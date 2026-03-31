Jedno z nařízení má snížit spotřební daň na benzin a naftu o pět centů (zhruba koruna a 20 haléřů) na litr. Cílem je vrátit dodatečné vládní příjmy z daně z přidané hodnoty plynoucí ze zvýšení cen přímo spotřebitelům.
Druhé nařízení má omezit marže u nafty B7 a benzinu E10. Ministerstvo oznámilo, že povinné společnosti musí od 2. dubna 2026 snížit čistou prodejní cenu o pět centů.
|
Další případné zvyšování cen by se pak mělo pohybovat pouze v rozmezí příslušných cenových nabídek produktů. Pokud klesnou, musí se toto snížení také promítnout do výsledných cen paliv.
Zároveň má být zajištěno, že firmy nebudou muset prodávat pod svými náklady a bez přiměřeného zisku.
Opatření mají snížit ceny benzinu a nafty o deset centů za litr. Ne ale okamžitě a všude. Důvodem je, že malé čerpací stanice mohou i nadále prodávat své stávající zásoby bez omezení.
Podle kalkulačky cen paliv regulačního orgánu E-Control stála nafta v pondělí v Rakousku v průměru 2,248 eura za litr, prémiový benzin činil 1,914 eura za litr.
|
V současné době může být cena zvyšována pouze třikrát týdně a to pondělí, ve středu a v pátek v poledne.
Rakouská vláda může od začátku dubna snížit daň z benzinu a nafty o pět centů na základě změny zákona, kterou minulý týden schválil tamní parlament. Učinil tak v reakci na prudký nárůst cen pohonných hmot způsobený válkou Izraele a Spojených států proti Íránu.
Rakouský kancléř Christian Stocker (ÖVP) už dříve řekl, že jde o výjimečná opatření, za výjimečnou však označil i nynější situaci.