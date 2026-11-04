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Po amerických volbách oslabují akcie i dolar, investoři čekají změnu kurzu

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  9:29
Chodec v Tokiu míjí obrazovky s daty o poklesu japonské burzy 4. listopadu 2026

Chodec v Tokiu míjí obrazovky s daty o poklesu japonské burzy 4. listopadu 2026 | foto: AP

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Výrazné vítězství demokratů v amerických volbách do Kongresu vyvolalo nervozitu na finančních trzích. Akcie i dolar oslabily, naopak americké státní dluhopisy posílily. Investoři se obávají přísnější regulace technologických firem a umělé inteligence, zároveň ale očekávají, že rozdělená politická moc omezí další zadlužování Spojených států. Pod tlak se dostaly také společnosti Elona Muska Tesla a SpaceX.

Futures na americký akciový index S&P 500 během středečního obchodování klesly o 0,3 procenta, technologický Nasdaq 100 ztrácel 0,4 procenta. Ztráty se později zmírnily, když někteří investoři začali využívat poklesu cen k nákupům akcií. Index asijských akcií MSCI Asia Pacific odepsal 0,2 procenta.

Americký dolar oslaboval vůči všem hlavním světovým měnám. Nejvíce posílil švýcarský frank, který vůči dolaru získal 0,5 procenta. Euro a japonský jen zpevnily shodně o 0,4 procenta.

Naopak rostla cena amerických státních dluhopisů. Výnos desetiletých amerických vládních obligací klesl o tři bazické body na 4,93 procenta. Výnosy pětiletých dluhopisů se snížily až o devět bazických bodů na 4,67 procenta.

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„Samotná modrá vlna možná není překvapením. To, co trhy zaskočilo, je rozsah vítězství,“ uvedl pro Bloomberg Chris Weston, vedoucí výzkumu společnosti Pepperstone Group. Podle něj první reakce představovala výrazné přecenění rizik a investoři se nyní snaží odhadnout, jaké důsledky budou mít výsledky voleb na jednotlivá odvětví.

Technologické firmy pod větším dohledem

Vítězství demokratů může podle investorů znamenat komplikace především pro technologické společnosti, zejména ty, které rychle expandují v oblasti umělé inteligence. Demokraté by mohli prosazovat přísnější dohled nad jejich podnikáním, což by mohlo zpomalit některé investice a projekty.

Právě očekávání dalšího rozvoje umělé inteligence přitom v posledních měsících výrazně podporovalo americké akcie. Investoři nyní zvažují, zda politická změna neohrozí část tohoto růstu.

„Slabinou amerického dolaru se ukazuje jeho provázanost s rozmachem umělé inteligence,“ uvedl David Forrester, stratég banky Crédit Agricole CIB. Pokud by demokraté dokázali omezit výstavbu datových center a zpomalit rozvoj celého odvětví, mohlo by to podle něj dolar dále oslabit.

Podle George Efstathopoulose ze společnosti Fidelity International volby zvýšily nejistotu a prohloubily rozdíl mezi tržním oceněním některých aktiv a jejich skutečnými ekonomickými základy. Sám nyní omezuje defenzivní investice, například do energetických společností, a přesouvá část prostředků do technologických akcií v Asii a dalších regionech. Zároveň zvyšuje investice v Indii, aby více rozložil riziko.

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Ne všichni investoři ale očekávají dlouhodobější propad. Středeční pohyby na akciových i dluhopisových trzích zatím představují jen relativně malé odchylky od dosavadního letošního vývoje. Index S&P 500 si za rok 2026 stále připisuje přibližně deset procent, zatímco výnos desetiletých amerických dluhopisů od začátku roku vzrostl o více než půl procentního bodu.

Menší zadlužování může pomoci dluhopisům

Opačný efekt než na akciové trhy mohou výsledky voleb mít na americké státní dluhopisy. Investoři totiž předpokládají, že demokratická kontrola Kongresu ztíží Trumpově administrativě prosazování rozsáhlých daňových škrtů a dalších výdajových opatření.

Americký státní dluh se pohybuje kolem 40 bilionů dolarů a jeho další růst představuje pro držitele dluhopisů dlouhodobé riziko. Pokud se politické strany v Kongresu dostanou do patové situace, vláda by mohla mít menší prostor pro prosazování opatření, která by vyžadovala další emise státních dluhopisů.

„Demokratická kontrola Kongresu ztíží Bílému domu prosazování zásadních stranických zákonů,“ napsal ve své analýze David Chao, stratég společnosti Invesco Asset Management. Menší fiskální stimul by podle něj mohl snížit tlak na růst americké ekonomiky, inflace i výnosů státních dluhopisů.

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Výraznější pokles zaznamenal také bitcoin, který během obchodování ztrácel až 2,8 procenta. Investoři se obávali, že demokraté mohou zabrzdit legislativu podporovanou kryptoměnovým průmyslem a prosazovat přísnější dohled nad firmami obchodujícími s digitálními aktivy. Kryptoměna však později všechny ztráty smazala.

Tesla a SpaceX pod tlakem

Politický výsledek se promítl také do obchodování s akciemi společností Elona Muska. Tesla a vesmírná společnost SpaceX v úterý po uzavření řádného obchodování na amerických burzách oslabily přibližně o 1,8 procenta. Reagovaly tak na první volební projekce, které naznačovaly výrazný úspěch demokratů.

Pro investory obou společností může demokratické vítězství znamenat dvojí komplikaci. Vedle možného zpřísnění regulace umělé inteligence se zvyšuje také nejistota kolem plánovaného spojení automobilky Tesla s vesmírnou a technologickou společností SpaceX.

Kongres sice nemůže případnou transakci jednostranně zablokovat, demokraté ale mohou její schvalování a regulatorní prověřování zpomalit. Na možné komplikace upozorňoval už před volbami Vikram Rai z investiční společnosti First New York.

„Obě tyto akcie nesou v případě vítězství demokratů v obou komorách Kongresu výrazné riziko negativních zpráv,“ řekl Rai agentuře Bloomberg.

Tesla od svého červencového minima posílila přibližně o 34 procent. Růst podporoval optimismus investorů ohledně jejích projektů v oblasti umělé inteligence a také spekulace o možném spojení se SpaceX. Ta se po vstupu na burzu v červnu zařadila mezi nejhodnotnější společnosti světa. Její tržní kapitalizace dosahuje zhruba 1,9 bilionu dolarů. Firma zároveň získává miliardy dolarů z kontraktů s americkou vládou.

Musk patří k nejvýraznějším podporovatelům Trumpa a republikánského hnutí MAGA. Loni působil jako poradce Bílého domu a nyní spoluvede novou iniciativu ministerstva obrany. Před letošními volbami věnoval na podporu republikánských kandidátů téměř 450 milionů dolarů a prostřednictvím své sociální sítě X, na níž ho sleduje zhruba 240 milionů lidí, vyzýval k hlasování proti demokratům.

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