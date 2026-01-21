Podvedli nás, říkají místní. Japonsko restartovalo největší atomovou elektrárnu světa

Jan Dvořák
  13:42
Japonská společnost Tokyo Electric Power Company Holdings (TEPCO) navzdory přetrvávajícím obavám veřejnosti ve středu znovu uvedla do provozu jaderný reaktor v elektrárně Kašiwazaki-Kariwa, která je největší na světě. Učinila tak poprvé od katastrofy v jaderné elektrárně Fukušima v roce 2011, po které Japonsko jaderné reaktory na čas odpojilo.
Jaderná elektrárna Kašiwazaki-Kariwa společnosti Tokyo Electric Power Company v...

Jaderná elektrárna Kašiwazaki-Kariwa společnosti Tokyo Electric Power Company v prefektuře Niigata (21. ledna 2026) | foto: AP

Jaderná elektrárna Kašiwazaki-Kariwa společnosti Tokyo Electric Power Company v...
Japonská jaderná elektrárna Kašiwazaki-Kariwa (23. května 2023)
Jaderná elektrárna Kašiwazaki-Kariwa
Jaderná elektrárna Kašiwazaki-Kariwa (23.května 2023).
37 fotografií

Spuštění reaktoru se původně plánovalo na úterý, ale kvůli technickým problémům firma proces musela odložit. V elektrárně je sedm reaktorů, ve středu byl uveden do provozu reaktor číslo 6. Spuštěn byl v 19:02 místního času, tedy krátce po jedenácté.

Od roku 2012 elektrárna nevyprodukovala ani jeden watt elektřiny. Spolu s desítkami dalších reaktorů v zemi ji odstavili v důsledku havárie v elektrárně Fukušima v březnu 2011. To byla nejhorší jaderná katastrofa od Černobylu.

Chystá se comeback největší japonské atomové elektrárny. Rozhodnou o ní lidé

Když je v provozu všech sedm reaktorů, Kašiwazaki-Kariwa vyrobí 8,2 gigawattů elektřiny, což stačí k napájení milionů domácností. Zabírá 4,2 km² půdy v prefektuře Niigata na pobřeží Japonského moře a je největší jadernou elektrárnou na světě, píše The Guardian.

Znovuuvedení reaktoru č. 6, které má zvýšit dodávky elektřiny do oblasti Tokia o přibližně 2 procenta, je milníkem v pomalém návratu Japonska k jaderné energii. To je strategie, která podle vlády pomůže zemi dosáhnout jejích emisních cílů a posílit její energetickou bezpečnost.

Co bude s lidmi?

Návrat k jaderné energii je středobodem japonské energetické politiky. Obavy obyvatel z tsunami, zemětřesení a evakuačních plánů, tedy scénář, který v minulosti vyděsil celý svět, přetrvávají stále. Zvláště mezi místními, kteří si myslí, že je stát podvedl.

Pro mnoho z 420 000 lidí žijících v okruhu 30 km od elektrárny, kteří by v případě incidentu podobného tomu ve Fukušimě museli být evakuováni, je však návrat společnosti TEPCO k jaderné energetice plný nebezpečí.

Chystá se comeback největší japonské atomové elektrárny. Rozhodnou o ní lidé

„Evakuační plány jsou zjevně neúčinné,“ říká Rjusuke Jošida, jehož dům se nachází necelé dva a půl kilometru od elektrárny v poklidné vesnici Kariwa. Na otázku, co ho na znovuzprovoznění elektrárny trápí nejvíce, má tento 76letý muž jednoduchou odpověď. „Všechno,“ říká.

„Když v zimě sněží, silnice jsou neprůjezdné a mnoho lidí, kteří zde žijí, jsou staří. Co bude s nimi a s ostatními lidmi, kteří se nemohou volně pohybovat? Je to otázka lidských práv,“ dodává Japonec.

Vzpomínky na Fukušimu blednou. Japonci mají s jadernou energií velké plány

Energetická společnost ale tvrdí, že se poučila z nehody ve Fukušimě a na začátku tohoto roku se zavázala investovat v příštích 10 letech 100 miliard jenů (470 milionů liber) do prefektury Niigata, aby si získala přízeň obyvatel.

Hlasování se nekonalo

„Jádrem jaderného energetického průmyslu je především zajištění bezpečnosti a předpokladem je porozumění místních obyvatel,“ říká Tacuja Matoba, mluvčí společnosti TEPCO. To je podle obyvatel jediná překážka, kterou společnost nedokázala překonat. Místní úřady ignorovaly výzvy k uspořádání referenda v prefektuře, které by rozhodlo o budoucnosti elektrárny. Vzhledem k tomu, že se hlasování nekonalo, odpůrci znovuzprovoznění elektrárny poukazují na průzkumy, které jasně ukazují odpor proti restartu reaktoru.

