Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Podnikatelské dynastie v Indii trápí následnictví. Rodinným firmám hrozí pat

Jan Dvořák
  13:19

Fotogalerie15 Premium

Indický podnikatel Mukeš Ambani s manželkou Nitou v indickém Džámnagaru. Jeho firma má v otázce následnictví jasno. (1. března 2025) | foto: Profimedia.cz

V Indii tvoří tři čtvrtiny HDP rodinné podniky. Složité příbuzenské vazby v těchto mocných konglomerátech však podle odborníků zpomalují jejich výkonnost v národním hospodářství, ve kterém sehrávají zásadní roli. Otázky kontroly se tak dostávají do střetu s manažerskými strategiemi a cíli vedoucích pracovníků, kteří nepatří do rodiny. To vše vede k patové situaci.

Problém s nástupnictvím v indických podnicích se stává stále závažnějším. Stárnoucí hlavy rodin si totiž udržují pevnou kontrolu nad svými společnostmi, což vede ke konfliktům s dědici i externími manažery.

Během uplynulého měsíce náhle rezignovali profesionální manažeři ve vedení dvou významných indických společností právě kvůli konfliktům se členy zakladatelské rodiny. Krok pak způsobil propad cen akcií firem. Jinde se zase mnozí majitelé firem zdráhají vzdát kontroly, někteří z jejich mladších dědiců nejsou ochotni převzít provozní role, protože se rodinným podnikům odcizují.

Rodinné vazby jsou v Indii velmi silné, a to nejen v podnikání, ale i v politice, kde více než třetina poslanců pochází z politických dynastií.

Tento článek je součástí iDNES Premium

Rušivé reklamy
končí

    Čtěte celý iDNES.cz na mobilu
    bez reklam překrývajích obsah
19 Kč za měsíc po dobu 5 měsíců
Vyzkoušet
Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Velký mezník. Čína má v solárech už větší kapacitu než v uhelných elektrárnách

Solární elektrárna v provincii Fu-ťien (Fujian) v Číně

Instalovaná kapacita solárních elektráren v Číně poprvé překonala kapacitu tamních uhelných elektráren, informovala čínská vláda. Ve fotovoltaice má asijská velmoc kolem 1 288 gigawattů, v uhlí 1 285.

Přednastavené spropitné rozčiluje hosty. Vnímají to jako nátlak, zjistil průzkum

Přednastavené spropitné na platebních terminálech v restauracích hostů často...

V restauracích a hospodách se na platebních terminálech stále častěji před zaplacením objevuje nabídka spropitného. Hosté si mohou vybrat z několika částek či procent z útraty, zadat vlastní sumu...

Kaple jako rodinný dům. V Praze je na prodej unikátní nemovitost

V Praze je na prodej kaple z 18. století přestavěná na rodinný dům. (1. září...

Bydlet na zámku už dnes není nic neobvyklého. Někteří si však za svůj domov volí i církevní stavby. V Praze je nyní na prodej kaple z 18. století přestavěná na rodinný dům. Netypický dvoupodlažní dům...

Bolehlav výrobců alkoholu. Ve skladech se jim hromadí sudy za miliardy

Expozice koňaků v The Bureau National Interprofessionnel du Cognac (BNIC) (3....

Ještě před několika lety výrobci koňaku, whisky či bourbonu počítali s tím, že zájem o dražší alkohol dál poroste. Podle toho také vyráběli a dnes mají ve skladech zásoby za miliardy. Jejich...

Mzdy mohou být o 20 procent vyšší. Daně nejsou spravedlivé, říká Daniel Prokop

Premium
Daniel Prokop

„V reformách bych se osobně zaměřil na to, kde se stát setkává s lidmi,“ vysvětluje sociolog a zakladatel výzkumné organizace PAQ Research Daniel Prokop. Jeho nová kniha Spravedlivý růst popisuje...

Podnikatelské dynastie v Indii trápí následnictví. Rodinným firmám hrozí pat

Premium
Indický podnikatel Mukeš Ambani s manželkou Nitou v indickém Džámnagaru. Jeho...

V Indii tvoří tři čtvrtiny HDP rodinné podniky. Složité příbuzenské vazby v těchto mocných konglomerátech však podle odborníků zpomalují jejich výkonnost v národním hospodářství, ve kterém sehrávají...

