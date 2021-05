Firmy podporující rasovou rovnost zaměstnávají méně černochů, ukázala studie

Blendoor je startupový podnik, jenž pomáhá firmám najímat rozmanité skupiny uchazečů. Po loňských slibech, k nimž se firmy v souvislosti s Floydovou smrtí zavázaly, Blendoor prošel veřejně dostupná data 240 nejznámějších technologických podniků.

Ze studie vyplývá, že firmy, které se zavázaly k solidaritě, mají v průměru o 20 procent méně černošských zaměstnanců než ty, jež se k takovým slibům nepřipojily. Zjištění poukazuje na rozdíly mezi tím, co firmy o sociálních a rasových otázkách říkají, a tím, co na svých pracovištích v tomto směru skutečně dělají, upozorňuje zakladatelka a ředitelka společnosti Blendoor Stephanie Lampkinová.

Společnost Blendoor prošla informace firem za posledních šest let a zkoumala trendy v různorodosti na pracovišti, politice začlenění a programy lidských zdrojů, jako je rodičovská dovolená, flexibilní pracovní doba a najímání lidí z nedostatečně zastoupených skupin.

Zjistila například, že společnost Pinterest měla nejpříznivější politiku i programy pro najímání žen. Společnost Mozilla vyšla jako nejlepší ze zkoumaných firem z hlediska najímání zaměstnanců z málo zastoupených menšin, zatímco společnost McKesson nejlépe bodovala z hlediska podpory žen na vedoucích pozicích. Výrobce počítačů HP obsadil první místo v seznamu nedostatečně zastoupených menšin ve vedení.

Analýza odhalila i další fakta. U Američanů asijského původu je například největší propast mezi jejich zastoupením na začínajících pozicích v technologických firmách a zastoupením na místech pro vedoucí. U Američanek asijského původu je pak nejmenší pravděpodobnost, že postoupí na vedoucí místo. Ženy na takových místech většinou zastávají práci v oblastech, jako jsou lidské zdroje či marketing, u takových rolí je nejmenší pravděpodobnost zvolení do správních rad.

Lampkinová strávila několik let snahou najít ty správné technické nástroje pro podporu rozmanitosti. Založila společnost a stejnojmennou aplikaci Blendoor na porovnávání kandidátů. Po jejím zdokonalení aplikace nabízet zaměstnavatelům uchazeče „naslepo“, to znamená bez fotografií a jmen. V roce 2017 začala společnost Blendoor hodnotit celkovou snahu firem prosazovat co největší rozmanitost.