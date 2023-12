Madoffův případ žije. Právníci vrátili obětem téměř všechny zpronevěřené peníze

Patnáct let po zatčení Bernarda Madoffa za největší finanční letadlo v dějinách obdrží téměř 25 000 obětí tohoto zneuznaného finančníka 158,9 milionu dolarů (3,5 miliardy Kč). Tím celková částka dosáhne 91 procent zpronevěřených peněz, oznámilo v pondělí americké ministerstvo spravedlnosti.

Madoffův fond pro oběti rozdělil mezi 40 843 lidí devět plateb v celkové výši přes 4,22 miliardy dolarů (95 miliard Kč) jako náhradu za ztráty, které poškození utrpěli po krachu jeho podnikání s investičními cennými papíry.

„Mezi mnoha Madoffovými oběťmi byli nejen bohatí a institucionální investoři, ale i charitativní organizace nebo penzijní fondy. Někteří z nich investovali peníze jménem osob, které spoléhaly na to, že jim jejich penzijní účty zajistí důchod,“ uvedl státní zástupce Damian Williams. Dodal, že finanční ztráty těch, kteří mu svěřili své peníze, byly zničující.

Sto padesát let vězení

Bernard L. Madoff, někdejší předseda burzy NASDAQ, byl zatčen 11. prosince 2008. V březnu 2009 se přiznal k podvodům s cennými papíry a dalším obviněním. Prohlásil, že všeho hluboce lituje a stydí se. Odsoudili ho ke 150 letům vězení. Kromě toho bylo Madoffovi nařízeno, aby svým obětem zaplatil náhradu škody ve výši 170 miliard dolarů

Bernard Madoff doplatil na nejhorší období burz v moderní historii. Indexy začaly klesat od podzimu roku 2007, pád americké banky Lehman Brothers odstartoval lavinu finanční krize, která zachvátila celý svět. Brzy nato se zhroutila i Madoffova miliardová pyramida.

Během prosince roku 2008 se ukázalo, že firma Madoff Investment Securities nemá na splácení svých závazků. Madoff brzy na to přiznal, že podobně jako Carlo Ponzi z 20. let minulého století jen jednoduše vyplácel klienty, kteří si chtěli odnést vklad včetně výnosu, a to prostřednictvím přílivu nových peněžních prostředků na investice.

Madoff zemřel přirozenou smrtí ve vězeňském zdravotnickém zařízení ve městě Butner v Severní Karolíně v 14. dubna roku 2021, uvedla agentura AP. Jeho právníci se ho předtím neúspěšně pokusili z vězení dostat s odůvodněním, že trpí onemocněním ledvin a dalšími chronickými zdravotními problémy.

Z případu těží právníci

Madoffův případ je každopádně naprostou výhrou pro právníka Irvinga Picarda, soudem jmenovaného správce dohlížejícího na likvidaci Madoffovy firmy. Dostupné soudní záznamy totiž ukazují, že za uplynulých 15 let bylo jemu a právním expertům z jeho společnosti Baker & Hostetler přiznáno na odměnách více než 1,5 miliardy amerických dolarů (zhruba 33 miliard korun). Peníze pocházejí z povinných poplatků, které jsou hrazeny americkými makléřskými společnostmi, a tedy nikoliv z vymožených částek.

Mezi prosincem 2008 a listopadem 2022 činily takto získané prostředky právní společnosti Baker & Hostetler celkem pětinu všech příjmů. Irving Picard a jeho společnost navíc nyní konkurzní americký soud na Manhattanu žádají o dalších 37,9 milionu amerických dolarů, a to za více než 68 tisíc hodin práce, kterou na případu vykonala skupina 190 právních expertů během letošního dubna, května, června a července.

Práce pokračují dále

Práce Irvinga Picarda a dalších právních expertů navíc pokračuje i nadále. Správce aktiv momentálně vede asi 100 dalších aktivních žalob na vymáhání pohledávek. Na počátku likvidace společnosti Madoff Investment Securities jich bylo více než jeden tisíc.

V současné době se mimo jiné rozjíždí konkurz zkrachovalé kryptoměnové burzy FTX. Stejně jako v případu Bernarda Madoffa se ale toto vyrovnání pravděpodobně potáhne ještě několik příštích let.

Počátkem letošního listopadu uznala vinu zakladatele zkrachovalé kryptoměnové burzy FTX Sama Bankmana-Frieda porota amerického soudu. V případu miliardové zpronevěry, která rovněž byla podle prokuratury jedním z největších podvodů v historii Spojených států, nyní jednatřicetiletému podnikateli hrozí desítky let za mřížemi.