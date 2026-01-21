Spuštění reaktoru se původně plánovalo na úterý, ale kvůli technickým problémům firma proces musela odložit. V elektrárně je sedm reaktorů, ve středu byl uveden do provozu reaktor číslo 6. Spuštěn byl v 19:02 místního času, tedy krátce po jedenácté.
Od roku 2012 elektrárna nevyprodukovala ani jeden watt elektřiny. Spolu s desítkami dalších reaktorů v zemi ji odstavili v důsledku havárie v elektrárně Fukušima v březnu 2011. To byla nejhorší jaderná katastrofa od Černobylu.
Když je v provozu všech sedm reaktorů, Kašiwazaki-Kariwa vyrobí 8,2 gigawattů elektřiny, což stačí k napájení milionů domácností. Zabírá 4,2 km² půdy v prefektuře Niigata na pobřeží Japonského moře a je největší jadernou elektrárnou na světě, píše The Guardian.
Znovuuvedení reaktoru č. 6, které má zvýšit dodávky elektřiny do oblasti Tokia o přibližně 2 procenta, je milníkem v pomalém návratu Japonska k jaderné energii. To je strategie, která podle vlády pomůže zemi dosáhnout jejích emisních cílů a posílit její energetickou bezpečnost.
Co bude s lidmi?
Návrat k jaderné energii je středobodem japonské energetické politiky. Obavy obyvatel z tsunami, zemětřesení a evakuačních plánů, tedy scénář, který v minulosti vyděsil celý svět, přetrvávají stále. Zvláště mezi místními, kteří si myslí, že je stát podvedl.
Pro mnoho z 420 000 lidí žijících v okruhu 30 km od elektrárny, kteří by v případě incidentu podobného tomu ve Fukušimě museli být evakuováni, je však návrat společnosti TEPCO k jaderné energetice plný nebezpečí.
„Evakuační plány jsou zjevně neúčinné,“ říká Rjusuke Jošida, jehož dům se nachází necelé dva a půl kilometru od elektrárny v poklidné vesnici Kariwa. Na otázku, co ho na znovuzprovoznění elektrárny trápí nejvíce, má tento 76letý muž jednoduchou odpověď. „Všechno,“ říká.
„Když v zimě sněží, silnice jsou neprůjezdné a mnoho lidí, kteří zde žijí, jsou staří. Co bude s nimi a s ostatními lidmi, kteří se nemohou volně pohybovat? Je to otázka lidských práv,“ dodává Japonec.
Energetická společnost ale tvrdí, že se poučila z nehody ve Fukušimě a na začátku tohoto roku se zavázala investovat v příštích 10 letech 100 miliard jenů (470 milionů liber) do prefektury Niigata, aby si získala přízeň obyvatel.
Hlasování se nekonalo
„Jádrem jaderného energetického průmyslu je především zajištění bezpečnosti a předpokladem je porozumění místních obyvatel,“ říká Tacuja Matoba, mluvčí společnosti TEPCO. To je podle obyvatel jediná překážka, kterou společnost nedokázala překonat. Místní úřady ignorovaly výzvy k uspořádání referenda v prefektuře, které by rozhodlo o budoucnosti elektrárny. Vzhledem k tomu, že se hlasování nekonalo, odpůrci znovuzprovoznění elektrárny poukazují na průzkumy, které jasně ukazují odpor proti restartu reaktoru.
Kazujuki Takemoto, člen rady obce Kariwa, říká, že seismická aktivita v této oblasti severozápadního Japonska znamená, že není možné zaručit bezpečnost elektrárny. „O tom však nebyla vedena žádná řádná diskuse,“ říká 76letý Japonec. „Říkají, že od katastrofy ve Fukušimě došlo ke zlepšení bezpečnosti, ale nemyslím si, že existuje nějaký pádný důvod pro znovuzprovoznění reaktoru. To je nad moje chápání,“ podotýká.
K obavám místních přispívá také přítomnost seismických zlomů v areálu a jeho okolí, které byly poškozeny při mořském zemětřesení o síle 6,8 stupně v červenci roku 2007, včetně požáru, který vypukl v transformátoru. Tři reaktory, které byly v té době v provozu, se automaticky odstavily.
Před katastrofou ve Fukušimě bylo v Japonsku provozu 54 reaktorů, které dodávaly asi třetinu energie v zemi. Nyní je z 33 provozuschopných reaktorů v provozu pouze 14, zatímco pokusy o znovuzprovoznění ostatních stále narážejí na silný odpor místních obyvatel, uzavírá britský portál.