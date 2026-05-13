Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Prodejce langošů ze Slovenska dostal pokutu 1 500 eur. Na účtence chyběly háčky

Autor:
  13:17
Malá provozovna s langoši ve slovenském městě Kvetoslavov dostala pokutu 1 500 eur tedy 37 500 korun. Podle kontrolorů finanční správy na pokladním dokladu chyběla diakritika. Podnikatel tvrdí, že šlo o chybu dodavatele pokladny a problém odstranil ještě během kontroly. Úřad ale sankci považuje za oprávněnou.
Fotogalerie4

Malá provozovna ve městě Kvetoslav na Slovenku dostala pokutu 1 500 eur (37 500 korun) za chybějící čárky a háčky na účtence. (16. května 2026) | foto: Facebook Langoše Kvetoslav

Vysoká pokuta vyvolala na Slovensku spor o přiměřenost daňových kontrol i o to, co přesně úředníci podnikateli vytkli. Případ se nejprve dostal do médií jako sankce za chybějící diakritiku na účtence. Finanční správa pak uvedla, že nešlo jen o jeden technický nedostatek. Podle zveřejněného rozhodnutí ale pokuta stojí právě na tom, že na dokladu chyběly znaky s diakritikou.

Provozovatel stánku Anton Pašek prodává langoše zhruba čtyři a půl roku. Podle reportáže STVR přijímal od začátku i platby kartou, a neměl proto obavy, že by při kontrole narazil na problém. Ten přišel až ve chvíli, kdy úředníci zkontrolovali pokladní doklad. Na účtence chyběla diakritika, tedy háčky a čárky, a podnik dostal pokutu 1 500 eur.

Majitel tvrdí, že šlo o chybu na straně dodavatele registrační pokladny. Podle jeho advokátky Ľubice Reisz Kňazeové se navíc podařilo problém odstranit ještě během kontroly. „Klient byl z toho opravdu nešťastný. Jde o malou rodinnou provozovnu. Aby mohli tuto pokutu zaplatit, musí prodat 500 langošů, což jsou minimálně dva dny práce,“ uvedla.

Podle ní se podařilo tisk znaků slovenské abecedy aktivovat do několika minut. „Elektronická pokladna tento požadavek splňovala, protože bylo možné tuto funkcionalitu do 20 minut aktivovat,“ řekla advokátka. Dodala také, že na opravu upozornili kontrolory už během kontroly, ti to ale podle ní nezapsali do protokolu.

Žádné jiné pochybení se neprokázalo

Finanční správa ale svůj postup hájí. Její mluvčí Daniel Kováč připomněl, že pravidla jsou v tomto směru jasná. „Podle zákona musí tiskárna umožňovat tisk všech znaků slovenské abecedy včetně interpunkčních znamének. V případě, že pokladní doklad nesplňuje náležitosti, hrozí podnikateli pokuta od 150 do 6 500 eur,“ uvedl.

Případ postupně nabral další rozměr. Finanční správa se ohradila proti tomu, že se celá věc zjednodušuje na pokutu za „měkčeň“ (háček) ve slově langoš. „Taková interpretace je nepravdivá, manipulativní a představuje dezinformační výklad reality. Ve skutečnosti jde o vícenásobné porušení zákona č. 384/2025 Z. z. Ze zveřejněných pokladních dokladů zároveň vyplývají vážné indicie porušení zákona o DPH, zejména nesprávná klasifikace zboží a služeb do příslušných sazeb DPH,“ uvedl úřad na sociálních sítích.

Právě tato část ale vyvolala další pochybnosti. Ve zveřejněném rozhodnutí o pokutě se podle dostupných informací žádná další porušení neobjevují. Dokument mluví jen o tom, že na účtence chyběla diakritika a za to ukládá již zmíněnou pokutu.

V rozhodnutí stojí: „Po vizuálním prověření pokladního dokladu č. 4 bylo zjištěno, že uvedený pokladní doklad neobsahuje interpunkční znaménka. Ve všech slovech, která by měla obsahovat interpunkční znaménka, tato interpunkční znaménka chybějí.“

Rozhodnutí úřadu v kauze Langoše Kvetoslav - 2. strana. (13. května 2026)

Právě formulace o interpunkčních znaménkách budí další rozpaky. V tomto případě totiž zjevně nejde o tečky, otazníky nebo závorky, ale o diakritiku, tedy například háčky a čárky.

