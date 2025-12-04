Po exmajiteli Pornhubu projevil zájem o zahraniční aktiva ruského Lukoilu i maďarský MOL

Zájem o koupi zahraničních aktiv ruské ropné společnosti Lukoil projevil i maďarský petrochemický koncern MOL. Agentuře Reuters to řekly zdroje obeznámené se situací. MOL se tak připojil k rostoucí skupině zájemců o tato aktiva, do níž patří také například americké ropné společnosti Exxon Mobil a Chevron či rakouský podnikatel Bernd Bergmair, který byl v minulosti většinovým vlastníkem mediální skupiny MindGeek zahrnující například pornografický internetový portál Pornhub.
Spojené státy v říjnu v souvislosti s válkou na Ukrajině uvalily na společnost Lukoil nové sankce, které firmu přiměly k rozhodnutí prodat zahraniční aktivity. Americké ministerstvo financí v listopadu zájemcům povolilo jednat s Lukoilem o převzetí jeho zahraničních aktivit do 13. prosince. Případná transakce by vyžadovala souhlas ministerstva.

Divize Lukoil International GmbH, která má pod kontrolou zahraniční aktiva Lukoilu, sídlí ve Vídni. Vlastní například rafinerie v Evropě, podíly v ropných polích v Kazachstánu, Uzbekistánu, Iráku či Mexiku a stovky čerpacích stanic po celém světě. Hodnota těchto aktiv se na základě údajů z loňského roku odhaduje na 22 miliard dolarů (zhruba 456 miliard korun).

Zdroje agentury Reuters uvedly, že společnost MOL o svém zájmu o koupi zahraničních aktiv Lukoilu informovala americké činitele. Maďarská firma má zájem o evropské rafinerie a čerpací stanice Lukoilu i o podíly v těžařských aktivitách v Kazachstánu a Ázerbájdžánu.

Maďarský premiér Viktor Orbán je považován za hlavního spojence ruského prezidenta Vladimira Putina v Evropské unii a jeho země navzdory snaze EU ukončit odběr ruských energií nadále usiluje o dodávky ruské ropy a plynu.

Orbán je vnímán také jako spojenec amerického prezidenta Donalda Trumpa. Podle jednoho ze zdrojů agentury Reuters maďarský premiér s Trumpem o plánech firmy MOL diskutoval při listopadovém setkání ve Washingtonu. Spojené státy po této schůzce udělily Maďarsku výjimku ze sankcí na využívání ruské ropy a plynu.

Společnost MOL již v roce 2014 převzala síť čerpacích stanic, kterou firma Lukoil provozovala v České republice.

