Teplý podzim trápí prodejce oděvů, v obchodech se jim hromadí svetry i kabáty

Dvacetiprocentní slevu na pletené zboží a svrchní oděvy začala nabízet například luxusní značka oděvů COS, která náleží H&M. Generální ředitelka H&M Helena Helmerssonová ve středu agentuře Reuters sdělila, že nakupující odkládají nákupy „těžkého“ podzimního zboží kvůli teplejšímu počasí, než je obvyklé.

Slabší poptávku zákazníků po podzimních či zimních kolekcích na svých klíčových trzích ve střední a východní Evropě eviduje i společnost Pepco Group. „Když je 26 stupňů, nemáte tendenci prodávat kabáty,“ řekl ve čtvrtek výkonný předseda skupiny Pepco Group Andy Bond.

Slevy a akce již od října

V posledních několika letech přitom již v říjnu začínala takzvaná předvánoční nákupní sezona, mnoho obchodníků nabízí v průběhu měsíce různé akce a slevy až do prosince.

Podle společnosti Weather Trends International, která poskytuje pro obchodníky informace o počasí, má být v období od října do prosince ve srovnání s loňským rokem tepleji.

„Měsíce od Černého pátku do Vánoc budou mnohem teplejší než před rokem, to povede k většímu přebytku zásob a prudkým poklesům cen,“ uvedl Bill Kirk, generální ředitel a zakladatel společnosti zakladatel Weather Trends International.

To pravděpodobně zasáhne maloobchodníky, a to od Walmart až po řetězec se sportovním zbožím Dick’s Sporting Goods. Pro diskontní řetězce by to až problém být nemusel, situaci by se mohly snáze přizpůsobit.

„Pokud se zimní oblečení nebude dobře prodávat, bude to pro průmysl o letošních svátcích problém. Pokud se ukáže, že tomu tak je, můžeme na začátku roku 2024 očekávat na toto zboží velké slevy,“ uvedl analytik společnosti Morningstar Investment Research David Swartz.

Maloobchodníci objednávají zboží na důležitá období s velkým předstihem, změnit objednávky podle blízké předpovědi počasí obvykle není možné.

„Problémem většiny velkých maloobchodníků, kteří prodávají zboží ve velkých objemech, je, že 75 až 85 procent jejich výroby závisí na velmi dlouhém vývojovém cyklu,“ uvedl Robert Woods, zakladatel organizace Vision Brands USA.

Agentura Reuters také připomněla, že pokud se maloobchodníci pokusí naskladnit sezonně vhodné oblečení a oblečení se následně neprodá, prodraží se i jeho skladování.