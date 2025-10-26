Korejská automobilka Hyundai Motor Group strávila poslední tři roky budováním rozlehlého areálu o rozloze 1 000 hektarů ležícího 30 minut od města Savannah v Georgii. V něm nejenom produkuje elektrická vozidla, ale supermoderní provoz prezentuje jako zázrak moderní výroby.
Hyundai doufal, že závod v Ellabellu se stane zářným příkladem montáže automobilů, což je image, která je v plném souladu s přáním Trumpa reindustrializovat zemi. Dokonce i jeho jméno – Metaplant America – má odkazovat na ambici společnosti učinit veřejný statement, že nejde jen o další montážní linku, píše portál The New York Times.
Hyundai Motor Group, která zahrnuje i značku Kia a desítky dalších přidružených společností a dodavatelů, plánuje do roku 2028 investovat v USA 26 miliard dolarů, včetně dalších 2,7 miliardy dolarů právě zde v Ellabellu.
„Moje tři hlavní priority jsou U-S-A,“ nechal se slyšet José Muñoz, generální ředitel automobilky Hyundai Motor Company krátce po incidentu. Nezapomněl při tom každé ze tří písmen vypíchnout. Pokud se podle jeho slov bude dařit automobilce, bude to velmi dobré pro Koreu. „Bude to velmi dobré pro společnost,“ dodal.
Rizik je však mnoho. Elektromobily nejsou v USA tak populární, jak mnozí očekávali. Tento měsíc americká federální vláda navíc přestala nabízet daňový odpočet ve výši 7 500 dolarů, který měl lidi motivovat k nákupu elektromobilů. A jak razie jasně ukázala, ani utrácení miliard dolarů není zárukou politické přízně. Spíše se ukázalo, jak se zahraniční investice ve Spojených státech v éře „America First“ staly naléhavějšími a zároveň riskantnějšími.
Montovat auta po korejsku
Závod v Ellabellu je již třetím automobilovým provozem korejského konglomerátu v USA. Hyundai již postavil továrnu v Montgomery v Alabamě a závod Kia ve West Pointu v Georgii. Společnost se zavázala, že do roku 2031 vytvoří v tomto závodě 8 500 pracovních míst, což je více než počet obyvatel Ellabellu. V současné době zde již pracuje asi 3 200 lidí.
Ačkoli se společnost Hyundai při výstavbě svých továren v Ellabellu spoléhala na domácí pracovní sílu z Jižní Koreje a jiných zemí, přibližně 80 procent stálých zaměstnanců automobilky pochází z širšího okolí amerického Savannah, uvedla mluvčí.
Jedním z nich je i Nate Collins, který vyrostl v Ellabell. Nikdy necestoval do zahraničí, než ho v roce 2023 najala společnost Hyundai. Nyní se chystá již na svou třetí cestu do Jižní Koreje, aby se tam naučil montovat nejnovější modely aut.
„Celý život žiji v Ellabellu v Georgii,“ říká Collins, který předtím, než se stal dělníkem instalujícím díly na montážní lince Hyundai, pracoval v továrně na zbraně a v baru. „Když se něco takového stane v oblasti, jako je tato, vždy to přinese dramatickou změnu,“ dodává ke korejské přítomnosti. Také jeden z jeho bratrů pracuje pro Hyundai.
Připijme si na Koreu
Korejská automobilka již také vyslala více než 250 amerických zaměstnanců do Soulu, aby je tam naučila nejen vyrábět elektromobily, ale také aby se něco naučili o historii značky. Noví zaměstnanci se rovněž školí v mezikulturní komunikaci a v továrně mají možnost kurzů korejštiny. Manažeři se při firemních večeřích učí připíjet ve shodě s korejskou tradicí.
Vedení společnosti Hyundai Motor Company, která přibližně 27 procent svých příjmů získává ze Spojených států, se tak snaží tuto razii co nejrychleji hodit za hlavu. I když podle vyjádření společnost incident zpozdil dokončení továrny na baterie o dva až tři měsíce.
Jae Kim, prezident Korejské obchodní komory pro jihovýchodní USA, jejíž členové pracují pro společnosti Hyundai, uznal, že znalost korejské kultury může zaměstnancům poskytnout výhodu, zejména v této rané fázi, kdy mnoho vedoucích pracovníků projektu pochází z Jižní Koreje.
Rovněž uvedl, že město Ellabell nemá s tak velkými investicemi zahraničních společností zkušenosti a že obyvatelé USA pravděpodobně potřebují více času se seznámit se značkou i korejskou kulturou. „Když přicházejí společnosti, zejména do nové oblasti, kde lidé nejsou zvyklí na přímé zahraniční investice, je třeba jim poskytnout mnohem více podpory,“ uzavřel podle amerického webu.