalo hospodářským tygrem přes noc. Už od svého vstupu do Evropské unie v roce 2004 totiž dosahuje průměrného růstu HDP kolem 4 procent.
„Reálný hrubý domácí produkt země se za posledních dvacet let zdvojnásobil. Jde opravdu o něco mimořádného a Polsko ve srovnání s jinými zeměmi EU jednoznačně vyčnívá,“ tvrdí analytička Katarzyna Rzentarzewskaová, která působí ve společnosti Erste.
Ekonomika opřená o silnou domácí spotřebu
Odborníci vnímají hned několik faktorů, které za polským úspěchem stojí. Tím prvním je velikost polské ekonomiky, a to zvlášť v porovnání s dalšími zeměmi Evropské unie. Polsko má díky své velikost mnohem výraznější politickou i ekonomickou váhu, o které se menším zemím ani nezdá. Je momentálně pátou nejlidnatější ekonomikou Evropské unie. Žije zde 37 milionů lidí a ekonomika se i díky tomu nyní řadí mezi dvacet největších na světě.
Ačkoliv třeba české hospodářství se na cestě vzhůru neobejde bez exportu, země se může spoléhat hlavně na silnou domácí spotřebu. Ekonomika se ale může opřít také o nízkou nezaměstnanost, i díky které mzdy rychle rostou. „Silný domácí trh pomáhá k tomu, aby se lépe vypořádalo s globální nestabilitou,“ doplňuje analytička Rzentarzewsková.
Polská expertka naráží na to, že případné zpomalení světové ekonomiky v prvé řadě pocítí státy závislé na vývozu do zahraničí. Polská ekonomika je ale poměrně uzavřená a může se spolehnout na již zmíněnou silnou domácí poptávku. Proto je tamní hospodářství vůči případným externím šokům odolnější.
Výrazně pomohly i peníze z Evropské unie
Odborníci zmiňují, že Polsko už od roku 2004 výrazně profituje ze svého členství v Evropské unii. Ačkoliv minimálně zatím nepřijalo společnou měnu, svou integraci do západních struktur zvládlo podle odborníků dobře.
„Přístup k evropským penězům byl pro zemi zásadní. Bez toho by takový růst nebyl možný. Polsko správně využilo unijní prostředky k modernizaci infrastruktury, vytvořilo přívětivé pracovní prostředí, odstranilo korupci a má vzdělanou pracovní silu. Jde o učebnicový příklad toho, jak má integrace do Evropy vypadat,“ doplňuje analytik Jacob Funk Kirkegaard.
Země navíc ukazuje, že zvládne dosahovat slušných ekonomických výsledků navzdory vnitrostátním politickým turbulencím. V čele země se totiž dlouhodobě střídají konzervativci a liberálové. Každá z těchto stran má přitom jiné priority, což se ale na výkonnosti polského hospodářství negativně neprojevuje.
Úkol v podobě fiskální konsolidace
V blízké budoucnosti ale Polsko čelí úkolu v podobě nastolení rozpočtové disciplíny. Ačkoliv veřejné zadlužení není v porovnání s většinou zemí v EU takové, dynamika odborníkům přidělává vrásky na čele.
V roce 2026 má rozpočtový schodek dosáhnout hranice 6,5 procenta HDP, což ale má své opodstatnění. Polsko se i kvůli válce na Ukrajině snaží mimo jiné výrazně investovat do obrany, což něco stojí. Momentální polské obranné výdaje dosahují na rekordních 4,5 procenta HDP.
Navzdory tomu se někteří experti domnívají, že země může do budoucna převzít roli, která po několik desetiletí náležela Němcům. Mohlo by jít o nový motor evropské ekonomiky, a to zvlášť v situaci, pokud se Německu nepodaří znovu postavit na nohy, uzavírá portál Deutsche Welle.