Japonsku se vrátil jaderný apetit. Počítá i s největší odstavenou elektrárnou

Kazujuki Takemoto, člen rady obce Kariwa, říká, že seismická aktivita v této oblasti severozápadního Japonska znamená, že není možné zaručit bezpečnost elektrárny. „O tom však nebyla vedena žádná řádná diskuse,“ říká 76letý Japonec. „Říkají, že od katastrofy ve Fukušimě došlo ke zlepšení bezpečnosti, ale nemyslím si, že existuje nějaký pádný důvod pro znovuzprovoznění reaktoru. To je nad moje chápání,“ podotýká.

K obavám místních přispívá také přítomnost seismických zlomů v areálu a jeho okolí, které byly poškozeny při mořském zemětřesení o síle 6,8 stupně v červenci roku 2007, včetně požáru, který vypukl v transformátoru. Tři reaktory, které byly v té době v provozu, se automaticky odstavily.

Před katastrofou ve Fukušimě bylo v Japonsku provozu 54 reaktorů, které dodávaly asi třetinu energie v zemi. Nyní je z 33 provozuschopných reaktorů v provozu pouze 14, zatímco pokusy o znovuzprovoznění ostatních stále narážejí na silný odpor místních obyvatel, uzavírá britský portál.

Vstoupit do diskuse (4 příspěvky)

Ambiciózní generace Z do 10 let prosadí čtyřdenní pracovní týden, říká expertka

Nejčtenější

Trump oznámil desetiprocentní clo na některé evropské země kvůli Grónsku

Americký prezident Donald Trump hovoří během setkání s představiteli ropného...

Donald Trump oznámil, že kvůli Grónsku zavádí od 1. února desetiprocentní clo pro některé evropské země. Bude prý platit, dokud se nevyřeší koupě ostrova. Evropa odpoví, reagoval francouzský...

Jedna modrá taška, milion různých využití. IKEA mění podobu nejprodávanějšího výrobku

Pravá IKEA taška stojí necelé euro.

Nábytkářský gigant IKEA chystá změnu u jednoho ze svých nejikoničtějších produktů. Klasická modrá taška FRAKTA má být v dubnu stažena z prodeje. Není to však její konec. Firma už připravuje novou,...

Děláte si ze mne legraci? Wolt zákazníkům účtoval příplatek za špatné počasí

ilustrační snímek

Během víkendu, kdy se Českem prohnaly sněžení a mrazy, se na sociálních sítích objevily zprávy, že rozvozová služba Wolt účtovala zákazníkům mimořádný příplatek 25 korun za špatné počasí. Jiní...

Nezaměstnaných lidí v Česku rychle přibývá. Pravidla hry na trhu práce se mění

Premium
ilustrační snímek

Lidí bez práce přibývá v Česku dlouho nevídaným tempem. Míra nezaměstnanosti ke konci loňského roku poskočila už skoro na pět procent ze zhruba čtyř v předchozím prosinci. Ocitla se tak na...

Odpojíme datová centra, vyhrožuje americký správce sítě. Varuje před krizí

Datové centrum společnosti Amazon Web Services (AWS) v Manassasu ve státě...

Americká rozvodná síť pracuje na hranici svých možností. Spotřeba elektřiny totiž stoupá tak rychle, že soustava přestává tento tlak zvládat. Hlavním důvodem je rozmach umělé inteligence a rostoucí...

Podvedli nás, říkají místní. Japonsko restartovalo největší atomovou elektrárnu světa

Jaderná elektrárna Kašiwazaki-Kariwa společnosti Tokyo Electric Power Company v...

Japonská společnost Tokyo Electric Power Company Holdings (TEPCO) navzdory přetrvávajícím obavám veřejnosti ve středu znovu uvedla do provozu jaderný reaktor v elektrárně Kašiwazaki-Kariwa, která je...

21. ledna 2026  13:42

Restaurace a bary v Moskvě zavírají. Leden a únor pro ně budou testem přežití

Fastfoodový řetězec Rostiks (na snímku) zavřel koncem loňského roku 25...

Zpomalení ruské ekonomiky a šetření spotřebitelů vyvolalo největší krizi moskevských restaurací a barů od časů covidové pandemie. V ruském hlavním městě během loňského roku skončilo 423...

