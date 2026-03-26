Royal Mail čelí ostré kritice. Hájit sebe i poštu musel před Brity Křetínský

Miliardář Daniel Křetínský musel před výborem britského parlamentu obhajoval situaci v britské poště Royal Mail, jíž od loňska ovládá. Ta v poslední době čelí silné kritice zejména kvůli opožděnému doručování zásilek. Křetínský se poslancům za situaci v instituci omluvil, odmítl však tvrzení, že by se po převzetí jeho skupinou EP Group zhoršovala.
Daniel Křetínský, miliardář a většinový vlastník Energetického a průmyslového...

Daniel Křetínský, miliardář a většinový vlastník Energetického a průmyslového holdingu (EPH), na konferenci SH!FTS v Praze (17. října 2023) | foto: Reuters

Britská vláda schválila prodej britské pošty Royal Mail společnosti EP Group,...
Daniel Křetínský, miliardář a většinový vlastník Energetického a průmyslového...
„Samozřejmě mě hluboce mrzí každý dopis, který přijde pozdě,“ řekl Křetínský, který je předsedou představenstva Royal Mail, v úvodu více než hodinového „grilování“ členy parlamentního výboru pro podnikání a obchod. Ten se začal poštou zabývat kvůli zprávám o milionech opožděných či nedoručených zásilek.

Křetínský je blíž k převzetí britské pošty. Obchod schválili regulátoři EU i USA

Podle Křetínského, který se slyšení účastnil spolu s generálním ředitelem Royal Mail Alistairem Cochranem, situace není dokonalá, ale ani katastrofální. Zároveň uvedl, že bez provedení reforem nemůže bezpodmínečně slíbit nápravu. Přesto má podle něj Royal Mail budoucnost.

Předseda výboru Liam Byrne zahájil zasedání konstatováním, že britská pošta je na nejlepší cestě doručit do konce tohoto roku se zpožděním 220 milionů dopisů z celkového počtu 5,6 miliardy. Na jeho dotaz, zda udělá všechno pro to, aby se poštovní služba vrátila na úroveň, kterou od ní Britové očekávají, Křetínský odpověděl: „Nikoli bezpodmínečně. Musíme provést reformy USO. Bez těchto reforem nemáme šanci situaci napravit.“

Tragický účet obřího omylu. V Británii se zabilo nejméně 13 pracovníků pošty

USO (universal service obligation) je právní závazek, který vyžaduje, aby pošta šest dní v týdnu vyzvedávala a doručovala dopisy na každou adresu v Británii. Křetínský v této souvislosti zdůraznil, že Británie jako jediná země v Evropě povinně poskytuje prvotřídní službu, tedy doručování dopisů hned následující pracovní den, což je podle něj mimořádně obtížné.

Podle Křetínského tato pravidla už neodpovídají současnému trhu, kdy objem dopisů prudce klesá, zatímco stoupá význam doručování balíků. V této souvislosti Royal Mail také čelí kritice, že záměrně upřednostňuje doručování balíků před dopisy, což Křetínský popřel.

Nemotivuje mě zisk, říká Křetínský

Křetínský poslancům také řekl, že přes všechny potíže věří, že Royal Mail má budoucnost. „Motivuje mne výzva, nikoli zisk, ale vím, že pokud budeme postupovat správně, nakonec vytvoříme hodnotu,“ prohlásil.

Pošta Royal Mail míří do Křetínského rukou, prodej schválila britská vláda

Royal Mail dostala loni v říjnu od britského regulačního úřadu Ofcom pokutu 21 milionů liber (585 milionů Kč) za nesplnění cílů včasného doručování zásilek. Jde o nejvyšší pokutu, jakou úřad tomuto podniku kdy vyměřil.

Vlastníkem Royal Mail je společnost International Distribution Services (IDS), kterou Křetínského EP Group převzala loni v dubnu. Pošta Royal Mail vznikla v roce 1516 a zaměstnává přes 150 tisíc lidí. V posledních letech se ale potýká s problémy kvůli poklesu zájmu o přepravu balíků, zpoždění při doručování zásilek a stávkám zaměstnanců za vyšší příjmy.

Fialova vláda nakoupila benzínky, proč teď na nich stát nesníží marže? ptá se Singer

Evropě hrozí výpadek energií už příští měsíc, varuje Německo i ropná společnost

Generální ředitel společnosti Shell Wael Sawan. (2. října 2023)

Pokud válka s Íránem brzy neskončí, mohla by Evropu již od příštího měsíce postihnout energetická krize. Obavy zazněly na energetické konferenci CERAWeek 2026 pořádané společností S&P Global v...

Muzeum koroze a graffiti galerie pod širým nebem. Život vlaků končí v České Třebové

Likvidace vyřazených vlaků Českých drah

Takzvaný hřbitov vlaků v České Třebové se stal místem, kde skončí většina vozů svoji službu na českých kolejích. Dřívější praxe postupného rozebírání na odstavných nádražích se ukázala jako příliš...

Zkrachovalé Brašnářství Tlustý nabízí značku na Bazoši. Zvláštní, říkají experti

V roce 1981 se jeden ze zakladatelů Roman Tlustý dostal na učiliště, kde se...

Brašnářství Tlustý, které na sebe už dříve podalo insolvenční návrh, nyní nabízí svou ochrannou známku k prodeji. Překvapivě přes inzertní portál Bazoš. Insolvenční správkyně ji prodává jako součást...

Fialova vláda nakoupila benzinky, proč teď na nich stát nesníží marže? ptá se Singer

Vysíláme
Hostem pořadu Rozstřel je bývalý guvernér ČNB Miroslav Singer. (23. března 2026)

Geopolitické napětí zdražuje paliva, ale skutečný problém může přijít až tehdy, pokud se íránská krize protáhne a začne se přelévat do inflace. V Rozstřelu na iDNES.cz o tom hovořil předseda dozorčí...