Advokátka podnikatele uvedla, že ji následná komunikace finanční správy překvapila. „Zůstali jsme překvapeni tvrzeními finanční správy, která se objevila na sociální síti po odvysílání reportáží a která jsou v rozporu s obsahem předmětného rozhodnutí. I z tohoto důvodu se klient rozhodl předmětné rozhodnutí zveřejnit, ať si veřejnost udělá vlastní názor,“ řekla.

Rozhodnutí úřadu v kauze Langoše Květoslav - 1. strana. (13. května 2026)

Nezávislý advokát Andrej Maar už dříve upozornil, že samotná účtenka je jen nepřímým důkazem. „Co se týká bločku, ten je sice nepřímým důkazem toho, že e-kasa interpunkční znaménka nemá, ale nic nebránilo kontrolorům, aby zkontrolovali i samotnou e-kasu,“ uvedl.

Podnikatel se proti pokutě odvolal. Finanční správa zatím uvedla, že se ke konkrétnímu případu nemůže podrobněji vyjádřit, protože nemá k dispozici všechny relevantní informace. Zároveň oznámila, že bude pokračovat v dalších kontrolách. Zaměřit se chce na gastronomii, ubytování, řemeslníky nebo zdravotnické ambulance.

Vstoupit do diskuse (66 příspěvků)

České zdravotnictví je úspěšné, ale šampion přestal trénovat, shodují se experti

Nejčtenější

Jak se nakupuje v Lidlu v italských Benátkách. Některé cenovky potěší, jiné překvapí

Benátky nemusí hned znamenat jen drahé restaurace a turistické ceny. Stačí...

Benátky nemusí hned znamenat jen drahé restaurace a turistické ceny. Stačí navštívit tamní supermarket Lidl, kde se dá nakoupit podobně jako v Česku. Regály nabízejí levné víno, těstoviny za pár...

Noblesa na českých kolejích. Jak vypadá jízda jídelním vozem z roku 1906

Vlaková souprava vedená parní lokomotivou 431.032 zvanou Ventilovka a...

Na pražské hlavní nádraží se na několik dubnových večerů vrátila noblesa starých jídelních vozů. Historický vůz Ringhoffer z roku 1906, parní lokomotiva i čtyřchodové menu nalákaly cestující, kteří...

Sněz a uteč. Malebné italské pobřeží se proměnilo ve scény z třetího světa

Pobřeží Amalfi, zapsané na seznamu světového dědictví UNESCO, láká návštěvníky...

S rostoucími teplotami začali návštěvníci zaplavovat ulice malebných vesniček podél Amalfinského pobřeží ležícího jižně od Neapole. Navzájem se tlačí svými odhalenými rameny a přeplněnými batohy...

Čínská automobilka JAC Motors vstoupila na český trh. Míří do klíčových regionů

Luxusní sedany Maextro S800 čínské automobilky JAC Motors. (18. června 2025)

Na českém trhu začala působit další čínská značka - JAC Motors. Nabídne osm modelů od městského elektromobilu přes rodinné SUV po užitkový valník.

Pije Sydney Sweeney plzeň? Česká stopa v americkém seriálu vzbudila zvědavost

V Euforii se objevilo české pivo. Známé značku si lidé všimli ve scéně se...

Pozornost všímavých českých diváků vzbudila jedna ze scén třetí řady amerického seriálu Euforie. Záběr, ve kterém se před herečkou Sydney Sweeney ocitne otevřená láhev Plzeňského Prazdroje, se brzy...

Prodejce langošů ze Slovenska dostal pokutu 1 500 eur. Na účtence chyběly háčky

Malá provozovna ve městě Kvetoslav na Slovenku dostala pokutu 1 500 eur (37 500...

Malá provozovna s langoši ve slovenském městě Kvetoslavov dostala pokutu 1 500 eur tedy 37 500 korun. Podle kontrolorů finanční správy na pokladním dokladu chyběla diakritika. Podnikatel tvrdí, že...

13. května 2026  13:17

Výstav minipivovarů klesl. Letos nebudou kvůli rekonstrukci k vidění ani na Hradě

Varna svitavského minipivovaru Na Kopečku

Minipivovarů loni v Česku víc vzniklo než zaniklo. Přes 26 nových a 23 zaniklých jich ale celkem zůstalo 520, protože tři překonaly hranici výroby 10 tisíc hektolitrů a překročily tak minipivovarskou...

