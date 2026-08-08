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Ruská palivová krize se přelévá do Střední Asie. Země doplácejí na svoji závislost

Dáša Hyklová
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ilustrační snímek | foto: Shutterstock

Po tři desetiletí byly dodávky rafinovaných paliv z Ruska do zemí Střední Asii relativně stabilní. Ruské rafinerie pokrývaly nedostatky na místních trzích, kam dodávaly palivo, které bylo cenově dostupné a i co do objemu předvídatelné. Po sankcích Evropské unie na ruské ropné produkty v únoru 2023 se právě středoasijské republiky staly klíčovými trhy pro vývoz pohonných hmot z Ruska. Válka na Ukrajině však tento model změnila.

Obrovská oblaka kouře stoupala tento čtvrtek z ropné rafinerie v Jaroslavli nacházející se přibližně 280 kilometrů severovýchodně od Moskvy. Zařízení Slavněft-JANOS patřící mezi pět největších v zemi se letos se již po sedmé stalo cílem ukrajinských dronů. Naposledy v noci na 6. srpna, kdy následně v areálu vypukly rozsáhlé požáry. Zasažena měla být sekce primárního zpracování ropy a jednotka k výrobě vysokooktanového benzinu.

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