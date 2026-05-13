Vysoká pokuta vyvolala na Slovensku spor o přiměřenost daňových kontrol i o to, co přesně úředníci podnikateli vytkli. Případ se nejprve dostal do médií jako sankce za chybějící diakritiku na účtence. Finanční správa pak uvedla, že nešlo jen o jeden technický nedostatek. Podle zveřejněného rozhodnutí ale pokuta stojí právě na tom, že na dokladu chyběly znaky s diakritikou.
Provozovatel stánku Anton Pašek prodává langoše zhruba čtyři a půl roku. Podle reportáže STVR přijímal od začátku i platby kartou, a neměl proto obavy, že by při kontrole narazil na problém. Ten přišel až ve chvíli, kdy úředníci zkontrolovali pokladní doklad. Na účtence chyběla diakritika, tedy háčky a čárky, a podnik dostal pokutu 1 500 eur.
Majitel tvrdí, že šlo o chybu na straně dodavatele registrační pokladny. Podle jeho advokátky Ľubice Reisz Kňazeové se navíc podařilo problém odstranit ještě během kontroly. „Klient byl z toho opravdu nešťastný. Jde o malou rodinnou provozovnu. Aby mohli tuto pokutu zaplatit, musí prodat 500 langošů, což jsou minimálně dva dny práce,“ uvedla.
Podle ní se podařilo tisk znaků slovenské abecedy aktivovat do několika minut. „Elektronická pokladna tento požadavek splňovala, protože bylo možné tuto funkcionalitu do 20 minut aktivovat,“ řekla advokátka. Dodala také, že na opravu upozornili kontrolory už během kontroly, ti to ale podle ní nezapsali do protokolu.
Žádné jiné pochybení se neprokázalo
Finanční správa ale svůj postup hájí. Její mluvčí Daniel Kováč připomněl, že pravidla jsou v tomto směru jasná. „Podle zákona musí tiskárna umožňovat tisk všech znaků slovenské abecedy včetně interpunkčních znamének. V případě, že pokladní doklad nesplňuje náležitosti, hrozí podnikateli pokuta od 150 do 6 500 eur,“ uvedl.
Případ postupně nabral další rozměr. Finanční správa se ohradila proti tomu, že se celá věc zjednodušuje na pokutu za „měkčeň“ (háček) ve slově langoš. „Taková interpretace je nepravdivá, manipulativní a představuje dezinformační výklad reality. Ve skutečnosti jde o vícenásobné porušení zákona č. 384/2025 Z. z. Ze zveřejněných pokladních dokladů zároveň vyplývají vážné indicie porušení zákona o DPH, zejména nesprávná klasifikace zboží a služeb do příslušných sazeb DPH,“ uvedl úřad na sociálních sítích.
Právě tato část ale vyvolala další pochybnosti. Ve zveřejněném rozhodnutí o pokutě se podle dostupných informací žádná další porušení neobjevují. Dokument mluví jen o tom, že na účtence chyběla diakritika a za to ukládá již zmíněnou pokutu.
V rozhodnutí stojí: „Po vizuálním prověření pokladního dokladu č. 4 bylo zjištěno, že uvedený pokladní doklad neobsahuje interpunkční znaménka. Ve všech slovech, která by měla obsahovat interpunkční znaménka, tato interpunkční znaménka chybějí.“
Právě formulace o interpunkčních znaménkách budí další rozpaky. V tomto případě totiž zjevně nejde o tečky, otazníky nebo závorky, ale o diakritiku, tedy například háčky a čárky.
Advokátka podnikatele uvedla, že ji následná komunikace finanční správy překvapila. „Zůstali jsme překvapeni tvrzeními finanční správy, která se objevila na sociální síti po odvysílání reportáží a která jsou v rozporu s obsahem předmětného rozhodnutí. I z tohoto důvodu se klient rozhodl předmětné rozhodnutí zveřejnit, ať si veřejnost udělá vlastní názor,“ řekla.
Nezávislý advokát Andrej Maar už dříve upozornil, že samotná účtenka je jen nepřímým důkazem. „Co se týká bločku, ten je sice nepřímým důkazem toho, že e-kasa interpunkční znaménka nemá, ale nic nebránilo kontrolorům, aby zkontrolovali i samotnou e-kasu,“ uvedl.
Podnikatel se proti pokutě odvolal. Finanční správa zatím uvedla, že se ke konkrétnímu případu nemůže podrobněji vyjádřit, protože nemá k dispozici všechny relevantní informace. Zároveň oznámila, že bude pokračovat v dalších kontrolách. Zaměřit se chce na gastronomii, ubytování, řemeslníky nebo zdravotnické ambulance.