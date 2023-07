Češi se vzdávají Jadranu a na dovolenou začali jezdit na Balt, hlásí Poláci

„Musím si dávat pozor, co říkám, protože mi tu hodně lidí rozumí,“ směje se mladá Češka Eva, která přijela k Baltu na prázdniny s rodinou a kamarádkou. „Polsko se pro Čechy stává novým Chorvatskem,“ napsala v květnu česká mutace časopisu Forbes a označila to za cosi nečekaného, zdůrazňuje GW a dodává, že kam se jen člověk podívá, narazí u polského moře na jižní sousedy.

Ředitel slevového portálu Slevomat Ladislav Veselý Forbesu řekl, že letos je poprvé vidět, že Polsko je pro Čechy jednou z nejoblíbenějších letních destinací. Prodej pobytů v Polsku vzrostl proti předchozímu roku o 50 procent, uvedl. Očekává přitom, že zájem o Polsko ještě poroste.

Polsko má co nabídnout

„Polsko nabízí krásné sakrální památky, historická města, nedotčenou přírodu, moře, hory a jezera. Má co nabídnout,“ řekla Forbesu tisková mluvčí cestovní agentury INVIA Jiřina Ekrt Jirušková. Největšímu zájmu mezi Čechy se těší Baltské moře. „Češi objevili kouzlo polských pláží, které jsou písčité, čisté a hlavně nejsou tak přeplněné jako jinde,“ vysvětluje Veselý.

Na otázku, proč Balt a ne Jadran, Češka Zuzana redaktorce GW odpovídá, že do Chorvatska jezdí každý rok, a teď chtěla změnu. Její kamarádky v minulých letech Polsko navštívily a říkaly, že je tam krásně. „Chtěly jsme to vidět na vlastní oči. Nás ale nezajímá jen moře. Chceme poznávat kulturu a přírodu,“ řekla obyvatelka Ostravy, která přijela do Polska s kamarádkou. „Chorvatsko, Itálie, Rakousko... všechny tyhle země jsme už navštívili. Polsko je něco nového,“ vysvětluje další česká turistka, kterou redakce polského listu potkala u Baltského moře.

Matouš a Eliška přijeli k polskému moři s rodiči. „Máte tady spoustu atrakcí, mnohem víc než v zemích, kde jsme byli, jako je Itálie nebo Bulharsko,“ říká teenager. A jeho sestra dodává: „Moc se nám tu líbí.“

Eva, která si musí dávat pozor na to, co říká, nazývá přímořská města v Polsku „hezkými místy“. Na Baltu se jí nejvíc líbí, že tam není takové horko jako na jihu Evropy.

„Byl jsem minulý týden v trojměstí (označení polských měst Gdaňsk-Gdyně-Sopoty) a čeština je tam skutečně slyšet častěji než před dvěma lety, o dobách před koronavirem nemluvě. Dokonce lze v davu rozeznat i Slováky,“ říká Vojtěch, který žije v Praze.

Čechy potkal na Kościuszkově náměstí v Gdyni. „O věcech, které se jim líbí, mluvili v tomhle pořadí: dobré ceny, dobré jídlo, dobré silnice, slušnost, a to i na silnicích. Den předtím byli na padesátikilometrové cyklistické túře. Nedivím se, že mluví o slušnosti polských řidičů, protože v Česku by cyklistu spíš někdo ohodil blátem nebo se ho snažil vytlačit ze silnice, než aby mu dal přednost. A to nemluvím o špatné infrastruktuře,“ říká Vojtěch.

Stereotypy o Polsku jsou zastaralé

Obyvatel Prahy potvrzuje, že popularita Polska za jeho jižní hranicí roste. Stále častěji slýchá od Čechů, které potkává, že oni nebo jejich známí v Polsku byli a vrátili se spokojení. „Na sociálních sítích lidé zveřejňují fotografie z Varšavy, Vratislavi, Krakova nebo od Baltského moře, a to v měřítku, které bylo ještě před několika lety nevídané. Lidé začali cestovat a přesvědčují se, že stereotypy o Polsku jako zaostalé zemi jsou zastaralé, pokud na nich kdy něco bylo. Stále více Čechů v rozhovorech přiznává, že Polsko předstihlo jejich zemi, pokud jde o rozvoj infrastruktury a služeb,“ poznamenává Vojtěch.

A hovoří o tom, jak je Polsko prezentováno v českých médiích: „Už to není jen země, kde se dají levněji koupit potraviny a natankovat benzin, ale také atraktivní destinace ve srovnání se stále dražším Chorvatskem, které bylo dosud pro Čechy letním hitem,“ dodává.

Šéfa turistické organizace ze Sopot Bartlomieje Barského taková popularita Baltu u jižních sousedů nepřekvapuje. „Už o loňských prázdninách patřili Češi do trojice nejčastějších návštěvníků turistických informačních středisek v Sopotech. Je to mimo jiné i díky dobrému dálničnímu spojení, dorazí k nám za několik hodin. Navíc od března létá z Gdaňsku do Prahy společnost Ryanair,“ zmiňuje Barski.

Ředitel Pomořanské regionální turistické organizace (PROT) Lukasz Magrian poukazuje na sezonní vlakové spojení od českých hranic do trojměstí a přímořských měst. „Jsme na tomto trhu aktivní, protože se otevírají nové dopravní možnosti, jak se dostat do Pomořanska,“ vysvětluje Magrian. „Od letošního roku působí v Praze zahraniční pobočka Polské turistické centrály, která také zintenzivňuje marketingové a propagační aktivity, jejichž můžeme být součástí. Společně tak můžeme oslovit širší skupinu potenciálních návštěvníků,“ cituje Magriana GW.

Ředitel PROT upozorňuje, že období pandemie změnilo charakter cestování jižních sousedů Polska, kteří jsou ochotnější k návštěvě sousední země, a například se tam sami dopravit. „V letní sezoně jde především o rodiny s dětmi, nejčastěji ty, které už Jadran navštívily a teď hledají nové destinace,“ dodává Magrian.

Barského těší, že aktivity propagující pobyt v Polsku mezi Čechy přinášejí ovoce. „Nemůžeme se omezovat pouze na Němce nebo Skandinávce. Každý nový trh, který se zajímá o náš region, je vítán,“ uzavírá Barski.