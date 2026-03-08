Pobyt jako divadelní představení. V Kjótu otevřeli jeden z nejdražších hotelů v zemi

Jan Dvořák
  15:00
Ve čtvrtek se v japonském Kjótu v čtvrti Gion otevřel nový luxusní hotel jménem Imperial. Má jen 55 pokojů v sedmi nadzemních a dvou podzemních podlažích. Nachází se přímo v areálu divadla Gion Kobu Kaburenjo, centru kultury gejš. Vznikl rekonstrukcí historické budovy z roku 1936 a nabízí apartmá za 3 miliony jenů (396 000 Kč) za noc.

Provozovatel hotelu si klade za cíl zvýšit globální renomé místa otevřením nového zařízení v Kjótu, oblíbené turistické destinaci pro domácí i zahraniční cestovatele. Imperial Hotel je prvním hotelem, který tento tokijský provozovatel otevřel za posledních třicet let, píše portál Japan Wire.

Z celkových 55 pokojů je osm pokojů podlahou s tatami, což je poprvé v historii provozovatele hotelu, kdy použil tradiční japonskou podlahu z rýžové slámy. Hotel disponuje restauracemi, bazénem a posilovnou.

Hotel se nachází v areálu divadla Gion Kobu Kaburenjo, někdejšího centra kultury gejš, a odehrávají se zde tradičních japonská umělecká vystoupení jako tanec kjó-mai, komedie kjógen, čajový obřad i ikebana.

Vše při tlumeném světle

Hotel však láká především na jedinečný kulinářský zážitek. Menu má na starosti šéfkuchař Kodži Imadžo, který má tři desetiletí zkušeností včetně let strávených ve Francii. Jeho přístup je zdánlivě jednoduchý: nechat jednotlivé sezony určovat menu.

Jídelna s 18 místy stojí kolem pultu šéfkuchaře a celý zážitek podmíněný tlumeným světlem působí jako divadelní představení. Otevřené kuchyni dominuje na míru vyrobená pec na dřevo a uhlí, která místnost zaplňuje kouřem i vůní připravovaných pokrmů.

Nagoja není nuda. Neprávem zapomenuté japonské město bojuje o pozornost

Výjimečná je rovněž střešní terasa vyhrazená pouze pro hotelové hosty a pouze za příznivého počasí. Od konce března do konce listopadu nabízí 24 místy k sezení výhled na panorama Kjóta. Stejně jako v restauraci je i zde osvětlení minimální – terasu osvětlují pásy světel a lucerny, které září v noci. Žádné divadelní efekty, žádné rušivé prvky.

„Budeme tvrdě pracovat na zachování jedinečného kouzla tohoto místa, které slouží jako most do budoucnosti,“ řekl prezident Imperial Hotelu Jun Kazama při slavnostním otevření.

