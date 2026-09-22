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Horší než pandemie, říkají Američané. Firmy trápí drahá nafta i nejisté dodávky zboží

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  20:00
Čerpací stanice v kalifornském Carlsbadu (2. srpna 2023)

Čerpací stanice v kalifornském Carlsbadu (2. srpna 2023) | foto: Reuters

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Růst cen nafty ve Spojených státech se rychle přelévá do dalších částí ekonomiky. Zdražuje kamionová doprava i dovoz zboží. Firmám letos situaci navíc komplikují problémy v přístavech či nejistota na důležitých námořních trasách. Někteří američtí podnikatelé už proto současné podmínky považují za náročnější než během koronavirové pandemie.

Američan Jeff Vojta je podnikatel, který vede americkou pražírnu a dodavatele kávy Dilworth Coffee. Jeho firma se v posledních letech potýkala se slabší úrodou v Brazílii a následným růstem cen. Letos k tomu přibyly dražší přeprava, problémy v Rudém moři a vyšší náklady na hnojiva. „Zažíváme období, s jakým jsme se ještě nesetkali,“ řekl podnikatel portálu CNN.

Firma přitom ještě donedávna plánovala nákup kávy na dvanáct až čtyřiadvacet měsíců dopředu. Nyní se rozhoduje v horizontu pouhých tří až šesti měsíců. Vytvářet větší zásoby je pro ni kvůli drahé přepravě a omezené hotovosti stále obtížnější.

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Situaci firmě komplikuje také kolísající poptávka. Zatímco dříve se měsíční prodeje měnily zpravidla o zhruba pět procent, nyní mohou podle Vojty vzrůst či klesnout až o pětinu. Podnik tak musí pečlivě zvažovat, jakou část vyšších nákladů ještě může promítnout do cen, aniž by odradil zákazníky.

Dražší přeprava i hnojiva

Cena nafty se od března v USA zhruba zdvojnásobila, některé lodě musejí kvůli bezpečnostním rizikům volit delší trasu kolem Afriky a dopravu opakovaně narušuje také nepříznivé počasí.

Americké firmy proto jen obtížně odhadují, s jakými náklady budou pracovat za několik týdnů či měsíců. Během pandemie se dodávky v některých případech zcela zastavily, dnes zboží sice většinou dorazí, jeho konečná cena i doba přepravy jsou však jen těžko předvídatelné.

Výrazně se současné problémy projevují také v námořní dopravě. Kvůli bezpečnostním rizikům v Rudém moři a Adenském zálivu část dopravců volí delší trasu kolem Afriky. Podle šéfa logistické společnosti Flexport Ryana Petersena tím letos klesla dostupná světová přepravní kapacita přibližně o patnáct procent.

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Další komplikace přineslo během léta počasí v Asii. Tajfuny omezily provoz významných čínských přístavů, což vedlo k delším čekacím dobám a zpožďování zásilek. Dopravcům se tím prodlužovala doba přepravy a rostly náklady spojené s manipulací i skladováním.

Menší podniky však mají jen omezený prostor, jak vyšší výdaje promítnout do cen. Po předchozí inflační vlně jsou zákazníci citlivější na další zdražování a firmy se obávají, že by část z nich jednoduše přestala nakupovat.

„Chceme jen předvídatelnost,“ řekl pro CNN Sean Brownlee jako šéf amerického výrobce lan, šňůr a vodítek Ravenox. Právě ta podle něj firmám v současnosti chybí nejvíce, uzavírá CNN.

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