„Je to nejtěžší bitva, jakou můžete v Mnichově svést,“ říká Steffen Marx, který od založení svého pivovaru v garáži v roce 2006 snil o tom, že bude moci jednou na Oktoberfestu prodávat své pivo Giesinger Bräu. Shromáždil už 21 000 z 35 000 podpisů potřebných k vypsání celoměstského referenda, díky němuž by se jeho pivo konečně mohlo příští rok infiltrovat za brány festivalu.
Když nabídl, že přiveze mobilní pivovar a bude vařit pivo přímo v areálu festivalu, město to odmítlo s tím, že by totéž chtělo udělat příliš mnoho dalších výrobců.