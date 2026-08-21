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Gambler z Bílého domu: Den D je Trumpův vabank, na který mohou doplatit všichni

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  14:05

Americký prezident Donald Trump (31. července 2026) | foto: AP

Ohlášení takzvaného ekonomického Dne D ze strany Donalda Trumpa představuje zásadní posun v americké sankční politice vůči Íránu. Tato strategie, zaměřená na zavedení dosud nejtvrdších hospodářských restrikcí a dosažení totální mezinárodní izolace Teheránu, opouští tradiční rámec postupné diplomatické eskalace.

V mezinárodních politických i ekonomických kruzích je tento krok hodnocen jako doktrína maximálního rizika – politický hazard, který staví stabilitu globálních trhů do pozice vkladu ve hře s nulovým součtem, kdy spolupráce nemá smysl.

Termín Den D v tomto kontextu neodkazuje pouze k rozsahu opatření, ale k logice finálního úderu. Cílem Washingtonu je kompletní ochromení finančních a obchodních toků Íránu. Trumpova administrativa k tomu hodlá využít tvrdé následné sankce: jakákoli země či instituce, která poskytne Íránu finanční, logistické či obchodní záchranné lano, bude okamžitě čelit plošným hrozbám a drtivým následkům na americkém trhu.

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Předpoklad, že Írán racionálně pod takovým tlakem ustoupí, však podle The Wall Street Journal ignoruje vnitřní ideologickou strukturu teheránského režimu, který se připravuje na další eskalaci.

Proč Teherán spíše neustoupí

Nový nejvyšší vůdce Íránu, ajatolláh Modžtabá Chámeneí, který nastoupil v březnu 2026 poté, co jeho otec zahynul při americko-izraelském úderu, klade obrovský důraz na vnitřní soudržnost a boj proti nepříteli. Režim vnímá plný ústupek USA jako ohrožení své vlastní existence a legitimity.

Írán a USA v uplynulých měsících dvakrát uzavřely dohodu o příměří. Obě dohody však zkrachovaly, což v Teheránu upevnilo přesvědčení, že Washingtonu nelze věřit a jakékoliv ústupky povedou jen k dalším americkým požadavkům.

Írán jasně deklaroval své podmínky pro uvolnění plavby touto klíčovou ropnou tepnou. Požaduje kompletní zrušení sankcí, reparace a stažení amerických vojsk z regionu. Teherán ví, že blokováním průlivu a útoky na tankery sousedních států drží v šachu globální ceny ropy, což je jeho nejsilnější vyjednávací karta.

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Dokud bude Čína ochotná ignorovat americké hrozby a nakupovat íránskou ropu a dokud bude Rusko pomáhat obcházet dolarový finanční systém, Írán totální izolaci ekonomicky ustojí.

Každopádně Čína Trumpův krok rezolutně odmítla. Jak informovala turecká agentura Anadolu, čínské ministerstvo zahraničí varovalo, že jednostranné sankce a nátlak situaci nevyřeší. Tento spor vážně ohrožuje diplomatické vztahy obou mocností, zvláště před plánovaným zářijovým setkáním s prezidentem Si Ťin-pchingem.

Systémové důsledky pro globální ekonomiku

Ekonomičtí experti, jejichž pohledy shrnuje i televizní stanice CNN, varují, že jednostrannost této politiky může mít pro globální hospodářství destabilizační vliv.

Tři hlavní rizika

1. Striktní vynucení nulového exportu íránské ropy vytváří okamžitý nátlak. To se projevuje růstem cen na světových trzích, kdy cena ropy Brent reaguje posunem k měsíčním maximům za barel.

2. Růst cen vstupních energií se s krátkým časovým odstupem promítá do produkčních nákladů po celém světě.

3. Totální izolace zbavuje Írán motivace dodržovat mezinárodní normy, což zvyšuje riziko incidentů v klíčovém Hormuzském průlivu, kudy proudí pětina světové ropy.

Zatímco zastánci tohoto postupu vnímají ekonomický Den D jako nezbytnou ukázku americké síly, kritici poukazují na nebezpečný precedens. Pokud tato vysoce riskantní sázka selže, cena za politické gamblerství se promítne do zvýšených nákladů pro globální ekonomiku jako celek.

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