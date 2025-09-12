Velká petrželová pohroma. Místo kořene narostla nať, Poláci viní české semenáře

  12:51
Polští zemědělci se potýkají s bezprecedentním problémem. Na jejich polích totiž vyrostla místo kořenové petržele listová. Pěstitelé nyní odhadují škody na více než 10 milionů zlotých, tedy asi 57 milionů korun. Vyšetřování celého omylu navíc míří k českému dodavateli semen firmě MoravoSeed.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Michaela Červená, iDNES.cz

„Moje situace je tragická. Od chvíle, kdy jsem viděl, co mám na poli, nemůžu normálně jíst a spát. Každý den se bojím o budoucnost farmy a své rodiny,“ stěžoval si webu Warzywa zemědělec Dominik Czarny.

V polovině března zasel semínka odrůdy Aston na 25 hektarech. „Soused zjistil, že mu petržel také roste špatně. Ze začátku jsem jeho obavy bagatelizoval, než jsem zjistil, že mám stejný problém.“

Petržel kořenovou lze od jejího listového příbuzného rozeznat po dvou až třech měsících od vysetí, kdy by měl mít kořen velikost tužky. V tomto případě ale na zemědělce čekaly pouze úzké, zdeformované a rozvětvené kořeny s hustou zelenou natí. Typické znaky petržele listové.

Semena do sousední země již několik let dodává česká společnost MoravoSeed přes polského distributora PNOS Ożarów Mazowiecki. Podle informací byly obaly nepoškozené a označené jako „petržel kořenová“, po otevření sáčku ale nejde rozeznat, o jakou odrůdu jde.

Nadšenec zachránil před zbouráním starý statek, dnes je z něj živnostník roku

Situace je nyní natolik vážná, že někteří farmáři hovoří dokonce o bankrotu. „Ztratili jsme nejen příjmy, ale i důvěru v dodavatele osiva. Máme závazky spojené s nákupem traktoru a výstavbou nové haly,“ přiznává Aneta Żołna.

O velké množství listové petržele navíc nikdo nestojí. Na její sklizeň jsou potřeba speciální stroje a v blízkosti nejsou žádná zpracovatelská centra, která by ji například usušila. Celá úroda tak přijde vniveč.

„Distributor semen slíbil, že nám vrátí peníze. Je to ale směšná částka, protože musíte započítat i finance vynaložené na pěstování a hnojení,“ řekl Wprostu farmář Marcin Matyjas.

„Nejde ale jen o vrácení peněz za osivo. Jde o to, zda budu moci dál normálně fungovat a dělat to, čím se živím už léta. Pokud nedostanu rychlou pomoc, moje farma zanikne,“ tvrdí Dominik Czarny. „Problém je ale v celostátním měřítku a tahle pohroma mohla zasáhnout několik set hektarů. Pro obec Wodzisław je to katastrofa.“

Polsko pěstuje kořenovou petržel na více než osmi tisících hektarech, což z něj dělá jednoho z největších evropských dodavatelů. Nejvíce polí se nachází ve Svatokřížském, Malopolském, Kujavsko-pomořském a Velkopolském vojvodství.

To není naše chyba

Na začátku července vydala distributorská společnost PNOS Ożarów Mazowiecki prohlášení, kde odmítá jakoukoli vinu. „Dostáváme hlášení o nesprávném růstu kořenové petržele odrůdy Aston a Osborne ze semen české firmy MoravoSeed. Stejně jako všichni polští pěstitelé, obchodníci a distributoři se i my cítíme poškozeni,“ tvrdí společnost. Dále dodává, že v současné době se řešením problému intenzivně zabývá.

MoravoSeed, která působí na českém trhu od začátku 90. let, odmítá že by za chybu mohla jenom ona, reklamací semen se ale zabývá. „Na základě dosavadních šetření zatím nelze jednoznačně určit příčinu nesouladu a rozsah problému, nicméně důrazně popíráme tvrzení, že by došlo k výhradně námi zaviněnému poškození polských odběratelů nebo nedbalosti ze strany naší společnosti,“ napsala iDNES.cz za firmu Markéta Netopilová.

Firma pak podle ní stále shromažďuje informace od polského partnera. „V současné době na základě interního inspekčního šetření prověřujeme reklamaci ohledně vady, která vznikla již u zahraničního dodavatele dotčené šarže. Bohužel, vzhledem k povaze reklamace nelze ani dnes jednoznačně určit příčinu vady, což pouze potvrzuje skutečnost, že možnost jejího zamezení byla v zásadě velmi omezená,“ doplnila. Vše podle ní bude jasnější po dokončení kontrol. Společnost věří, že se jí podaří situaci vyřešit.

„V mé situaci, kdy pěstování petržele tvoří hlavní zdroj mé obživy, musím udělat vše, abych hájil svá práva. Má pole jsou čistá, bez plevele a chorob, takže chyba na mé straně nevznikla,“ popsal zemědělec Czarny.

Když se ale český dodavatel semen přijel na jeho farmu podívat, nedostal uspokojivou odpověď. „Řekli, že nevědí, co se stalo, musí se to důkladně prošetřit a čekat. Tady ale není na co čekat! Za pár týdnů jsem měl sklízet úrodu a ne přemýšlet, jestli letos vůbec něco vydělám.“

Do českého zemědělství půjde za pět let 200 miliard, ujistil Fiala na Živitelce

Své rozhořčení neskrývá ani Anna Wyrwa, která spolu s manželem provozuje 24hektarovou farmu. Petrželí z MoravoSeed oseli jeden hektar. „Ve srovnání s ostatními ztratím jen málo, ale nic to nemění na tom, jak je tato situace hrozná. Jak je možné, že se něco takového v dnešní době stane?“

Pěstitelé se shodují, že od české společnosti požadují náhradu škod. Špatnými semeny bylo osázeno zhruba 200 hektarů polí, ztráty na hektar by mohly dosáhnout až 500 tisíc zlotých (2,8 milionu korun). V přepočtu by tak šlo až o 560 milionů korun. Takováto suma by pak několikanásobně převýšila roční obrat firmy, který podle posledních údajů ve sbírce listin dosáhl předloni 187 milionů korun se ziskem 29,3 milionu Kč.

Letiště Praha plánuje Airport City: ve hře je i národní fotbalový stadion

