Knihobot vedle Česka působí v dalších devíti evropských zemích včetně Německa, Francie a Španělska. Do Polska nyní vstupuje oficiálně, přestože si tam zákazníci knihy objednávali už dříve.
„Polský trh jsme si nevybrali od stolu. Data nám jasně ukázala, že tam po naší službě je poptávka, i když jsme pro ni zatím nic neudělali. To je pro vstup na nový trh nejlepší možná výchozí pozice. Teď přicházíme s plnohodnotnou službou a očekáváme rychlý růst,“ říká ředitel Knihobotu Dominik Gazdoš.
|
Je vám líto vyhazovat staré knihy? Můžete je poslat dál a ještě si přivydělat
Polsko má více než 37 milionů obyvatel. Jde o pátou nejlidnatější zemi Evropské unie a největší trh střední a východní Evropy. Podle Gazdoše je v přepočtu na aktivní čtenáře zhruba dvakrát větší než český trh.
„Polsko má víc než trojnásobek obyvatel Česka. Naším cílem je dosáhnout tam do pěti let stejné velikosti, jakou máme dnes v Česku. Spolu s Německem by pak Polsko tvořilo významnou část našeho byznysu,“ dodává Gazdoš.
Firma chce v Polsku nabídnout stejný model jako v Česku. Lidé nejprve vyfotí hřbety knih a snímky pošlou Bookbotu ke schválení. Pokud společnost knihy přijme, zajistí na vlastní náklady jejich dopravu kurýrem nebo přes výdejní boxy. Knihy následně nafotí a nabídne k prodeji zákazníkům po celé Evropě.
V Polsku služba chyběla
Prodávající v Česku dostává 60 procent z prodejní ceny knihy po odečtení 29 korun. Stejný systém má fungovat také v Polsku. Do oběhu bude možné vracet knihy nejen v polštině, ale i v dalších jazycích. Na webu Bookbot.pl si lidé budou moci kupovat tituly od čtenářů z celé Evropy.
Podle Gazdoše podobná služba na polském trhu zatím chybí. Zákazníci tam mohou knihy prodávat za pevnou výkupní cenu nebo je nabízet jednotlivě prostřednictvím inzerce.
Bookbot očekává, že v Polsku dosáhne už příští rok obratu kolem 20 milionů korun. Zahraniční trhy nyní tvoří 55 procent obratu firmy. Jen v Německu Knihobot, který tam rovněž vystupuje pod značkou Bookbot, meziročně vyrostl zhruba o 160 procent.
„Rosteme, ale zodpovědně. Dobrovolně jsme vyměnili co nejvyšší tempo za efektivitu a větší kontrolu. Naším aktuálním cílem je také hlídat celkové náklady a s nimi spojenou ziskovost, což se nám daří,“ uzavírá Gazdoš.