Za nejvýznamnější polskou akvizicí v západní Evropě stojí polský technologický magnát Jacek Świderski. Jeho skupina Wirtualna Polska Holding, kterou před lety založil, totiž kupuje německou cestovní agenturu Invia za 240 milionů eur (asi 5,8 miliardy korun). Na nákupech v Německu jsou ale i další polské společnosti píše agentura Bloomberg.
Polská ekonomika se čím dál zřetelněji vymaňuje ze stínu větší a bohatší německé a polští podnikatelé potvrzují, že mají chuť expandovat. „Nemyslel jsem si, že se Polsko někdy Německu z pohledu know-how nebo kvality služeb vyrovná. Nákupy polských firem v Německu z poslední doby ale ukazují, jak dlouhou cestu jsme jako Poláci za poslední roky ušli,“ říká k obchodu Świderski.
Přitom ještě v roce 2004, když Polsko vstupovalo do Evropské unie, byl německý hrubý domácí produkt na obyvatel asi čtyřikrát vyšší než ten polský. Dnes je tato hodnota už jen asi dvojnásobná. Mimo jiné proto, že německému hospodářství se už od koronavirové pandemie nedaří odrazit ode dna. Na rozdíl od toho polského, které se veze na rostoucí vlně. Jeho ekonomika v roce 2025 vzrostla o 3,6 procenta. Ta německá jen o 0,2 procenta.
Další nákupy se čekají letos
Zároveň ale platí, že Německo i v roce 2026 stále zůstává největším investorem v Polsku. Za posledních dvacet let německé společnosti investovaly v zemi 265 miliard zlotých (asi 1,5 bilionu korun), a to hlavně v maloobchodu, strojírenství a automobilovém sektoru, plyne z dat polské centrální banky.
Za dalším významným polským nákupem v Německu stojí třeba technologická společnost Spyrosoft, která se před několika měsíci rozhodla odkoupit berlínského poskytovatele IT služeb Embeddeers.
Za zmínku stojí také akvizice německé IT firmy x-Info Wieland Sacher ze strany polské technologické společnosti TT PSC. Další nákupy se navíc připravují. Mezi ně se řadí třeba akvizice polského výrobce vlaků Pesa Bydgoszcz, který momentálně jedná o převzetí německého konkurenta HeiterBlick.
Polsko ale nesmí usnout na vavřínech. Jde totiž o ekonomiku, která dlouhá léta profitovala z nízkých mezd. V době nastupující umělé inteligence se tato výhoda částečně vyčerpává. Polské mzdy navíc v poslední době rychle rostou, což konkurenceschopnost ekonomiky snižuje.
Trpělivost jako klíč k úspěchu
Experti říkají, že Polsko tyto výzvy může obstojně zvládnout. „Poláky motivuje snaha o získání významného podílu na zahraničních trzích. Zároveň pozoruji zajímavý obrat. Před lety Polsko lákalo zahraniční investory. Dnes jsou to ale polské společnosti, které se nebojí v zahraniční investovat,“ podotýká ekonom Dominik Kopinski.
Jacek Świderski ze společnosti Wirtualna Polska Holding zároveň podotýká, že klíčem k úspěchu na německém trhu bude i trpělivost. „Chceme se v Německu nejprve pořádně zorientovat,“ říká polský technologický podnikatel. Nějakou dobu podle něj potrvá, než se úspěch na německém trhu dostaví.
Polské firmy ale nejsou jediné, které se o německé konkurenty zajímají. Týká se to i Česka. Konkrétním příkladem je třeba vizovický producent ovocných destilátů Rudolf Jelínek. Tomu se v loňském roce povedlo převzít berlínského řemeslného výrobce lihovin BLN Biobrennerei GmbH, uzavírá agentura Bloomberg.