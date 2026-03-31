Rakouská vláda bude regulovat ceny pohonných hmot. Shodla se na nařízeních

Autor: ,
  21:09
Rakouská vláda se dohodla na regulaci cen pohonných hmot. Předcházela tomu úterní několikahodinová jednání koalice lidovců (ÖVP), sociálních demokratů (SPÖ) a liberální strany NEOS. Nařízení vstoupí v platnost ve středu. Cenové snížení se ale projeví až ve čtvrtek, oznámilo v úterý večer rakouské ministerstvo hospodářství.
ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Jedno z nařízení má snížit spotřební daň na benzin a naftu o pět centů (zhruba koruna a 20 haléřů) na litr. Cílem je vrátit dodatečné vládní příjmy z daně z přidané hodnoty plynoucí ze zvýšení cen přímo spotřebitelům.

Druhé nařízení má omezit marže u nafty B7 a benzinu E10. Ministerstvo oznámilo, že povinné společnosti musí od 2. dubna 2026 snížit čistou prodejní cenu o pět centů.

Další případné zvyšování cen by se pak mělo pohybovat pouze v rozmezí příslušných cenových nabídek produktů. Pokud klesnou, musí se toto snížení také promítnout do výsledných cen paliv.

Zároveň má být zajištěno, že firmy nebudou muset prodávat pod svými náklady a bez přiměřeného zisku.

Opatření mají snížit ceny benzinu a nafty o deset centů za litr. Ne ale okamžitě a všude. Důvodem je, že malé čerpací stanice mohou i nadále prodávat své stávající zásoby bez omezení.

Podle kalkulačky cen paliv regulačního orgánu E-Control stála nafta v pondělí v Rakousku v průměru 2,248 eura za litr, prémiový benzin činil 1,914 eura za litr.

V současné době může být cena zvyšována pouze třikrát týdně a to pondělí, ve středu a v pátek v poledne.

Rakouská vláda může od začátku dubna snížit daň z benzinu a nafty o pět centů na základě změny zákona, kterou minulý týden schválil tamní parlament. Učinil tak v reakci na prudký nárůst cen pohonných hmot způsobený válkou Izraele a Spojených států proti Íránu.

Rakouský kancléř Christian Stocker (ÖVP) už dříve řekl, že jde o výjimečná opatření, za výjimečnou však označil i nynější situaci.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Evropě hrozí výpadek energií už příští měsíc, varuje Německo i ropná společnost

Generální ředitel společnosti Shell Wael Sawan. (2. října 2023)

Pokud válka s Íránem brzy neskončí, mohla by Evropu již od příštího měsíce postihnout energetická krize. Obavy zazněly na energetické konferenci CERAWeek 2026 pořádané společností S&P Global v...

Vysíláme
Hostem pořadu Rozstřel je bývalý guvernér ČNB Miroslav Singer. (23. března 2026)

Geopolitické napětí zdražuje paliva, ale skutečný problém může přijít až tehdy, pokud se íránská krize protáhne a začne se přelévat do inflace. V Rozstřelu na iDNES.cz o tom hovořil předseda dozorčí...

31. března 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.