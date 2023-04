Zprovoznění plynovodu Nord Stream 1 je zpět ve hře. Pojišťovny obnovily krytí

Pojištění ze strany dvou největších německých společností v tomto sektoru je rozhodující pro jakoukoliv dlouhodobou budoucnost plynovodu. Obnovené pojistné krytí však nekoresponduje s tím, jak se k rusko-německým vztahům momentálně staví většina německé společnosti.

Jeden z nejmenovaných zdrojů agentury Reuters uvedl, že německá vláda se znovuobnovení pojistného krytí momentálně vyřazeného plynovodu Nord Stream 1 nebránila. Samotné Rusko ale má v plynovodu Nord Stream 1 prostřednictvím své státní energetické skupiny Gazprom podíl ve výši 51 procent.

Němečtí akcionáři plynovodu podle zdrojů agentury Reuters upřednostňují, aby poškozené potrubí bylo pro určité případy zachováno ve stavu, který by zajišťoval jeho opětovné zprovoznění. A to pro případ, že by se německé vztahy s Moskvou opět v budoucnu zlepšily.

Zdroje agentury Reuters zároveň uvedly, že Německo takový přístup k plynovodu bude nejspíš tolerovat, a to i přesto, že energetické vazby s Ruskem jsou momentálně stále pozastaveny.

Zástupci zajišťovny Munich Re i pojišťovny Allianz se ale k situaci odmítli vyjádřit. Německé ministerstvo pro hospodářství pouze uvedlo, že uváděné obnovené pojistné krytí není součástí podpory, kterou vláda tomuto projektu v minulosti vyjadřovala.

Pojištění je klíčové

Díky obnovenému pojistnému krytí by v budoucnu mohly být usnadněny veškeré případné opravy, které by vedly k opětovnému obnovení dodávek plynu pod Baltským mořem do Evropy.

Zatímco dovoz ruské ropy i ropných produktů je v rámci protiruských sankcí ze strany EU zakázán, plynu se to zatím netýká. Západní státy se ale přesto snaží co nejdříve najít dostatečné alternativy, díky nimž by se od ruského plynu mohly co nejdříve úplně odklonit. Od počátku ruské války na Ukrajině klesl dovoz ruského plynu do Evropy ze 40 procent na méně než 10.

Německé ministerstvo pro hospodářství podle agentury Reuters stále trvá na tom, že s ruským plynem do budoucna nepočítá. „Rusko loni všem ukázalo, že nejde o spolehlivého partnera,“ uvedla mluvčí ministerstva s tím, že země potřebuje do praxe uvádět mnohem více obnovitelných zdrojů.

Určitá část německých politiků ale stále doufá, že plynovod Nord Stream 1 se v budoucnu opět dostane do provozuschopného stavu. Řadí se mezi ně třeba politik Michael Kretschmer z východního Saska, který během ledna deníku Berliner Zeitung řekl, že potrubí by mělo být opraveno a německá společnost by si měla ponechat možnost jeho opětovného zprovoznění.