13. května 2026  12:43

Situace v Hormuzu se vyostřuje. Tankery kvůli válce vypínají identifikační systémy

ilustrační snímek

Bezpečnostní situace v Perském zálivu se dál zhoršuje. Katar, přední exportér zkapalněného zemního plynu (LNG), podle informací agentury Bloomberg požádal lodě v okolí svého hlavního exportního...

13. května 2026  11:56

Česká policie vyšetřuje Nestlé a Danone kvůli závadnému kojeneckému mléku

Kojenecké mléko Nutrilon Advanced Good Night od výrobce Danone obsahovalo...

Policie začala vyšetřovat, zda se výrobci kojeneckého mléka Nestlé a Danone nemohli v souvislosti s kauzou závadného kojeneckého mléka dopustit trestného činu ohrožení zdraví závadnými potravinami....

13. května 2026  11:04

Trdlokafe a Bubblify míří do insolvence. Část pronajímatelů vypověděla nájemní smlouvy

Pobočky s bubble tea se nachází většinou v obchodních domech nebo u metra. (5....

Skupina Twist v úterý podala insolvenční návrhy na franšízové společnosti Trdlokafe Development 1 a Bubblify International. Již dříve se do insolvenčního řízení dostala také společnost Naše Zmrzka....

13. května 2026  9:37

Víno se pije nejméně za šest desetiletí. Na vině jsou Trumpova cla i změna vkusu

ilustrační snímek

Americká cla přispěla v loňském roce k dalšímu poklesu globálního obchodu s vínem. Spotřeba vína pak pokračovala v propadu na nejnižší úrovně za více než 60 let kvůli ekonomickým tlakům a měnícímu se...

13. května 2026  7:33

V posledních letech jsou zemědělci v krizi už neustále, říká prezident Agrární komory

Premium
Jan Doležal, prezident agrární komory ČR

V posledních letech jsou zemědělci v krizi už neustále, tvrdí v rozhovoru s iDNES.cz prezident Agrární komory ČR Jan Doležal. Na konci května bude na volebním sněmu v Olomouci podruhé obhajovat svůj...

13. května 2026

Z Prahy do Brandýsa za 17 minut. Správa železnic řeší pět tras z metropole

Elektrická souprava RegioPanter v Kralupech nad Vltavou

Zkrácení jízdní doby na sedmnáct minut z centra Prahy do Brandýsa nad Labem na místo nynějších padesáti minut. To slibují nejrychlejší varianty nově plánované železniční trati, jejichž pět možných...

13. května 2026

Spotřeba elektřiny bude v USA opět rekordní. Na vině jsou AI i kryptoměny

ilustrační snímek

Spotřeba elektřiny ve Spojených státech byla loni rekordní už druhým rokem za sebou. Očekává se, že bude stoupat i v letošním a příštím roce. Poptávka po elektřině prudce roste z velké části kvůli...

12. května 2026  22:46

Největší pivovar světa má důvod k přípitku. Konečně zastavil svůj tříletý pokles

Globální marketingový ředitel společnosti AB InBev Marcel Marcondes během...

Společnost Anheuser-Busch InBev vykázala v prvním čtvrtletí organický nárůst objemu prodeje, který je vůbec první od počátku roku 2023. Společnost tento obrat připisuje zaměření na padesát ze svých...

12. května 2026

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Trump chce zlevnit Američanům benzin. Chystá dočasně zrušit federální daň

Prezident Donald Trump na setkání s majiteli malých podniků v Bílém domu ve...

Administrativa prezidenta Donalda Trumpa se kvůli prudkému růstu cen pohonných hmot ve Spojených státech rozhodla dočasně pozastavit federální daň z benzinu. Návrh však ještě musí schválit Kongres a...

12. května 2026

Trend online nákupů potravin táhnou mladé rodiny. Využívá je už třetina domácností

ilustrační snímek

Online nákupy potravin v Česku dál rostou. Letos je využívá 32 procent domácností, nejvíc v historii. Nejvíc je přitom táhnou mladé rodiny s dětmi, pro které se nákup na internetu stává běžnou...

12. května 2026  14:59

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.