21. ledna 2026  12:57

Ceny bytů v Praze vyskočily o 11 procent. Poptávka výrazně převyšuje nabídku

Třípodlažní bytový dům KODUS nabízí 21 bytů. Jsou uzpůsobeny pro seniory, ale...

Přestože se loni v Praze prodal rekordní počet nových bytů, cena nového bydlení meziročně vyskočila o více než 11 procent. Cena nových bytů v metropoli vyskočila na 174 tisíc korun za čtvereční metr...

21. ledna 2026  11:03

Ruzyně je zpět na předcovidových číslech. Letiště odbavilo bezmála 18 milionů lidí

Ilustrační foto: cestující s kufry v hale Letiště Václava Havla (2. července...

Pražské Letiště Václava Havla v loňském roce odbavilo 17 750 528 cestujících. Meziročně se počet odbavených pasažérů zvýšil o 8,5 procenta. Ruzyňské letiště se tak vrátilo k číslům v roce 2019. V...

21. ledna 2026  10:44

Akcie ČEZ se propadly. Důvodem mohou být komentáře o zestátnění, říkají analytici

Centrála společnosti ČEZ

Za poklesem akcií polostátní společnosti ČEZ, jejichž cena se v úterý propadla nejhlouběji za několik let, mohou být komentáře členů české vlády, kteří potvrdili ochotu firmu zestátnit, míní...

21. ledna 2026  10:27

Evropa rezignovala na fyzikální zákony a propadla ideologii, říká bývalý šéf ČEZ

Vysíláme
Hostem pořadu Rozstřel je Jaroslav Míl, odborník na energetiku. (20. ledna 2026)

Jaroslav Míl, bývalý generální ředitel společnosti ČEZ a někdejší vládní zmocněnec pro jadernou energetiku, v Rozstřelu na iDNES.cz ostře kritizoval plánované zestátnění energetického gigantu i...

21. ledna 2026

Zisk Netflixu překonal odhady, akcie ale kvůli boji o Warner Bros klesly

Šéf Netflixu Ted Sarandos na premiéře filmu Pasáž v divadle The Egyptian...

Americký provozovatel streamovací platformy Netflix ve čtvrtém čtvrtletí zvýšil čistý zisk meziročně o 29 procent na 2,42 miliardy dolarů, v přepočtu tedy přes 50 miliard Kč. Zisk i tržby překonaly...

21. ledna 2026  9:21

Jedna modrá taška, milion různých využití. IKEA mění podobu nejprodávanějšího výrobku

Pravá IKEA taška stojí necelé euro.

Nábytkářský gigant IKEA chystá změnu u jednoho ze svých nejikoničtějších produktů. Klasická modrá taška FRAKTA má být v dubnu stažena z prodeje. Není to však její konec. Firma už připravuje novou,...

21. ledna 2026

Moc chudí na čerpadlo nebo elektroauto? Ministerstvo chystá miliardové dotace

Premium
ilustrační snímek

Štědřejší obdoba programu Oprav dům po babičce pro vlastníky domů a výkupy ubytoven od majitelů, kteří si dělají z chudoby nájemníků byznys. To je ve zkratce plán ministerstva životního prostředí,...

21. ledna 2026

Nenávistná válka idiotů. Ryanair odmítl od Muska Starlink a nabízí superlevné letenky

Letecký dopravce Ryanair nově zajistí tři pravidelné linky z brněnského...

Irská nízkonákladová letecká společnost Ryanair zveřejnila prodejní akci, v rámci které pro nejbohatšího muže světa Elona Muska a další „idioty“ z X nabízí 100 tisíc letenek za 16,99 eura – v...

20. ledna 2026  20:18

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Tady bydlel Johnny Cash. Šest ložnic, čtyři koupelny, bazén, kulečník. Vyspěte se tu

Zpěvák Johny Cash na snímku z roku 1992

V Kalifornii je k pronájmu ranč hudební legendy Johnnyho Cashe, který si zpěvák podle vlastního návrhu nechal postavit v roce 1961. K dispozici také kulečníková místnost, bazén či nádherný výhled do...

20. ledna 2026

Napadne Trump Grónsko? Na sázkových platformách na to lidé vsadili miliony

polymarket logo platforma sázky

Predikční trhy zažívají nevídaný boom – rostou objemy vložených investic a sázky se uzavírají na vše od voleb až po vojenské razie. Na Polymarketu obchodníci již vsadili více než 14 milionu dolarů na...

20. ledna 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.