9. září 2026  13:19

Íránské aerolinky rostou i navzdory sankcím. Jejich armádní role je nezpochybnitelná

Letadlo íránské společnosti Mahan Air. (14. září 2017)

Íránská letecká společnost Mahan Air čelí americkým sankcím už od roku 2011. I přesto ale dál rozšiřuje svůj provoz. Letos v létě získala další použité Boeingy 777 a během několika týdnů otevřela...

9. září 2026  12:44

Největší problém Česka je dostupnost bydlení, zaznělo na stavebním summitu

Summit dostupného bydlení a stavebního rozvoje 2026 (5. března 2026)

Největším problémem České republiky je dostupnost bydlení, zaznělo na Summitu stavebního rozvoje v pražském Obecním domě. Podle čerstvých průzkumů ho za nejakutnější potíž označilo 49 dotázaných v...

8. září 2026,  aktualizováno  9. 9. 10:49

Stavební zákon se vrátil do Sněmovny. Novela má ukončit roky průtahů a zrychlit výstavbu

Nová úprava stavebního zákona měla zrychlit výstavbu domů i průmyslových...

Poslanecká sněmovna rozhoduje o vrácené novele stavebního zákona, kterou v srpnu odmítl Senát. Koalice má podle rozložení sil dost hlasů na jeho přehlasování. Spor se nevede jen o novou soustavu...

9. září 2026  10:35

Trump přitvrzuje vůči Kanadě. USA zakážou dovoz části mléčných výrobků i alkoholu

Americký prezident Donald Trump v Oválné pracovně Bílého domu představil plán...

Spojené státy od 29. září zakážou dovoz některých mléčných výrobků, většiny alkoholických nápojů a motocyklů z Kanady, oznámil Bílý dům. Opatření přichází v době vyhrocené obchodní války mezi oběma...

9. září 2026  1:42,  aktualizováno  6:13

AI zlobí. Chybí jí hodnoty lidí, nestačí jí jen lépe hlídat, varují experti

Premium
ilustrační snímek

Je to už důvod k vážnému znepokojení. Objevují se nové zásadní informace o letním hackerském útoku umělé inteligence a o tom, co tomu předcházelo. Jak si více než tisícovka AI agentů vytvořila...

9. září 2026

Nejnižší nabídka nemusí být nejlevnější, říká ekonom Petr Bartoň

Hostem pořadu Rozstřel je ekonom Petr Bartoň.

Česko chce ve větší míře využívat partnerství státu a soukromých firem při výstavbě dálnic, železnic nebo nemocnic. Ty dokážou být levnější než tradiční státní zakázky. Pokud ale hledáme skutečně...

9. září 2026

Padesát korun za litr nafty neustojíme, varují dopravci. Vláda změny nechystá

ilustrační snímek

Stát by mohl podle Sdružení automobilových dopravců Česmad Bohemia snížit spotřební daň jako na jaře, případně zavést tzv. profesionální naftu, tedy vracení části spotřební daně dopravcům. Tím by...

8. září 2026  21:30

Příměstské vlaky v okolí Prahy jezdí jen ty krátké. Dráhy vysvětlily, co se stalo

České dráhy instalují do vlaků CityElefant zabezpečovací systém ETCS. (16....

České dráhy se v úterý omluvily za to, že na příměstských linkách v okolí Prahy nyní jezdí kratší vlakové soupravy než obvykle. S omezením se cestující podle dopravce mohou setkat i v následujících...

8. září 2026  21:18

Stovky zpožděných či zrušených letů. Chyba v systému, omlouvá se agentura

Chcete si užít opravdu multikulturní letiště? Pak by váš další let v rámci...

Britská letiště se v úterý kvůli problému s řízením letového provozu potýkala s narušením stovek odletů. Potíže hlásily vzdušné přístavy Heathrow, Gatwick, Manchester a Stansted. Ve večerních...

8. září 2026  21:15

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Hrozí nedostatek lodního paliva. Rafinerie upřednostňují výnosnější výrobu

ilustrační snímek

Zásoby lodního paliva klesají a v Singapuru, největším světovém centru pro tankování lodí, jeho cena od začátku války s Íránem vzrostla o 76 procent. Pokud bude zdražování pokračovat, mohly by se...

8. září 2026

Strašný strach, úplatek 40 milionů dolarů a avatar. Je tu nový dokument o Muskovi

Režisér Alex Gibney představil v Benátkách svůj dokumentární snímek Musk,...

Elon Musk je staré víno v nové lahvi. Tímto způsobem popsal osobní příběh vlivného miliardáře americký režisér Alex Gibney na úterní tiskové konferenci na filmovém festivalu v Benátkách. Gibney, jenž...

8. září 2026  17:42

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×