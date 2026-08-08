Obrovská oblaka kouře stoupala tento čtvrtek z ropné rafinerie v Jaroslavli nacházející se přibližně 280 kilometrů severovýchodně od Moskvy. Zařízení Slavněft-JANOS patřící mezi pět největších v zemi se letos se již po sedmé stalo cílem ukrajinských dronů. Naposledy v noci na 6. srpna, kdy následně v areálu vypukly rozsáhlé požáry. Zasažena měla být sekce primárního zpracování ropy a jednotka k výrobě vysokooktanového benzinu.
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Pizza za 22 eur pobouřila turisty. Chorvatsko řeší, kam až mohou ceny růst
Pizza za 22 eur, tedy zhruba 540 korun, rozpoutala na chorvatských sociálních sítích pořádnou bouři. Zatímco část turistů tvrdí, že za kvalitní suroviny a výhled na Hvaru se zkrátka platí, jiní...
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Rostoucí životní náklady, nízké mzdy a obavy ze ztráty zaměstnání nutí část mladých Číňanů hledat stále kreativnější způsoby, jak ušetřit. Někteří z nich se rozhodli sdílet ložnice či dokonce postele...
Ruská palivová krize se přelévá do Střední Asie. Země doplácejí na svoji závislost
Po tři desetiletí byly dodávky rafinovaných paliv z Ruska do zemí Střední Asii relativně stabilní. Ruské rafinerie pokrývaly nedostatky na místních trzích, kam dodávaly palivo, které bylo cenově...
Z Penny zmizela Coca-Cola. Řetězec se neshodl s dodavatelem
Z regálů prodejen Penny Market mizí nealkoholické nápoje Coca-Cola. Řetězec ani nápojářský kolos situaci nekomentují, v podobných případech v minulosti býval příčinou spor o ceny.
Japonci představili humanoidního robota. Jen místo nohou má kolečka
Do byznysu s humanoidními roboty se nově zapojila i japonská společnost Zeals. Ta počátkem srpna představila robota určeného k nasazení například v nemocnicích, továrnách a dalších pracovištích,...
Írán chce USA a Izrael vytlačit z Hormuzu. Za plavbu žádá kompenzace
Írán chce v dohodě o znovuotevření Hormuzského průlivu prosadit omezení pro americké a izraelské lodě. Podle návrhu dohody s Ománem by plavidla spojená s těmito zeměmi neměla mít do Hormuzu přístup....
Polská „Dubaj u moře“ otevřela. Podívejte se do hotelového kolosu Gołębiewski
Rozsáhlý komplex Gołębiewski Pobierowo na konci června otevřel a oficiálně tak zahájil svou první letní sezonu. Pro své hosty teď nabízí 770 pokojů, po úplném dokončení jich bude 1 240 na celkové...
Přežije ruský Amazon útoky dronů? Wildberries přišel už o čtvrtinu skladů
Ukrajinské drony v posledních týdnech opakovaně zasáhly sklady ruského internetového tržiště Wildberries. Firma přišla o více než čtvrtinu skladových kapacit a škody podle odhadů šplhají do stovek...
Poslední úsek dálnice z Prahy do Varů má povolení, hotový má být v roce 2028
Dopravní a energetický stavební úřad vydal stavební povolení pro úsek dálnice D6 Karlovy Vary - Olšová Vrata. Vyplývá to z rozhodnutí na jeho úřední desce, informoval dnes server Zdopravy.cz. Verdikt...
OBRAZEM: Prahu brázdí první tramvaj 52T z nové série. Podívejte se do výroby
Dopravní podnik zařadil ve čtvrtek do provozu první kus z druhé série tramvají 52T. K prvním dvaceti jich celkově přibude dalších dvacet a na to plynule naváže objednávka dalších 31 kusů. V galerii...
Kraje letos nedostanou ze státního fondu na silnice ani korunu, říká hejtman
Ze Státního fondu dopravní infrastruktury nedostanou letos kraje na své silnice druhých a třetích tříd ani korunu, řekl liberecký hejtman a předseda komise Rady Asociace krajů pro dopravu Martin...
Spadlo to, řekl kolega. Šéf Alpine Pro popisuje, jak firma přišla o půl miliardy
Požár výškové budovy v bývalém baťovském areálu ve Zlíně připravil Alpine Pro o centrální sklad, zásoby i o část nové podzimní a zimní kolekce. Majitel Václav Hrbek v podcastu Industrial popisuje...
Meta má zaplatit téměř 12 miliard. Soud jí vytkl újmu způsobenou dětem
Soud v americkém státě Nové Mexiko ve čtvrtek nařídil společnosti Meta Platforms zaplatit 567 milionů dolarů (téměř 12 miliard korun) za újmu, kterou podle něj její platformy způsobují mladým lidem....