Půlmiliarda. Před Trumpovým odkladem útoků na Írán sázel někdo na pád ropy

Americký prezident Donald Trump a ministr obrany Pete Hegseth (7. března 2026)

Krátce předtím, než americký prezident Donald Trump v pondělí oznámil odklad útoků na íránskou energetickou infrastrukturu, uzavřeli někteří obchodníci sázky na vývoj cen ropy v hodnotě stovek...

Royal Mail čelí ostré kritice. Hájit sebe i poštu musel před Brity Křetínský

Daniel Křetínský, miliardář a většinový vlastník Energetického a průmyslového...

Miliardář Daniel Křetínský musel před výborem britského parlamentu obhajoval situaci v britské poště Royal Mail, jíž od loňska ovládá. Ta v poslední době čelí silné kritice zejména kvůli opožděnému...

26. března 2026  10:13

Konec svobodné plavby. Írán chce uzákonit poplatky, které bude vybírat v Hormuzu

Hormuzský průliv je průliv mezi Perským zálivem a Ománským zálivem, který je...

Íránský parlament připravuje návrh zákona, na jehož základě by Teherán formálně zpoplatnil cestu Hormuzským průlivem, napsala agentura AP s odvoláním na íránská média. Teherán již nyní po některých...

26. března 2026  10:03

Zájezdy a letenky mohou kvůli cenám ropy zdražit. Dotkne se to i těch zaplacených

Premium
ilustrační snímek

Konflikt na Blízkém východě rozkolísal trhy s ropou a prudce zvedl cenu leteckého paliva. Vyšší náklady se české cestovní kanceláře zatím snaží pokrýt z vlastních zdrojů. Připouštějí ale, že pokud...

26. března 2026

Záškrt se vrátil kvůli neočkovaným dětem. Na povinné vakcinaci trváme, říká Vojtěch

Vysíláme
Hostem pořadu Rozstřel je Adam Vojtěch, ministr zdravotnictví.

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch hájil v Rozstřelu zachování povinného dětského očkování, připustil debatu o budoucím slučování zdravotních pojišťoven a otevřeně promluvil o svém vztahu s Andrejem...

26. března 2026

Je to klíč k úspěchu u přijímaček i praktické pro život, co je to? Počítání obvodu a obsahu

Premium
ilustrační snímek

Učitel: „Jak zní Pythagorova věta?“ Žák: „Velmi přesvědčivě, nebudu ji zpochybňovat.“ Pravidlo slavného řeckého filozofa je u přijímaček základ. Pojďte ukázat, že ho skvěle ovládáte.

26. března 2026

Drahá ropa prodražuje stavby. Hrozí, že nebude asfalt nebo polystyren

Na dálnici D1 nyní dělníci opravují úsek mezi Tištínem a Vrchoslavicemi na...

Vysoké ceny paliv netrápí jen řidiče nebo kamionové dopravce. Začínají se propisovat i do celé řady průmyslových odvětví a stavebních prací. Skokový nárůst cen nafty se projevil například na...

26. března 2026

Rusko zahájilo na Ukrajině jarní ofenzivu. Provází ji dramatické ztráty z vlastních řad

Premium
Následky ruského dronového útoku na Lvov, kde poničily i kostel svatého Ondřeje...

Rusko zahájilo na východě Ukrajiny jarní ofenzivu. S pomocí desítek tanků a obrněných vozidel a se zapojením velkého množství pěchoty se nyní snaží znovu prolomit ukrajinský „pevnostní val“ a dobýt...

26. března 2026

Nezbývá než čekat. Ojetiny mířící na Blízký východ se k zákazníkům zatím nedostanou

Válka na Blízkém východě komplikuje byznys napříč obory, výjimkou není ani...

Válka na Blízkém východě má negativní důsledky i daleko za hranicemi tohoto regionu. Komplikace řeší obchodníci s ojetými auty v Japonsku a Jižní Koreji. Původně chtěli auta z Asie vyvézt loděmi, do...

25. března 2026

Google a Meta jsou odpovědné za závislost na sítích a zaplatí, rozhodla porota v USA

Ilustrační snímek

Porota v Los Angeles shledala firmy Google a Meta odpovědnými v přelomovém soudním sporu, který se týká závislosti na sociálních sítích; firmy musí zaplatit odškodné tři miliony dolarů (63,4 milionu...

25. března 2026  19:49

Česko jako AI obr? Potenciál je, brzdí nás však něco jiného, shodli se experti

Na prvním panelu konference ambice AI vystoupili odborníci z oblasti. Konkrétně...

V pražském divadle Hybernia proběhl třetí ročník konference Zážeh AI ambice, kterého se účastnilo přes 800 expertů z byznysu, akademické sféry i státní správy. Hlavním tématem setkání byla schopnost...

25. března 2026  19:10

Evropě hrozí výpadek energií už příští měsíc, varuje Německo i ropná společnost

Generální ředitel společnosti Shell Wael Sawan. (2. října 2023)

Pokud válka s Íránem brzy neskončí, mohla by Evropu již od příštího měsíce postihnout energetická krize. Obavy zazněly na energetické konferenci CERAWeek 2026 pořádané společností S&P Global v...

25. března 2026  18:28

Británie reaguje na drahé energie. Amazon a Lidl nabídnou solární panely do zásuvky

ilustrační snímek

Společnost Amazon a řetězec Lidl začnou ve Velké Británii prodávat jednoduché solární plug-in solární panely. Je to nové řešení umožňující domácnostem vyrábět vlastní elektřinu bez složité instalace...

25. března 2026

