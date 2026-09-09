Problém s nástupnictvím v indických podnicích se stává stále závažnějším. Stárnoucí hlavy rodin si totiž udržují pevnou kontrolu nad svými společnostmi, což vede ke konfliktům s dědici i externími manažery.
Během uplynulého měsíce náhle rezignovali profesionální manažeři ve vedení dvou významných indických společností právě kvůli konfliktům se členy zakladatelské rodiny. Krok pak způsobil propad cen akcií firem. Jinde se zase mnozí majitelé firem zdráhají vzdát kontroly, někteří z jejich mladších dědiců nejsou ochotni převzít provozní role, protože se rodinným podnikům odcizují.
Rodinné vazby jsou v Indii velmi silné, a to nejen v podnikání, ale i v politice, kde více než třetina poslanců pochází z politických dynastií.