Klikněte a můžete si vydělat. Podvodníci cílí na teenagery falešnými zprávami

„Dobrý den, jsem z oddělení lidských zdrojů sociální sítě TikTok. Rádi bychom vás vyzvali k tomu, abyste svůj volný čas využili ke sledování videí a pomáhali klikat na tlačítko „to se mi líbí“. Můžete dostat zaplaceno 300–800 liber denně. Čekáme na vás a těšíme se na spolupráci s vámi. Ohledně podrobností o práci nás prosím kontaktuje co nejdříve,“ uvádí britská telekomunikační společnost Virgin Media O2 příklad SMS zprávy, kterou podvodníci aktuálně rozesílají.

Ředitel pro prevenci podvodů ve společnosti Virgin Media O2 Murray Mackenzie uvedl, že tento podvod patří mezi nejčastěji blokované. Takoví podvodníci cílí především teenagery.

„Je to do značné míry způsobeno tím, že podvodníci vědí, že teenageři se momentálně zajímají o TikTok a zároveň hledají možnost získat nějaký příjem,“ cituje Mackenzieho slova britský portál The Guardian.

Ne vždy jsou schopni podvod odhalit

Společnost si také před nechala před Dnem bezpečnějšího internetu, který letos připadá na 11. února, zpracovat průzkum mezi tisícovkou teenagerů ve věku mezi 13 a 16 lety. Vyplynulo z něj, že 23 procent respondentů nevědělo, že podvodníci mohou předstírat, že jsou z jejich oblíbené značky. Sedmasedmdesát procent teenagerů přitom uvedlo, že by dokázali rozpoznat podvodnou zprávu. Když jim však taková zpráva byla předložena, polovina z nich ji nedokázala identifikovat.

Společnost Virgin Media O2 také upozornila, že mezi další časté podvody patří SMS s informací o výhře v hazardní hře nebo o poškození balíčku při doručení. „Dobré zprávy! Na váš účet byly připsány vaše prosincové výhry. Prohlédněte si je zde (s odkazem na falešnou webovou stránku),“ uvádí portál The Independent příklad další podvodné SMS.

Podle McKenzieho teenageři nemohou hrát hazardní hry ani sázet, i proto je mohou takové nabídky přitahovat. „Teenageři často nakupují a neustále sledují aktualizace o zaslaných balících. Pak ztrácejí přehled o tom, co si objednali a neobjednali. Proto je pravděpodobné, že cokoliv s nápisem ‚chybějící balíček‘, ‚zpožděný balíček‘ nebo ‚aktualizace balíčku‘ pravděpodobně někoho přiměje kliknout na odkaz a zúčastnit se,“ upozornil.

Společnost Virgin Media O2 ve své zprávě uvedla, že za poslední dva roky zablokovala 168 milionů podezřelých podvodných zpráv. V loňském roce také zahájila kampaň „Find the Right Words“. Jejím cílem je zvýšit povědomí o online hrozbách a také upozornit rodiče na to, že by se o bezpečnosti na internetu měli bavit s jejich dětmi, uzavírá The Guardian.